Суперкубок России. «Зенит» победил «Локомотив» и взял третий трофей за 33 дня

В матче за Суперкубок России «Зенит» оказался сильнее «Локомотива». Голы у номинальных хозяев забили Артем Дзюба и Магомед Оздоев.

Для «Зенита» это третий трофей с 5 июля. «Локомотив» в новом сезоне выступит в группе Лиги чемпионов, как и зенитовцы.

Это первый требл в истории «Зенита».

Суперкубок России

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дзюба, 14; 2:0 – Оздоев, 69; 2:1 – Чорлука, 72.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Оздоев (Ерохин, 88), Барриос, Дриусси (Мусаев, 88), Малком (Мостовой, 81), Азмун (Ригони, 90+2), Дзюба (Жирков, 81).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус, Баринов, Магкеев (Жемалетдинов, 71), Крыховяк, Антон Миранчук (Рыбчинский, 81), Алексей Миранчук, Эдер (Смолов, 62).

Предупреждения: Дриусси, 59; Оздоев, 67; Жирков, 85; Азмун, 90+2 – Рыбус, 19; Магкеев, 48; Алексей Миранчук, 64; Баринов, 73; Антон Миранчук, 78.

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