Арбитр Федотов: «Мне жалко судей РПЛ. Не они виноваты»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов пожалел коллег. По его мнению, проблема заключается в отсутствии качественной школы.

«Это беда. Я ловлю себя на мысли, что мне жалко судей. Не они виноваты, а те, кто их учит! Они просто не знают, что делать. Вопросы надо Леониду Калошину задавать – этот серый кардинал идeт по головам! Ну не могли же арбитры взять и разучиться судить? Такого не бывает! Значит, им вдолбили в голову, что надо делать всe по-новому, иначе судить они не будут. А перестроиться они не могут», – сказал Федотов.