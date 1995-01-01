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    Геркус – о трансфере Кокорина: «Зенит» не захотел повторять условия, предложенные «Спартаком»

    Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение о переходе форварда Александра Кокорина в «Спартак».

    — Удивились, что Кокорин не вернулся в «Зенит»?

    — Нет.

    — Почему?

    — Думаю, предложение от «Зенита» у Кокорина было. Но более выгодное получил от «Спартака». Туда и перешел.

    — Значит, дело исключительно в деньгах?

    — Не только. Еще в игровых качествах Кокорина. Больше десяти мячей за сезон он никогда не забивал. Полтора сезона пропустил. В «Сочи» набрал форму, отметился яркими вспышками, но из семи голов у него два с пенальти, плюс хет-трик в ворота ростовского «детсада».

    А «Зенит» и без Кокорина выиграл чемпионат. Причем дважды. К тому же на его позиции в команде есть классные футболисты. Ну и смысл гнаться за Кокориным?

    В Питере не захотели повторять условия, которые Александру пообещали в «Спартаке». Я «Зенит» понимаю — зачем давать заоблачные деньги футболисту, ломая в клубе потолок зарплат? Сразу начнется цепная реакция. Другие игроки скажут: мол, чем мы хуже Кокорина, повышайте и нам зарплату. Спартаковское руководство подобные разговоры, видимо, не смущают.

    • Кокорин подписал со «Спартаком» контракт по схеме «3+1».
    • Он выступал за «Зенит» с 2016 по 2019 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2507

      serhio80 8 минут назад

      Я «Зенит» понимаю — зачем давать заоблачные деньги футболисту, ломая в клубе потолок зарплат? Сразу начнется цепная реакция. Другие игроки скажут: мол, чем мы хуже Кокорина, повышайте и нам зарплату.

      че там с зарплатой у шлюбы?) иранец только заикнулся о повышении и был наказан прилюдно в раздевалке?) с кокориным теперь так не прокатит, он сам шлюбу под шконку загонит)

      1
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      Рейтинг: +2189

      NewLife 21 минуту назад

      Геркус одновременно в Спартаке и сините свечку держал.

      3
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      Рейтинг: +5155

      Борат 50 минут назад

      кто кокорину больше платит тот его и танцует !
      поздравляю хряков с приобретением шалавы !
      гыгы

      2
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      Рейтинг: +226

      партизан84 56 минут назад

      пусть не свистит, если бы газовики хотели бы, то он у них бы и за "спасибо" играл.

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      Рейтинг: +5758

      alarm 1 час назад

      геркус просто опустил хряков!

      2
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      Рейтинг: +10965

      Garrincha58 1 час назад

      да пусть играет где хочет и за сколько хочет нашли блин камень преткровения он всегда гнался за баблом ему футбол до фени поэтому растратил свой талант а может и не было его одни только пиары

      1
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      Рейтинг: +2507

      serhio80 > Garrincha58 6 минут назад

      у вас все три состава за баблом пришли) в бзенит за другим не приходят)

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