Судья Казарцев отказался объяснять свои решения в матче «Спартак» – «Сочи»

Заместитель генерального директора «Спартака» Михаил Ходырев заявил, что арбитр Василий Казарцев не стал комментировать свою работу в матче первого тура РПЛ между московской командой и «Сочи».

«Казарцев не захотел объяснять своe решение. Нас не пускали в судейскую раздевалку. Что там происходило, сказать не могу. У всей бригады было отвратительное настроение. А мне нашим ребятам просто стыдно смотреть в глаза как бывшему арбитру», – сказал Ходырев.