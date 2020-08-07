Мещеряков – о Райковиче: «Был бы счастлив, если бы наши игроки выступали за такую зарплату. Это дешевле трансфера футболиста из ФНЛ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков анонсировал подписание контракта с центральным защитником Слободаном Райковичем. У серба будет относительно низкая зарплата.

«Что касается Райковича, то если бы наши игроки играли за такую зарплату, я был бы счастлив. У нас иногда люди на скамейке сидят и получают зарплату в три раза больше. У нас есть определенные экономические рамки, это дешевле трансфера игрока из ФНЛ.

Чтобы была линия сбалансированная, не могут быть одни молодые», – считает функционер.