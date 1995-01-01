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    Журналист Короткин: «Спартак» отказался от Гуги. Тедеско раздосадован»

    Защитник «Атлетико Минейро» Гуга Гомес не перейдет в «Спартак».

    Московский клуб отказался от футболиста по инициативе генерального директора Шамиля Газизова. Он хочет покупать игроков, которые готовы сразу же приносить пользу команде и обладают перспективой для последующей продажи за более высокую сумму.

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско раздосадован отказом от Гуги.

    При этом, как пишет журналист Вячеслав Короткин, клуб может купить 22-летнего швейцарского защитника Сильвена Хефти. Он способен играть как на правом фланге защиты, так и в центре.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм Вячеслава Короткина

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    Сегодня, 19:18
    Комментарии6
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      Рейтинг: +474

      Ссппааррттаакк 23 минуты назад

      Что-то пид.рком попахивает.

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      Рейтинг: +381

      Зентролль 2 часа назад

      А как раздосадован сам Гуги, всю ночь рыдал, когда узнал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23570

      oyabun 2 часа назад

      Надеюсь отказались потому что хотят взять игрока получше. Даешь Лалу!

      2
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      Рейтинг: +9368

      derrik2000 2 часа назад

      И правильно Газизов сделал!
      Если тех правых защитников, кого сватали в Спартак, сравнить, то Лала из Нанта лучше.

      2
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      Рейтинг: +5395

      Борат 2 часа назад

      Позор крючкохвостым пищевикам !
      Гыгы

      2
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      Рейтинг: +1703

      Boeung777 2 часа назад

      Вскоре напишут, что у Тедеско разногласия с руководством клуба и с ним попрощаются.

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