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  • Газзаев – о ненавистниках: «Или ты становишься в ряды критиков, лежа на диване, или добиваешься результата на благо своей страны и семьи»

Газзаев – о ненавистниках: «Или ты становишься в ряды критиков, лежа на диване, или добиваешься результата на благо своей страны и семьи»

7 августа 2020, 10:25
8

Экс-тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о хейтерах.

«Как сказала наша величайшая актриса Фаина Раневская, зависть надо заслужить. Ее объектом чаще всего становятся люди, которые в жизни достигли определенного результата и трудятся во благо своей страны и своей семьи.

Причем очень важно разделять: есть критика, а есть анализ. Анализировать события в той или иной сфере деятельности – это, конечно же, правильно и необходимо. Потому что анализ позволяет выявить и устранить недочеты и ошибки, которые непременно возникают в работе, и профессионально развиваться из года в год.

А критика – и особенно критиканство – это элемент зависти со стороны тех, кто, как правило, оказался не способен реализовать свои амбиции.

В истории в итоге остаются те, кого критиковали. А те, кто критиковал, исчезают бесследно. Поэтому нужно выбирать – или ты становишься в ряды тех, кто критикует, лежа на диване, или добиваешься результата на благо своей страны и семьи», – заявил депутат Госдумы РФ.

  • Специалист четыре раза выигрывал чемпионат России.
  • В 2005 году он вместе с ЦСКА выиграл Кубок УЕФА.
  • Газзаев не тренирует с 2013 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
ЦСКА Россия Газзаев Валерий
Комментарии (8)
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Viper for CSKA
1596786048
Любопытно, о каком благе для страны речь идёт. Выгоды получают только богатые семьи, крупный сырьевой бизнес, ну и семьи "подкулачников" вроде Газаева. А остальным только негативные последствия политики этих семей расхлёбывать приходится. Иначе говоря, приватизация прибылей и национализация убытков.
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САДЫЧОК
1596786460
Добивается результата этот тип ! Пособник обнищания народа !
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SEREGA 64
1596787656
ПРОДАЖНАЯ ПУТИНСКАЯ ШЛЮХА
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almanev
1596787959
Один из главных жополизов в стране
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Давид59
1596794050
Я бы его слегка скорректировал. Не "добиваешься", а когда-то "добился". Сейчас он обычная политпроститутка, лежащая под властью
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Garrincha58
1596795416
политикан! а что ты сам сделал полезного для страны?
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Hektor 84
1596815471
Пёс расскажи лучше как Аланию сливали и бюджетное бабло отмыли через команду! Нахреначили долгов и кредитов на команду, а потом объявили банкротом.
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Plyash
1596912668
Я уж и забыл,сколько раз Газа подавал в отставку,будучи тренером,особенно после разгромных поражений.Уж пора подать в отставку и с депутатского кресла,застебал уже.
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