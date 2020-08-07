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  • Суперкубок России. «Зенит» победил «Локомотив» и взял третий трофей за 33 дня

Суперкубок России. «Зенит» победил «Локомотив» и взял третий трофей за 33 дня

7 августа 2020, 20:58
146

В матче за Суперкубок России «Зенит» оказался сильнее «Локомотива». Голы у номинальных хозяев забили Артем Дзюба и Магомед Оздоев.

Для «Зенита» это третий трофей с 5 июля. «Локомотив» в новом сезоне выступит в группе Лиги чемпионов, как и зенитовцы.

Это первый требл в истории «Зенита».

Суперкубок России

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дзюба, 14; 2:0 – Оздоев, 69; 2:1 – Чорлука, 72.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Оздоев (Ерохин, 88), Барриос, Дриусси (Мусаев, 88), Малком (Мостовой, 81), Азмун (Ригони, 90+2), Дзюба (Жирков, 81).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус, Баринов, Магкеев (Жемалетдинов, 71), Крыховяк, Антон Миранчук (Рыбчинский, 81), Алексей Миранчук, Эдер (Смолов, 62).

Предупреждения: Дриусси, 59; Оздоев, 67; Жирков, 85; Азмун, 90+2 – Рыбус, 19; Магкеев, 48; Алексей Миранчук, 64; Баринов, 73; Антон Миранчук, 78.

Календарь РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (146)
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oyabun
1596823446
Победа без вопросов. Мои поздравления болельщикам Зенита.
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knikos
1596823568
Нас с Треблом ! Оздоев красивейший голешник завалил. А по игре ... блин ...что обе команды в ЛЧ делать будут ?
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BarStep
1596823980
Ну что ж, с победой нас в супер Кубке! Мы это сделали красиво!
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portero
1596824005
Зенит с победой! Игра была весёлая во втором тайме жаль забили мало.
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_Marqella_
1596824664
Прекрасное завершение сезона...Три трофея... Блестяще Зенит !!!!
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paracetamol
1596824790
Спокойно, как мелких. Классные голы Дзюбы и Оздоева!
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Spirit_78
1596825511
С победой, Питер! Локо спасибо за красивый футбол и борьбу до последних минут.
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Zenit_Zenit
1596825686
Мы опять сильнее всех! Зенит с победой, Семака - с удачным сезоном, всем парням спасибо за игру и мои положительные эмоции...
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portero
1596825920
Главное к свисткам вопросов нет... всё нормально.
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ZENIT-59
1596826685
С победой Зенит! Поздравляю всех болельщиков. А иещё хочу сказать: Какой удачный трансфер Ловрена! Мне было немного страшновато,но Деян сыгрвл "с листа" великолепно! несколько чётких подкатов без единой ошибки!
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