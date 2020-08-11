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    Арбитр Федотов: «Мне жалко судей РПЛ. Не они виноваты»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов пожалел коллег. По его мнению, проблема заключается в отсутствии качественной школы.

    «Это беда. Я ловлю себя на мысли, что мне жалко судей. Не они виноваты, а те, кто их учит! Они просто не знают, что делать. Вопросы надо Леониду Калошину задавать – этот серый кардинал идeт по головам! Ну не могли же арбитры взять и разучиться судить? Такого не бывает! Значит, им вдолбили в голову, что надо делать всe по-новому, иначе судить они не будут. А перестроиться они не могут», – сказал Федотов.

    • Леонид Слуцкий полагает, что судьи держат футбольную общественность за идиотов.
    • Результативная ошибка была допущена судьями в матче «Спартак»«Сочи» (2:2).
    • Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.08.2020 23:44
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7317

      paracetamol 32 минуты назад

      Они просто не знают, что делать...
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      Посмотреть повтор и разобраться, что делать? Громадные бабки получают, а что делать не знают. Профи называются, блин!

      0
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      Рейтинг: +1940

      baden69 35 минут назад

      Переобулся уже оборотень.
      Несколько месяцев клеймит и оскорбляет своих бывших коллег, а теперь вдруг жалко стало... Дерьмо!

      0
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      ...
      Рейтинг: +10

      net zenit1967 > baden69 20 минут назад

      ты не про боратку ли с мыльного заводу?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5684

      Борат 36 минут назад

      А судей лфл ему не жалко ??? Там Широков играет ! Гыгы

      -2
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      Рейтинг: +10

      net zenit1967 > Борат 21 минуту назад

      земляк!ты ешшо живой!я думал ты ужо пал смертью гяроя а ты живой ишшо

      -1
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