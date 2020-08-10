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    Соболев: «Мамуля, я исполню твою мечту»

    Форвард «Спартака» Александр Соболев опубликовал в инстаграме пост в память о своей маме.

    • Женщина умерла 1 августа от сердечного приступа.
    • Нападающий посвятил ей гол в ворота «Сочи».
    • Футболист, празднуя забитый мяч, показал майку с изображением матери и заплакал.

    «Мамуля. Я исполню твою мечту. Я буду сильным, обещаю. Спасибо всем за поддержку, команде, руководству, болельщикам. Я вас всех люблю», – написал Соболев.

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    Публикация от @text 10 Авг 2020 в 12:01 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Александра Соболева

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии13
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      Рейтинг: +384

      Sergh4 22 минуты назад

      Судья - мудило конченный! Александру пожелаю не обращать внимания на дебилов и продолжать улучшать своё мастерство! Задатки хорошие у парня!

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      Рейтинг: +2085

      neveldomha 1 час назад

      Вот был бы на месте Соболева какой нибудь плавильщик. Сделал бы он плавку, снял бы с себя робу, а там портрет умершего близкого родственника. Выйдет этот работяга на проходную и заорет, Эта плавка для тебя, мама. Повернуться в его сторону работяги и скажут. - Совсем долбанулся. Да видать перегрелся. И никому бы в голову не пришло жалеть плавильщика. Да посочувствовали, но остальное уже перебор. Наверное потому что мужики и это их работа и у каждого было такое горе и оно настолько личное, что не надо трогать ни глазами, ни руками, ни чем и тем более выпячивать.

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      Рейтинг: +212

      Great Tartaria > neveldomha 51 минуту назад

      не обращай внимание на минусы, тут больше половины кретинов-малолеток, с мячиком вместо головы

      0
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      Рейтинг: +4

      exceeftcrobelt 1 час назад

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      Рейтинг: +14198

      vka1970 1 час назад

      Судья просто с(п)идор. Александр, болельщики с тобой.Пусть твоей матери земля будет пухом.

      4
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      Рейтинг: +46

      позор судьям рпл 2 часа назад

      щас выкидыши питерские тут свои помои напишут такие как борат и прочие животные

      6
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      Рейтинг: +6318

      alarm > позор судьям рпл 2 часа назад

      пока что помои пишешь только ты.

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      Рейтинг: +46

      позор судьям рпл > alarm 2 часа назад

      а такой как ты другого и не достоин

      3
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      Рейтинг: +46

      позор судьям рпл > alarm 1 час назад

      ты только обсирать мастак людей и клуб как будто тебя жизнь обидела

      4
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      Рейтинг: +1677

      Mister_Tomsk > позор судьям рпл 1 час назад

      борат питерский заблочен

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      Рейтинг: +46

      позор судьям рпл > Mister_Tomsk 1 час назад

      не знаю почему модераторы этого сайта не следят за тем что у них тут происходит и не банит неадекватов

      1
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      Рейтинг: +3281

      playsh 2 часа назад

      Молодец парень,настоящий мужик.

      5
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      Рейтинг: +51

      Мясной63 2 часа назад

      Саня, красавчик,держись, мясо с тобой! Сам прослезился в этом моменте, а судья - 3,2,рас

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