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    Газзаев – о ненавистниках: «Или ты становишься в ряды критиков, лежа на диване, или добиваешься результата на благо своей страны и семьи»

    Экс-тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о хейтерах.

    «Как сказала наша величайшая актриса Фаина Раневская, зависть надо заслужить. Ее объектом чаще всего становятся люди, которые в жизни достигли определенного результата и трудятся во благо своей страны и своей семьи.

    Причем очень важно разделять: есть критика, а есть анализ. Анализировать события в той или иной сфере деятельности – это, конечно же, правильно и необходимо. Потому что анализ позволяет выявить и устранить недочеты и ошибки, которые непременно возникают в работе, и профессионально развиваться из года в год.

    А критика – и особенно критиканство – это элемент зависти со стороны тех, кто, как правило, оказался не способен реализовать свои амбиции.

    В истории в итоге остаются те, кого критиковали. А те, кто критиковал, исчезают бесследно. Поэтому нужно выбирать – или ты становишься в ряды тех, кто критикует, лежа на диване, или добиваешься результата на благо своей страны и семьи», – заявил депутат Госдумы РФ.

    • Специалист четыре раза выигрывал чемпионат России.
    • В 2005 году он вместе с ЦСКА выиграл Кубок УЕФА.
    • Газзаев не тренирует с 2013 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2681

      Cleaner 1 час назад

      Результат - это развал Алании???

      1
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      Рейтинг: +1121

      almanev 1 час назад

      Один из главных жополизов в стране

      0
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      Рейтинг: +697

      SEREGA 64 1 час назад

      ПРОДАЖНАЯ ПУТИНСКАЯ ШЛЮХА

      0
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      Рейтинг: +5233

      Борат 1 час назад

      гав-гав !
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +4559

      САДЫЧОК 1 час назад

      Добивается результата этот тип ! Пособник обнищания народа !

      1
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      Рейтинг: +5038

      Viper for CSKA 2 часа назад

      Любопытно, о каком благе для страны речь идёт. Выгоды получают только богатые семьи, крупный сырьевой бизнес, ну и семьи "подкулачников" вроде Газаева. А остальным только негативные последствия политики этих семей расхлёбывать приходится. Иначе говоря, приватизация прибылей и национализация убытков.

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