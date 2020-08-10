Казарцев – о желтой карточке Соболеву за футболку с мамой: «Я сказал, что соболезную ему, но это мои обязанности. Он ответил, что вопросов нет»

Арбитр Василий Казарцев, работавший на матче первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи», объяснил свое решение показать желтую карточку нападающему Александру Соболеву за демонстрацию футболки с изображением умершей мамы.

«Выражаю соболезнования Соболеву, это печальная ситуация. Перед карточкой я понимал, что нарисовано на футболке у Саши. Я сказал, что соболезную ему, но это мои обязанности. Он сказал, что вопросов нет», – сказал Казарцев.

Мама Соболева умерла 1 августа от сердечного приступа.

Форвард посвятил ей гол в ворота «Сочи».

Соболев: «Мамуля, я исполню твою мечту»

Казарцев – о втором пенальти в ворота «Спартака»: «Там есть элементы нарушения правил. Это не такая серьезная ошибка»