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  • Судья Казарцев отказался объяснять свои решения в матче «Спартак» – «Сочи»

Судья Казарцев отказался объяснять свои решения в матче «Спартак» – «Сочи»

10 августа 2020, 12:12
45

Заместитель генерального директора «Спартака» Михаил Ходырев заявил, что арбитр Василий Казарцев не стал комментировать свою работу в матче первого тура РПЛ между московской командой и «Сочи».

«Казарцев не захотел объяснять своe решение. Нас не пускали в судейскую раздевалку. Что там происходило, сказать не могу. У всей бригады было отвратительное настроение. А мне нашим ребятам просто стыдно смотреть в глаза как бывшему арбитру», – сказал Ходырев.

  • «Спартак» дважды вел в счета по ходу матча.
  • «Сочи» отыгрался благодаря двум пенальти.
  • Казарцева отстранили от судейства на неопределенный срок.

Источник: Ютуб-канал Артема Локалова
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Казарцев Василий
Комментарии (45)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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maygli
1597051887
Естественно. Что он мог объяснить? Как можно объяснить не объяснимое? Не мог же он сказать, что,- " Как ему приказали, так он и сделал".
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MaxRnD
1597051954
Пусть заодно прокомментирует игру Динамо М - Ростов от 23.11.2019, превращённую в такое же шапито ...
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SPACE TRUCKIN
1597052442
казарцеву пох отстранение - он свое дело сделал...и заработал на год вперёд наверное...
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paracetamol
1597053579
А он не обязан ничего объяснять. Судил по правилам - вот и все объяснение! А с костоломами в штрафной надо бороться. Всякая импортная шваль не должна калечить нашу молодежь!
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serppion
1597054837
Арбитр Василий Казарцев не стал комментировать свою работу, потому что задолбался отвечать на один и тот же вопрос: "Сколько дали"? А всучили ему, видно, неплохо, если судья разом подставил свою репутацию. Все он посчитал и... осознанно отказался от продолжения карьеры футбольного арбитра. Урвал, так сказать, куш.
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Spartak Piter
1597055047
Бабки газового выпердыша бомжа не пахнут! Позор СБГТ
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mikap
1597055762
За 60 лет боления за Спартак видел всякое,но такого неприкрытого,бессовестного судейского хамства не помню.Этих двух ....казарцева и еськова необходимо дисквалифицировать пожизненно и подать заявление в суд о возмещении миллионам болельщиков СПАРТАКА за моральный вред по 20млн рублей каждому,чтобы другие так не ошибались при при своей профессиональной деятельности.Нужно установить для судей шкалу серьезных штрафов по каждой ошибке,допущенной при их судействе,только так можно заставить их внимательно и ответственно судить футбол. Причем, при повторе ошибок сразу применять дисквалификацию на текущий сезон с повторным прохождением обучения и аттестацией. К сожалению совесть это не лечит,но когда "легчает" корман заставляет задуматься
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neveldomha
1597056606
А кто ты такой, чтобы тебе судья, что либо объяснял? Это в регламенте так написано? У него есть свое начальство. Вот ему и будет объяснять.
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derrik2000
1597057606
А что он может объяснить? Что, мол, ему где-то что-то там показалось, и ТАК два разА??? Это ещё как-то можно было понять, если бы... НЕ БЫЛО VAR! Но на VAR тоже арбитр действующий сидит и говорит: "Мне сверху видно всё, ты так и знай!" )))))))))))))) ЕСЬКОВ - судья VAR на матче! Вот главная продажная скотина!
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portero
1597062901
К нему меньше вопросов должно быть , к ВАРу больше, там должны были пересмотреть и принять решение...
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