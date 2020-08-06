Малком: «Я счастлив в «Зените» и намерен выполнять свои обязательства по контракту»

Нападающий «Зенита» Малком опроверг слухи о желании уйти из клуба и перебраться в одну из топ-лиг Европы.

«Я очень счастлив в «Зените». Слышал, что меня связывают с «Севильей», но это неправда. Мои мысли здесь, и я намерен выполнять свои обязательства по контракту», – сказал бразилец.

Прошлым летом «Зенит» купил Малкома у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

В активе игрока 15 матчей, четыре гола и два ассиста.

Контракт 23-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан до 2024 года.

Медведев – о желании Малкома уйти из «Зенита»: «Это бред. Он всем доволен»