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  • Казарцев – о желтой карточке Соболеву за футболку с мамой: «Я сказал, что соболезную ему, но это мои обязанности. Он ответил, что вопросов нет»

Казарцев – о желтой карточке Соболеву за футболку с мамой: «Я сказал, что соболезную ему, но это мои обязанности. Он ответил, что вопросов нет»

10 августа 2020, 23:28
19

Арбитр Василий Казарцев, работавший на матче первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи», объяснил свое решение показать желтую карточку нападающему Александру Соболеву за демонстрацию футболки с изображением умершей мамы.

«Выражаю соболезнования Соболеву, это печальная ситуация. Перед карточкой я понимал, что нарисовано на футболке у Саши. Я сказал, что соболезную ему, но это мои обязанности. Он сказал, что вопросов нет», – сказал Казарцев.

  • Мама Соболева умерла 1 августа от сердечного приступа.
  • Форвард посвятил ей гол в ворота «Сочи».

Соболев: «Мамуля, я исполню твою мечту»

Казарцев – о втором пенальти в ворота «Спартака»: «Там есть элементы нарушения правил. Это не такая серьезная ошибка»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Соболев Александр Казарцев Василий
Комментарии (19)
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derrik2000
1597091580
По жёлтой карточке Соболеву за снятие футболки Спартака лично у меня никаких претензий - обязан был наградить Соболева "горчичником". Иначе сам бы получил замечание от инспектора матча. Всё остальное - эмоции, которые к правилам действий арбитра в поле не имеют никакого отношения. Вот если бы Соболев НЕ СНИМАЛ футболку, а ЗАДРАЛ ЕЁ, продемонстрировав портрет матери, то тогда ничего бы и не было.
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житель СПб
1597092181
Тоже считаю, что здесь все нормально и исчерпано. Только всякие шмурновы могут нести ... Его бы к ответственности стоило привлечь - за оскорбление в эфире.
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rammax fcsm
1597092757
Твои обязанности?? Твои обязанности - судить ПО ПРАВИЛАМ, тварь!
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maygli
1597092988
Казарцев гниль, а не человек. Прочитал все его оправдания, расшифровку переговоров. Очевидная предвзятость и желание судить эпизоды только в одну сторону - в пользу Сочи.
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vka1970
1597094706
Просто интересно.Кто нибудь ему предъявил бы если бы этой жёлтой не было.Чисто по человечески ? Вот то тож.А теперь это просто мразь поганая.С этим и живи тварь.........
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woyser
1597098090
Здесь всё правильно, не дай он карточку возник бы прецедент.
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777+
1597122819
Карточка показана по правилам, другое дело второй пенальти ( которого не было).... Если такой разговор между ними состоялся, то вопросов по этому эпизоду вообще нет. Я хочу сказать о другом, если бы Соболев получил карточку до гола, как бы он поступил, снял бы майку и получил вторую желтую? Не нужно провоцировать судей и подводить себя и команду, а судить необходимо честно, по правилам!!!
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drakul
1597127570
Псина, как он может вообще что то говорить. Выродок продажный
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Волька
1597128956
Что эта мразь сделала.Я такого еще не видел.
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serhio80
1597134931
Другие у тебя теперь обязанности будут, пойдешь физруком, бораты и алармы на уроки к тебе ходить будут)
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