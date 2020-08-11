Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Арбитр Федотов: «Мне жалко судей РПЛ. Не они виноваты»

11 августа 2020, 23:44
5

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов пожалел коллег. По его мнению, проблема заключается в отсутствии качественной школы.

«Это беда. Я ловлю себя на мысли, что мне жалко судей. Не они виноваты, а те, кто их учит! Они просто не знают, что делать. Вопросы надо Леониду Калошину задавать – этот серый кардинал идeт по головам! Ну не могли же арбитры взять и разучиться судить? Такого не бывает! Значит, им вдолбили в голову, что надо делать всe по-новому, иначе судить они не будут. А перестроиться они не могут», – сказал Федотов.

  • Леонид Слуцкий полагает, что судьи держат футбольную общественность за идиотов.
  • Результативная ошибка была допущена судьями в матче «Спартак»«Сочи» (2:2).
  • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Федотов Игорь
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
baden69
1597179270
Переобулся уже оборотень. Несколько месяцев клеймит и оскорбляет своих бывших коллег, а теперь вдруг жалко стало... Дерьмо!
Ответить
paracetamol
1597179447
Они просто не знают, что делать... ---------------------------------------- Посмотреть повтор и разобраться, что делать? Громадные бабки получают, а что делать не знают. Профи называются, блин!
Ответить
Garrincha58
1597214743
Федот да не тот ты себя пожалей
Ответить
житель СПб
1597218311
Лицемер! Сам подбросил очень много масла в огонь, морально убивая арбитров.
Ответить
Spartak Piter
1597234663
Позор СБГ(Т) -ЛГБТ в футболе))))) Секс в раздевалке, голубая форма, поддержка правительства. Все признаки гомосексуализма.!!!! Стыдно за то что у нас такое есть в стране!!!
Ответить
Главные новости
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
1
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
2
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
1
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
9
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Все новости
Все новости
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
21:27
1
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
20:56
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
2
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
9
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
8
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
6
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
8
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
10
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+