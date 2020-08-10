Соболев: «Мамуля, я исполню твою мечту»

Форвард «Спартака» Александр Соболев опубликовал в инстаграме пост в память о своей маме.
- Женщина умерла 1 августа от сердечного приступа.
- Нападающий посвятил ей гол в ворота «Сочи».
- Футболист, празднуя забитый мяч, показал майку с изображением матери и заплакал.
«Мамуля. Я исполню твою мечту. Я буду сильным, обещаю. Спасибо всем за поддержку, команде, руководству, болельщикам. Я вас всех люблю», – написал Соболев.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Александра Соболева