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    Казарцев – о желтой карточке Соболеву за футболку с мамой: «Я сказал, что соболезную ему, но это мои обязанности. Он ответил, что вопросов нет»

    Арбитр Василий Казарцев, работавший на матче первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи», объяснил свое решение показать желтую карточку нападающему Александру Соболеву за демонстрацию футболки с изображением умершей мамы.

    «Выражаю соболезнования Соболеву, это печальная ситуация. Перед карточкой я понимал, что нарисовано на футболке у Саши. Я сказал, что соболезную ему, но это мои обязанности. Он сказал, что вопросов нет», – сказал Казарцев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.08.2020 23:28
    Комментарии8
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      Рейтинг: +14207

      vka1970 16 минут назад

      Просто интересно.Кто нибудь ему предъявил бы если бы этой жёлтой не было.Чисто по человечески ? Вот то тож.А теперь это просто мразь поганая.С этим и живи тварь.........

      0
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      Рейтинг: +16224

      bset 37 минут назад

      Хоть отсудил и плохо, но по этому эпизоду смешно слышать, что надо было обойтись без желтой. Есть четкие правила: снял футболку - получил карточку. Он что, должен разбираться в причинах? Нет. А комментаторы уже оценку дали.

      0
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      Рейтинг: +2693

      maygli 44 минуты назад

      Казарцев гниль, а не человек.
      Прочитал все его оправдания, расшифровку переговоров. Очевидная предвзятость и желание судить эпизоды только в одну сторону - в пользу Сочи.

      3
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      Рейтинг: +296

      rammax fcsm 48 минут назад

      Твои обязанности?? Твои обязанности - судить ПО ПРАВИЛАМ, тварь!

      3
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      Рейтинг: +2785

      житель СПб 58 минут назад

      Тоже считаю, что здесь все нормально и исчерпано. Только всякие шмурновы могут нести ... Его бы к ответственности стоило привлечь - за оскорбление в эфире.

      2
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      Рейтинг: +5601

      Борат 1 час назад

      А Федотов и прочие рылы аж слюной забрызгали мониторы и стулья прожгли из-за этой карточки !!!

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      Рейтинг: +1806

      vsespartak01 > Борат 39 минут назад

      заткни свою пасть!в нее только крупное класть !

      3
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      Рейтинг: +9500

      derrik2000 1 час назад

      По жёлтой карточке Соболеву за снятие футболки Спартака лично у меня никаких претензий - обязан был наградить Соболева "горчичником". Иначе сам бы получил замечание от инспектора матча.
      Всё остальное - эмоции, которые к правилам действий арбитра в поле не имеют никакого отношения.
      Вот если бы Соболев НЕ СНИМАЛ футболку, а ЗАДРАЛ ЕЁ, продемонстрировав портрет матери, то тогда ничего бы и не было.

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