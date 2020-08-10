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  • Казарцев – о втором пенальти в ворота «Спартака»: «Там есть элементы нарушения правил. Это не такая серьезная ошибка»

Казарцев – о втором пенальти в ворота «Спартака»: «Там есть элементы нарушения правил. Это не такая серьезная ошибка»

10 августа 2020, 22:17
61

Арбитр Василий Казарцев, работавший на матче первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи», дал комментарии по поводу своих решений в указанной игре.

«Никому не пожелаю проснуться утром и оказаться известным таким путем массового прессинга. Но это наша работа, мы должны быть готовы к этому. Полиграф? Не пожелаю никому этого, не понимаю, в чем меня обвиняют, официального вызова на детектор лжи я не получал.

Момент второго пенальти был у меня на ладони. Понимаю ответственность своего решения, она у меня была. Один игрок выиграл единоборство и пробил по воротам, Жиго делал движение и попал в ногу игроку «Сочи». Его ноги ушли направо, а корпус – налево, это удар защитника по ноге нападающего. Многие думают, что игрок совершил удар и эпизод закончен, но это не так, были основания наказать Жиго, о чем я сообщил своему помощнику.

Конфликт с Кашшаи? Его нет, я принимаю решения своего начальника. После матча я видел повтор эпизода, там все те же элементы, единственное отличие – интенсивность движения Жиго на видео была не такая высокая, как казалось во время матча, но там есть элементы нарушения правил. Я считаю, что основания есть для пенальти. По итогам просмотра всех ракурсов оснований больше за продолжение игры, чем за назначение пенальти. Но это не такая серьезная ошибка.

Почему Еськов не отправил меня смотреть VAR? Нужно знать минимум протокола системы VAR. Видеопомощник должен быть уверен в явной ошибке судьи в поле. Я был уверен в том, что был фол Жиго на нападающем. Еськов не направил меня на просмотр VAR, так как это не явная ошибка», – сказал Казарцев.

  • Матч завершился ничьей 2:2.
  • «Сочи» оба свои гола в ворота «Спартака» забил с пенальти.
  • После игры Казарцева отстранили от судейства.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Казарцев Василий
Комментарии (61)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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knikos
1597087531
Мужик ! Сказал то , что думал !
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Alex Flash
1597087907
У Жиго был еще вариант: замереть на месте. Но тогда бы придумали блокировку
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GermanVo
1597088075
Уже все признали, что были совершены ошибки. В том числе и твой начальник любимый. Так какого уя ты сейчас себя оправдываешь, собака сутулая?
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С-Пб on-line
1597088426
срамтак, пи здеть не мешки ворочать
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JTherry
1597089137
Казарцеву стоит посмотреть игры в еврокубках, как там защитники играют против нападающих в штрафной... футбол - не балет, случается, и по ногам влетает... но и судьи там не лепечут про "элементы нарушения правил", а тебя даже твой начальник забанил... теперь ты "знаменит", только трясешься, когда спать ложишься...
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rammax fcsm
1597089268
крыса продажная ищет отмазки.... две мрази, одна за телеком, вторая на полянке... ещё имеет наглость отмазываться, вместо того, чтоб просто заткнуться... два ублюдка!!
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maygli
1597089310
П...здит! Это очевидно. А что же ты сразу так не объяснял когда тебя спрашивали? До часу ночи сидел боясь выйти со стадиона, рот не открывал? После суток консультаций, что ему сказать, петушок закукарекал! Отныне и во веки веков - Гавнюк твоя фамилия.
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Ловкий Бубен
1597092264
Нарушение там было, нападающего сбили с ног, он не сам упал, нарушение в штрафной, Спартаку нужно улучшать игру а не ныть про судей
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Йост
1597095017
Будешь об этом говорить, когда в кассе получишь не миллион, а сто тысяч. И на твои возмущения тебе скажут:"Один ноль не такая серьезная ошибка в ведомости".
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paracetamol
1597096537
Фол был 100%. Пенальти чистый. Костолом Жига чуть ногу пацану не оторвал и все это видели!
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