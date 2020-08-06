Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Геркус – о трансфере Кокорина: «Зенит» не захотел повторять условия, предложенные «Спартаком»

Геркус – о трансфере Кокорина: «Зенит» не захотел повторять условия, предложенные «Спартаком»

6 августа 2020, 15:35
14

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение о переходе форварда Александра Кокорина в «Спартак».

— Удивились, что Кокорин не вернулся в «Зенит»?

— Нет.

— Почему?

— Думаю, предложение от «Зенита» у Кокорина было. Но более выгодное получил от «Спартака». Туда и перешел.

— Значит, дело исключительно в деньгах?

— Не только. Еще в игровых качествах Кокорина. Больше десяти мячей за сезон он никогда не забивал. Полтора сезона пропустил. В «Сочи» набрал форму, отметился яркими вспышками, но из семи голов у него два с пенальти, плюс хет-трик в ворота ростовского «детсада».

А «Зенит» и без Кокорина выиграл чемпионат. Причем дважды. К тому же на его позиции в команде есть классные футболисты. Ну и смысл гнаться за Кокориным?

В Питере не захотели повторять условия, которые Александру пообещали в «Спартаке». Я «Зенит» понимаю — зачем давать заоблачные деньги футболисту, ломая в клубе потолок зарплат? Сразу начнется цепная реакция. Другие игроки скажут: мол, чем мы хуже Кокорина, повышайте и нам зарплату. Спартаковское руководство подобные разговоры, видимо, не смущают.

  • Кокорин подписал со «Спартаком» контракт по схеме «3+1».
  • Он выступал за «Зенит» с 2016 по 2019 год.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Зенит Кокорин Александр Геркус Илья
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1596717772
да пусть играет где хочет и за сколько хочет нашли блин камень преткровения он всегда гнался за баблом ему футбол до фени поэтому растратил свой талант а может и не было его одни только пиары
Ответить
партизан84
1596719117
пусть не свистит, если бы газовики хотели бы, то он у них бы и за "спасибо" играл.
Ответить
NewLife
1596721220
Геркус одновременно в Спартаке и сините свечку держал.
Ответить
serhio80
1596721983
Я «Зенит» понимаю — зачем давать заоблачные деньги футболисту, ломая в клубе потолок зарплат? Сразу начнется цепная реакция. Другие игроки скажут: мол, чем мы хуже Кокорина, повышайте и нам зарплату. че там с зарплатой у шлюбы?) иранец только заикнулся о повышении и был наказан прилюдно в раздевалке?) с кокориным теперь так не прокатит, он сам шлюбу под шконку загонит)
Ответить
порт
1596722887
Нееее, сейчас нам свиные расскажут, что кокоша будет у них играть ради ромбика и ведра жёлудей.
Ответить
paracetamol
1596727918
Зенит его полгода с травмой лечил, а потом год из тюряги ждал. Само место в свинарнике, да и там поросят кинет.
Ответить
Главные новости
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
1
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
3
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
8
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Все новости
Все новости
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
20:56
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
1
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
8
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
8
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
32
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
6
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
8
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
10
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+