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    Малком: «Я счастлив в «Зените» и намерен выполнять свои обязательства по контракту»

    Нападающий «Зенита» Малком опроверг слухи о желании уйти из клуба и перебраться в одну из топ-лиг Европы.

    «Я очень счастлив в «Зените». Слышал, что меня связывают с «Севильей», но это неправда. Мои мысли здесь, и я намерен выполнять свои обязательства по контракту», – сказал бразилец.

    • Прошлым летом «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
    • В активе игрока 15 матчей, четыре гола и два ассиста.
    • Контракт 23-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан до 2024 года.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 20:33
    Комментарии21
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      Рейтинг: +355

      Зентролль 1 час назад

      Пока он тут радуется, Севилья в пух и прах разносит Рому. Пусть подумает еще раз пока не поздно...Зенит до такой стадии никогда теперь не дойдет...

      2
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      Рейтинг: +3829

      Zubo 1 час назад

      Спасибо друг ! Мы верим и надеемся на твою помощь !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -49

      Волька 1 час назад

      Гомосеки-бомжи.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3829

      Zubo > Волька 1 час назад

      недоумок, у мамы аборт не получился ?

      3
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      ...
      Рейтинг: +1055

      Алехсбургер. > Zubo 1 час назад

      не,,.нормально там..
      что получилось,то и получилось..жертва .))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -76

      alarm_иг 1 час назад

      За неделю хоть одна новость про синит появилась... Про танцы семака с зулусами видимо не дождемся...

      1
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      ...
      Рейтинг: +265

      Горкин Блеванов > alarm_иг 1 час назад

      сиди в норе крыса не высовывайся

      3
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      ...
      Рейтинг: +269

      Землякруглая > Горкин Блеванов 1 час назад

      Ты еще что за новый пропиторский обсос?

      1
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      ...
      Рейтинг: +3403

      knikos > alarm_иг 1 час назад

      Скоро хряковскую "Летку-Йенку" смотреть будем ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +269

      Землякруглая > knikos 1 час назад

      Это когда еще будет, а ламбаду семака с зулусами уже посмотрели. Гыгы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3403

      knikos > Землякруглая 1 час назад

      Так ламбада - это не Летка ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +269

      Землякруглая > knikos 1 час назад

      Старый обсос как раз таки ты. Ахах. Обсос- ассенизатор. Гыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: +3403

      knikos > Землякруглая 1 час назад

      Ты тяжелее ручки в руках ничего не держал , а страпон тяжелее ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +269

      Землякруглая > knikos 1 час назад

      Тебе лучше знать. Ты же активный пользователь. Гыгы. Потом обсасываешь их.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3403

      knikos > Землякруглая 1 час назад

      Ну хоть ченидь поинтереснее напиши . Что ты так слабо и однообразно ? Ааааа , забыл , складка ...

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      Рейтинг: +269

      Землякруглая > knikos 1 час назад

      Дурила старая, даже не пытайся меня затроллить. Ахах. Обсос ассенизаторовский.

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      ...
      Рейтинг: +269

      Землякруглая > knikos 1 час назад

      Складка у тебя на морщинистой жопе, где ты там в ней дырку ищешь, страпон туда запихать. Гыгы.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3403

      knikos > Землякруглая 59 минут назад

      Ну как же ? Ты мне столько про их использование вчера ночью писал , объяснял . Только почему ты бледно-красный страпон поменял на "голубо-голубой " ? Не изменяй своим цветам ...

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      Рейтинг: +269

      Землякруглая > knikos 59 минут назад

      Мсье Страпон. Ты видимо мазохист своеобразный, лезешь в каждую щель, нарываешься на оскорбления и от этого в оргазм впадаешь. Член то уже не стоит.

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      Рейтинг: +3403

      knikos > Землякруглая 57 минут назад

      Ну ты опять повторяешься . Попробуй всё-таки складку загнуть в извилину . Новые "творения" начнёшь писать.

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      Рейтинг: +3403

      knikos > Землякруглая 54 минуты назад

      Я не нарываюсь на оскорбления , я на них отвечаю . Нормальным людям я нормально отвечаю , тупорылым страпоносцам на их ( твоём ) языке . Член аж звенит , перед "тем , как " . А ты что , томатный сок пьёшь ?

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