Судья Казарцев отказался объяснять свои решения в матче «Спартак» – «Сочи»

А кто ты такой, чтобы тебе судья, что либо объяснял? Это в регламенте так написано? У него есть свое начальство. Вот ему и будет объяснять.
Заместитель генерального директора «Спартака» Михаил Ходырев заявил, что арбитр Василий Казарцев не стал комментировать свою работу в матче первого тура РПЛ между московской командой и «Сочи».
«Казарцев не захотел объяснять своe решение. Нас не пускали в судейскую раздевалку. Что там происходило, сказать не могу. У всей бригады было отвратительное настроение. А мне нашим ребятам просто стыдно смотреть в глаза как бывшему арбитру», – сказал Ходырев.
- «Спартак» дважды вел в счета по ходу матча.
- «Сочи» отыгрался благодаря двум пенальти.
- Казарцева отстранили от судейства на неопределенный срок.