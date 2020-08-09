Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Соболев забил «Сочи» и заплакал. Он посвятил гол матери

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил гол в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи».

    Форвард отличился на восьмой минуте, после чего показал майку с изображением своей матери, которая скончалась несколько дней назад. Затем Соболев заплакал и уткнулся лицом в футболку.

    Главный арбитр матча Василий Казарцев показал футболисту желтую карточку.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:29
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5532

      GoLenaStop 3 минуты назад

      оуеть, что творят судьи в пользу газпромовской отрыжки...
      Спартак, конечно, однозначное дерьмище (болелы, вы поймете) вместе с комментаторами анала Матч, но это уже полный судейский беспредел!...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      Manuilov_M 27 минут назад

      Держись Саня, спасибо за красивый гол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +474

      Ссппааррттаакк 58 минут назад

      Соболь не так надо . Это как-то не прилично. Радость превращать в горе - это глупо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1272

      seth343 59 минут назад

      вар конечно шлюхи газпромовские, на счет пенки...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +474

      Ссппааррттаакк > seth343 57 минут назад

      В начале в ногу, а потом уже в мяч.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5532

      GoLenaStop 1 час назад

      Хорошо, что забил...
      Но закон - есть закон!
      Думаю, что личные эмоции игроков на поле возможны, но недопустимы, учитывая статус игры и отношение к этому ВСЕХ болельщиков.
      Играть, выражать эмоции, как и материться, надо красиво и вовремя...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2748

      АртурZaСМ 1 час назад

      Судейская мразота
      1) Дал желтую Соболеву
      2) Сразу начали смотреть чистый гол
      3) Весьма спорный пенальти даже смотреть не стали.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      semm 1 час назад

      Ну не понимаю я таких людей и их поведение - сходи поплачь к Малахову ещё! Смерть близких это настолько личное горе и просто не прилично выставлять это на показ. Я пойму рождение ребенка - качают люлю, пойму предложение руки на трибунах - это радость, которой можно поделится, ну а смерть напоказ - это как то не по мужски!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2375

      aaaaahhhh 1 час назад

      Судья в этой ситуации просто чудовище.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +546

      GreyDM > aaaaahhhh 56 минут назад

      судья здесь меж двух огней оказался: с одной стороны долбанные правила, за несоблюдение которых он получил бы отрицательную оценку от Кашаи, и бан на несколько туров, а с другой человеческий аспект ситуации... Видать не захотел на какое-то время без основного источника дохода остаться...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2375

      aaaaahhhh > GreyDM 23 минуты назад

      но ВАР смотреть сразу кинулся...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2307

      Fancyfall 1 час назад

      Саня, мы с тобой! держись! спасибо за гол!

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      vsespartak01 > Fancyfall 1 час назад

      САШОК ТЫ УМНИЦА!А ЭТО ПОСМЕШИЩЕ Я НЕ СМОТРЮ!выигрывайте у этих!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2587

      serhio80 1 час назад

      Казанцев ******* мля( еще и пенальти левый поставил чмошник

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      vsespartak01 > serhio80 1 час назад

      после этого просто стыдно за зеньку из ...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2748

      АртурZaСМ > serhio80 1 час назад

      КазаРцев

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78379
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru