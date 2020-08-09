Журналист Короткин: «Спартак» отказался от Гуги. Тедеско раздосадован»

Защитник «Атлетико Минейро» Гуга Гомес не перейдет в «Спартак».

Московский клуб отказался от футболиста по инициативе генерального директора Шамиля Газизова. Он хочет покупать игроков, которые готовы сразу же приносить пользу команде и обладают перспективой для последующей продажи за более высокую сумму.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско раздосадован отказом от Гуги.

При этом, как пишет журналист Вячеслав Короткин, клуб может купить 22-летнего швейцарского защитника Сильвена Хефти. Он способен играть как на правом фланге защиты, так и в центре.