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    Суперкубок России. «Зенит» победил «Локомотив» и взял третий трофей за 33 дня

    В матче за Суперкубок России «Зенит» оказался сильнее «Локомотива». Голы у номинальных хозяев забили Артем Дзюба и Магомед Оздоев.

    Для «Зенита» это третий трофей с 5 июля. «Локомотив» в новом сезоне выступит в группе Лиги чемпионов, как и зенитовцы.

    Это первый требл в истории «Зенита».

    Суперкубок России

    Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Дзюба, 14; 2:0 – Оздоев, 69; 2:1 – Чорлука, 72.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Оздоев (Ерохин, 88), Барриос, Дриусси (Мусаев, 88), Малком (Мостовой, 81), Азмун (Ригони, 90+2), Дзюба (Жирков, 81).

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус, Баринов, Магкеев (Жемалетдинов, 71), Крыховяк, Антон Миранчук (Рыбчинский, 81), Алексей Миранчук, Эдер (Смолов, 62).

    Предупреждения: Дриусси, 59; Оздоев, 67; Жирков, 85; Азмун, 90+2 – Рыбус, 19; Магкеев, 48; Алексей Миранчук, 64; Баринов, 73; Антон Миранчук, 78.

    Календарь РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии150
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      Рейтинг: +8309

      alex1951 4 минуты назад

      Мы говорим Зенит - подрузумеваем Россию,
      Говорим Россия - подрузумеваем Зенит. Ладно......Здесь у него все складно)))
      А вот давай ,великий Зенит ,изобрази себя в Европе и не то,что там когда то было ,а щас ,не откладывая ,после жеребьевки в сезоне 2020-21гг.
      Там узнаем твою истинную ценность .....Там ,покровителям Зенита , не дотянутся будет..

      0
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      Рейтинг: +7166

      paracetamol 25 минут назад

      Зенит сильнее всех. На голову!

      4
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      Рейтинг: +138

      loko1982 > paracetamol 6 минут назад

      Нужно уточнить, что сильнее всех в России - это да.
      Но в Европе есть Ляйпциги. И к сожалению даже Бенфика чутка посильнее(

      0
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      Рейтинг: -2065

      Вот оно чё Михалыч > paracetamol 2 минуты назад

      На голову!====На головку..Члена. ))) Дзюба с Азмуном знают. )))

      0
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      Рейтинг: +138

      loko1982 35 минут назад

      Поздравляю Зенит, заслужили все 3 трофея, было бы странно, если взяв и кубок и чемпионат, в суперкубок победила бы другая команда.
      Мага, Мага, как ты мог?)) Гол красивый!

      6
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      Рейтинг: +2920

      Павелий 40 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Миллер заплатил много денег за хороший подарок (требл) на ДР руководителю московского отделения болельщиков Зенита - Медведеву Д.А.

      -4
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      Рейтинг: +10673

      KLIM777 46 минут назад

      Гол Оздоева шедевр!

      11
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      ...
      Рейтинг: +24746

      zra78 > KLIM777 40 минут назад

      Ну тут не убавить не прибавить,гол отличный!

      8
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      ...
      Рейтинг: +1711

      vsespartak01 > KLIM777 37 минут назад

      клим с победой!нагулялся уже или все развлекаешься?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6102

      alarm 49 минут назад

      в общем, подводя итоги: обе команды играли хорошо, а опозорился, как всегда, только спартак))

      13
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      Рейтинг: +138

      loko1982 > alarm 32 минуты назад

      Газизов и Федун уже на Вилкова заяву пишут))

      2
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      ...
      Рейтинг: +1711

      vsespartak01 > loko1982 26 минут назад

      не хорошо!а еще вроде за локо!

      0
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      Рейтинг: +949

      ZENIT-59 52 минуты назад

      С победой Зенит! Поздравляю всех болельщиков. А иещё хочу сказать: Какой удачный трансфер Ловрена! Мне было немного страшновато,но Деян сыгрвл "с листа" великолепно! несколько чётких подкатов без единой ошибки!

      10
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      Рейтинг: +1364

      ААМ 54 минуты назад

      Заслуженная победа.

      5
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      Рейтинг: +44

      Chehofff 1 час назад

      Красавчики! Сделали на классе!

      4
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      Рейтинг: +24746

      zra78 > Chehofff 55 минут назад

      Ты серьёзно? :)

      4
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      Рейтинг: +1093

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Зенит с победой, как и ожидал был матч классный, особенно со стороны ЛОКО, еще бы вместо Магкеева был классный созидатель, с хорошим пасом, было бы топ, а то он пасы раздает на 5 метров или назад. И отбирает грубо, зачем такой игрок, пусть спасибо скажет, что не удалили его.

      4
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      Рейтинг: +24746

      zra78 > LOKOfanatik19 59 минут назад

      А "наш" рулевой сказал,что он чуть не лучший в Локо....

      2
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