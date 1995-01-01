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    Казарцев – о втором пенальти в ворота «Спартака»: «Там есть элементы нарушения правил. Это не такая серьезная ошибка»

    Арбитр Василий Казарцев, работавший на матче первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи», дал комментарии по поводу своих решений в указанной игре.

    «Никому не пожелаю проснуться утром и оказаться известным таким путем массового прессинга. Но это наша работа, мы должны быть готовы к этому. Полиграф? Не пожелаю никому этого, не понимаю, в чем меня обвиняют, официального вызова на детектор лжи я не получал.

    Момент второго пенальти был у меня на ладони. Понимаю ответственность своего решения, она у меня была. Один игрок выиграл единоборство и пробил по воротам, Жиго делал движение и попал в ногу игроку «Сочи». Его ноги ушли направо, а корпус – налево, это удар защитника по ноге нападающего. Многие думают, что игрок совершил удар и эпизод закончен, но это не так, были основания наказать Жиго, о чем я сообщил своему помощнику.

    Конфликт с Кашшаи? Его нет, я принимаю решения своего начальника. После матча я видел повтор эпизода, там все те же элементы, единственное отличие – интенсивность движения Жиго на видео была не такая высокая, как казалось во время матча, но там есть элементы нарушения правил. Я считаю, что основания есть для пенальти. По итогам просмотра всех ракурсов оснований больше за продолжение игры, чем за назначение пенальти. Но это не такая серьезная ошибка.

    Почему Еськов не отправил меня смотреть VAR? Нужно знать минимум протокола системы VAR. Видеопомощник должен быть уверен в явной ошибке судьи в поле. Я был уверен в том, что был фол Жиго на нападающем. Еськов не направил меня на просмотр VAR, так как это не явная ошибка», – сказал Казарцев.

    • Матч завершился ничьей 2:2.
    • «Сочи» оба свои гола в ворота «Спартака» забил с пенальти.
    • После игры Казарцева отстранили от судейства.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:17
    Комментарии13
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      Рейтинг: +6444

      alarm 11 секунд назад

      стыдно за рылов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +815

      С-Пб on-line 7 минут назад

      срамтак, пи здеть не мешки ворочать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5600

      Борат 8 минут назад

      Всё нормально ! Умываем рылов дальше !!!
      Гыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2565

      afw13 > Борат 2 минуты назад

      умой уже свое немытое рыло, боратик, все равно ведь футбол это не твое))

      0
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      ...
      Рейтинг: +5600

      Борат > afw13 1 минуту назад

      Ну тебе мохнатый мыться не обязательно - можешь так овечку бороть ! Гыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3295

      playsh 11 минут назад

      ..."это не такая серьёзная ошибка." А два очка долой,просто мудлон.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1274

      GermanVo 13 минут назад

      Уже все признали, что были совершены ошибки. В том числе и твой начальник любимый. Так какого уя ты сейчас себя оправдываешь, собака сутулая?

      4
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      Рейтинг: +869

      Alex Flash 16 минут назад

      У Жиго был еще вариант: замереть на месте. Но тогда бы придумали блокировку

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1321

      Niko 17 минут назад

      Чёрное это белое, а белое это чёрное. Все понятно, ожидаемо, с утра так и писал.

      2
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      Рейтинг: +3665

      knikos 22 минуты назад

      Мужик ! Сказал то , что думал !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2565

      afw13 > knikos 4 минуты назад

      казарцев, это ты что ли? сам себя нахваливаешь?))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2828

      Cleaner 25 минут назад

      Оказывается, ничего страшного не случилось. Так, маленькая ошибочка...)

      4
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      Рейтинг: +3295

      playsh 26 минут назад

      Утопись,придурок,легче станет.

      3
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