Мещеряков – о Райковиче: «Был бы счастлив, если бы наши игроки выступали за такую зарплату. Это дешевле трансфера футболиста из ФНЛ»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков анонсировал подписание контракта с центральным защитником Слободаном Райковичем. У серба будет относительно низкая зарплата.
«Что касается Райковича, то если бы наши игроки играли за такую зарплату, я был бы счастлив. У нас иногда люди на скамейке сидят и получают зарплату в три раза больше. У нас есть определенные экономические рамки, это дешевле трансфера игрока из ФНЛ.
Чтобы была линия сбалансированная, не могут быть одни молодые», – считает функционер.
- У Райковича прозвище Рэмбо после драки с Хын-Мин Соном.
- В 2007 году серба подписал «Челси», но он не провел за лондонцев ни одного матча.
- «Локомотив» осенью выступит в группе Лиги чемпионов.
Источник: Sport24