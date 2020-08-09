Соболев забил «Сочи» и заплакал. Он посвятил гол матери

оуеть, что творят судьи в пользу газпромовской отрыжки...
Спартак, конечно, однозначное дерьмище (болелы, вы поймете) вместе с комментаторами анала Матч, но это уже полный судейский беспредел!...
Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил гол в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи».
Форвард отличился на восьмой минуте, после чего показал майку с изображением своей матери, которая скончалась несколько дней назад. Затем Соболев заплакал и уткнулся лицом в футболку.
Главный арбитр матча Василий Казарцев показал футболисту желтую карточку.
Саша, мы с тобойВажнейший мяч для Александра Соболева.#СпартакСочи pic.twitter.com/GTdbZl8O7s— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 9, 2020