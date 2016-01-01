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    Судья Казарцев отказался объяснять свои решения в матче «Спартак» – «Сочи»

    Заместитель генерального директора «Спартака» Михаил Ходырев заявил, что арбитр Василий Казарцев не стал комментировать свою работу в матче первого тура РПЛ между московской командой и «Сочи».

    «Казарцев не захотел объяснять своe решение. Нас не пускали в судейскую раздевалку. Что там происходило, сказать не могу. У всей бригады было отвратительное настроение. А мне нашим ребятам просто стыдно смотреть в глаза как бывшему арбитру», – сказал Ходырев.

    • «Спартак» дважды вел в счета по ходу матча.
    • «Сочи» отыгрался благодаря двум пенальти.
    • Казарцева отстранили от судейства на неопределенный срок.

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    Источник: Ютуб-канал Артема Локалова

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии45
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      Рейтинг: +2085

      neveldomha 14 минут назад

      А кто ты такой, чтобы тебе судья, что либо объяснял? Это в регламенте так написано? У него есть свое начальство. Вот ему и будет объяснять.

      -1
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      Рейтинг: +1088

      ГенГриг 26 минут назад

      Гол отменить, Казарцева на колыму лес валить.

      2
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      Рейтинг: +15

      mikap 28 минут назад

      За 60 лет боления за Спартак видел всякое,но такого неприкрытого,бессовестного судейского хамства не помню.Этих двух ....казарцева и еськова необходимо дисквалифицировать пожизненно и подать заявление в суд о возмещении миллионам болельщиков СПАРТАКА за моральный вред по 20млн рублей каждому,чтобы другие так не ошибались при при своей профессиональной деятельности.Нужно установить для судей шкалу серьезных штрафов по каждой ошибке,допущенной при их судействе,только так можно заставить их внимательно и ответственно судить футбол. Причем, при повторе ошибок сразу применять дисквалификацию на текущий сезон с повторным прохождением обучения и аттестацией. К сожалению совесть это не лечит,но когда "легчает" корман заставляет задуматься

      5
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      Рейтинг: +245

      Бенедиктус > mikap 1 минуту назад

      если каждому болельщику Спартака возместить по 20 млн рублей за моральный ущерб, то окажется что боратка, аларм, кпсс, гаврюша, парацетамол, семеныч с детства болеют за Спартак.

      0
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      Рейтинг: +882

      Spartak Piter 40 минут назад

      Бабки газового выпердыша бомжа не пахнут!
      Позор СБГТ

      4
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      Рейтинг: +10930

      silver29 43 минуты назад

      Казарцев сам того не понимая поднял такую волну, что его просто смоет.

      4
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      Рейтинг: +1538

      ribavadim > silver29 16 минут назад

      Смоет... ? Снесёт на... и не одного, а вместе с теми кто заплатил- этой и другим обезьянам !

      0
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      Рейтинг: +3091

      serppion 44 минуты назад

      Арбитр Василий Казарцев не стал комментировать свою работу, потому что задолбался отвечать на один и тот же вопрос: "Сколько дали"? А всучили ему, видно, неплохо, если судья разом подставил свою репутацию. Все он посчитал и... осознанно отказался от продолжения карьеры футбольного арбитра. Урвал, так сказать, куш.

      5
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      Рейтинг: +1708

      Евгений Агеев > serppion 5 минут назад

      Вилкову разве помешали все его прошлые ляпы судить Супер Кубок. Вот и этого через пару месяцев вернут и даже на матчи Спартака ставить будут.

      0
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      Рейтинг: +2605

      serhio80 46 минут назад

      закрыть их надо было в судейской и ключ потерять

      1
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      Рейтинг: +85

      Жорик секс обжорик 56 минут назад

      Во первых что забыли представители Спартака в судейской раздевалке??
      Во вторых да же если они там оказались, что они ожидали от него услышать, да я специально травлю спартак или что???

      ps. я нейтрально отношусь к Спартаку.

      0
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      Рейтинг: +12217

      vladimir-7 57 минут назад

      А, что про эту игру и судейство скажет экс-судья Федотов?

      0
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      Рейтинг: +2821

      АртурZaСМ > vladimir-7 43 минуты назад

      Он уже высказался. Поищи в ленте

      2
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      Рейтинг: +2803

      Cleaner 1 час назад

      А что забыли представители Спартака в судейской раздевалке? Не по рангу им требовать разъяснений от судей. Есть специальные люди и специальный орган, перед которыми судьи обязаны отчитываться о своих решениях. И НИКАК по другому.

      3
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      Рейтинг: +104

      Dmitriy 71 > Cleaner 53 минуты назад

      Вот, поэтому эти продажные свистуны и судят как хотят или, вернее как им скажут, а не по правилам. Пора этих тварей к ответу призвать.

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      Рейтинг: +2803

      Cleaner > Dmitriy 71 42 минуты назад

      Предложи варианты. Пора, тварей... Представь, что ты Федун. Вот что бы ты сделал?

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