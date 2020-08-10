Казарцев – о желтой карточке Соболеву за футболку с мамой: «Я сказал, что соболезную ему, но это мои обязанности. Он ответил, что вопросов нет»

Арбитр Василий Казарцев, работавший на матче первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи», объяснил свое решение показать желтую карточку нападающему Александру Соболеву за демонстрацию футболки с изображением умершей мамы.
«Выражаю соболезнования Соболеву, это печальная ситуация. Перед карточкой я понимал, что нарисовано на футболке у Саши. Я сказал, что соболезную ему, но это мои обязанности. Он сказал, что вопросов нет», – сказал Казарцев.
- Мама Соболева умерла 1 августа от сердечного приступа.
- Форвард посвятил ей гол в ворота «Сочи».
Соболев: «Мамуля, я исполню твою мечту»
Казарцев – о втором пенальти в ворота «Спартака»: «Там есть элементы нарушения правил. Это не такая серьезная ошибка»
Источник: «Матч ТВ»