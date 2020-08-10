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Соболев: «Мамуля, я исполню твою мечту»

10 августа 2020, 11:37
18

Форвард «Спартака» Александр Соболев опубликовал в инстаграме пост в память о своей маме.

  • Женщина умерла 1 августа от сердечного приступа.
  • Нападающий посвятил ей гол в ворота «Сочи».
  • Футболист, празднуя забитый мяч, показал майку с изображением матери и заплакал.

«Мамуля. Я исполню твою мечту. Я буду сильным, обещаю. Спасибо всем за поддержку, команде, руководству, болельщикам. Я вас всех люблю», – написал Соболев.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Александра Соболева
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Соболев Александр
Комментарии (18)
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Мясной63
1597048997
Саня, красавчик,держись, мясо с тобой! Сам прослезился в этом моменте, а судья - 3,2,рас
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Plyash
1597049280
Молодец парень,настоящий мужик.
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позор судьям рпл
1597049480
щас выкидыши питерские тут свои помои напишут такие как борат и прочие животные
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vka1970
1597050699
Судья просто с(п)идор. Александр, болельщики с тобой.Пусть твоей матери земля будет пухом.
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exceeftcrobelt
1597051636
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neveldomha
1597053825
Вот был бы на месте Соболева какой нибудь плавильщик. Сделал бы он плавку, снял бы с себя робу, а там портрет умершего близкого родственника. Выйдет этот работяга на проходную и заорет, Эта плавка для тебя, мама. Повернуться в его сторону работяги и скажут. - Совсем долбанулся. Да видать перегрелся. И никому бы в голову не пришло жалеть плавильщика. Да посочувствовали, но остальное уже перебор. Наверное потому что мужики и это их работа и у каждого было такое горе и оно настолько личное, что не надо трогать ни глазами, ни руками, ни чем и тем более выпячивать.
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Sergh4
1597056169
Судья - мудило конченный! Александру пожелаю не обращать внимания на дебилов и продолжать улучшать своё мастерство! Задатки хорошие у парня!
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Мага 13
1597063729
Саня, все у тебя получится, все красно- белые за тебя.
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altezzik
1597079675
Мужчина!
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