Главные новости дня. «Зенит» впервые в истории сделал требл, «Локомотив» склоняется к продаже Алексея Миранчука

The Guardian: «Манчестер Юнайтед» продаст Лингарда.

Кикнадзе: «60 на 40 в пользу того, что мы сделаем трансфер Алексея Миранчука в другой клуб».

Кикнадзе – о фарм-клубах РПЛ: «Если тенденция сохранится, все превратится в очередную клоунаду».

«Чемпионат»: ЦСКА договорился с «Архентинос Хуниорс» по Вере. Решающее слово за игроком.

Райкович перейдет в «Локомотив» бесплатно.

ЦСКА продлил контракт с Набабкиным.

«Зенит» объявил о переходе Мамманы в «Сочи».

Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА.

Савин: «Галицкий вкладывает в академию «Краснодара» 8 миллионов в год. В сам клуб – до 70 миллионов».

Суперкубок России. «Зенит» победил «Локомотив» и взял третий трофей за 33 дня.