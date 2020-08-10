Казарцев – о втором пенальти в ворота «Спартака»: «Там есть элементы нарушения правил. Это не такая серьезная ошибка»

Арбитр Василий Казарцев, работавший на матче первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи», дал комментарии по поводу своих решений в указанной игре.

«Никому не пожелаю проснуться утром и оказаться известным таким путем массового прессинга. Но это наша работа, мы должны быть готовы к этому. Полиграф? Не пожелаю никому этого, не понимаю, в чем меня обвиняют, официального вызова на детектор лжи я не получал.

Момент второго пенальти был у меня на ладони. Понимаю ответственность своего решения, она у меня была. Один игрок выиграл единоборство и пробил по воротам, Жиго делал движение и попал в ногу игроку «Сочи». Его ноги ушли направо, а корпус – налево, это удар защитника по ноге нападающего. Многие думают, что игрок совершил удар и эпизод закончен, но это не так, были основания наказать Жиго, о чем я сообщил своему помощнику.

Конфликт с Кашшаи? Его нет, я принимаю решения своего начальника. После матча я видел повтор эпизода, там все те же элементы, единственное отличие – интенсивность движения Жиго на видео была не такая высокая, как казалось во время матча, но там есть элементы нарушения правил. Я считаю, что основания есть для пенальти. По итогам просмотра всех ракурсов оснований больше за продолжение игры, чем за назначение пенальти. Но это не такая серьезная ошибка.

Почему Еськов не отправил меня смотреть VAR? Нужно знать минимум протокола системы VAR. Видеопомощник должен быть уверен в явной ошибке судьи в поле. Я был уверен в том, что был фол Жиго на нападающем. Еськов не направил меня на просмотр VAR, так как это не явная ошибка», – сказал Казарцев.