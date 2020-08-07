Газзаев – о ненавистниках: «Или ты становишься в ряды критиков, лежа на диване, или добиваешься результата на благо своей страны и семьи»

Экс-тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о хейтерах.

«Как сказала наша величайшая актриса Фаина Раневская, зависть надо заслужить. Ее объектом чаще всего становятся люди, которые в жизни достигли определенного результата и трудятся во благо своей страны и своей семьи.

Причем очень важно разделять: есть критика, а есть анализ. Анализировать события в той или иной сфере деятельности – это, конечно же, правильно и необходимо. Потому что анализ позволяет выявить и устранить недочеты и ошибки, которые непременно возникают в работе, и профессионально развиваться из года в год.

А критика – и особенно критиканство – это элемент зависти со стороны тех, кто, как правило, оказался не способен реализовать свои амбиции.

В истории в итоге остаются те, кого критиковали. А те, кто критиковал, исчезают бесследно. Поэтому нужно выбирать – или ты становишься в ряды тех, кто критикует, лежа на диване, или добиваешься результата на благо своей страны и семьи», – заявил депутат Госдумы РФ.