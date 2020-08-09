Соболев забил «Сочи» и заплакал. Он посвятил гол матери

Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил гол в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи».

Форвард отличился на восьмой минуте, после чего показал майку с изображением своей матери, которая скончалась несколько дней назад. Затем Соболев заплакал и уткнулся лицом в футболку.

Главный арбитр матча Василий Казарцев показал футболисту желтую карточку.