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    Мещеряков – о Райковиче: «Был бы счастлив, если бы наши игроки выступали за такую зарплату. Это дешевле трансфера футболиста из ФНЛ»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков анонсировал подписание контракта с центральным защитником Слободаном Райковичем. У серба будет относительно низкая зарплата.

    «Что касается Райковича, то если бы наши игроки играли за такую зарплату, я был бы счастлив. У нас иногда люди на скамейке сидят и получают зарплату в три раза больше. У нас есть определенные экономические рамки, это дешевле трансфера игрока из ФНЛ.

    Чтобы была линия сбалансированная, не могут быть одни молодые», – считает функционер.

    • У Райковича прозвище Рэмбо после драки с Хын-Мин Соном.
    • В 2007 году серба подписал «Челси», но он не провел за лондонцев ни одного матча.
    • «Локомотив» осенью выступит в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: Sport24

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    07.08.2020 23:03
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5319

      Борат 44 минуты назад

      Стыдно за рылов - уголовнику, который никогда не устанет повторять, миллиард мазутных денег заплатят !!! Позор тарасовской петушне ! Гыгы

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