Арбитр Федотов: «Мне жалко судей РПЛ. Не они виноваты»

Они просто не знают, что делать...
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Посмотреть повтор и разобраться, что делать? Громадные бабки получают, а что делать не знают. Профи называются, блин!
Бывший судья РПЛ Игорь Федотов пожалел коллег. По его мнению, проблема заключается в отсутствии качественной школы.
«Это беда. Я ловлю себя на мысли, что мне жалко судей. Не они виноваты, а те, кто их учит! Они просто не знают, что делать. Вопросы надо Леониду Калошину задавать – этот серый кардинал идeт по головам! Ну не могли же арбитры взять и разучиться судить? Такого не бывает! Значит, им вдолбили в голову, что надо делать всe по-новому, иначе судить они не будут. А перестроиться они не могут», – сказал Федотов.
- Леонид Слуцкий полагает, что судьи держат футбольную общественность за идиотов.
- Результативная ошибка была допущена судьями в матче «Спартак» – «Сочи» (2:2).
- Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.