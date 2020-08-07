Главные новости дня. «Зенит» впервые в истории сделал требл, «Локомотив» склоняется к продаже Алексея Миранчука

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    Кикнадзе – о фарм-клубах РПЛ: «Если тенденция сохранится, все превратится в очередную клоунаду».

    «Чемпионат»: ЦСКА договорился с «Архентинос Хуниорс» по Вере. Решающее слово за игроком.

    Райкович перейдет в «Локомотив» бесплатно.

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    Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА.

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    Суперкубок России. «Зенит» победил «Локомотив» и взял третий трофей за 33 дня.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2020 23:20
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