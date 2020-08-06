Геркус – о трансфере Кокорина: «Зенит» не захотел повторять условия, предложенные «Спартаком»

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение о переходе форварда Александра Кокорина в «Спартак».

— Удивились, что Кокорин не вернулся в «Зенит»?

— Нет.

— Почему?

— Думаю, предложение от «Зенита» у Кокорина было. Но более выгодное получил от «Спартака». Туда и перешел.

— Значит, дело исключительно в деньгах?

— Не только. Еще в игровых качествах Кокорина. Больше десяти мячей за сезон он никогда не забивал. Полтора сезона пропустил. В «Сочи» набрал форму, отметился яркими вспышками, но из семи голов у него два с пенальти, плюс хет-трик в ворота ростовского «детсада».

А «Зенит» и без Кокорина выиграл чемпионат. Причем дважды. К тому же на его позиции в команде есть классные футболисты. Ну и смысл гнаться за Кокориным?

В Питере не захотели повторять условия, которые Александру пообещали в «Спартаке». Я «Зенит» понимаю — зачем давать заоблачные деньги футболисту, ломая в клубе потолок зарплат? Сразу начнется цепная реакция. Другие игроки скажут: мол, чем мы хуже Кокорина, повышайте и нам зарплату. Спартаковское руководство подобные разговоры, видимо, не смущают.