«Эй, петухи, вы плохо играете». Рэпер Птаха рассказал, как водитель телеведущей спровоцировал Кокорина и Мамаева

Известный рэпер Давид Нуриев (Птаха) рассказал подробности драки Александра Кокорина и Павла Мамаева с Виталием Соловчуком – водителем телеведущей «Первого канала Ольги Ушаковой.

«Знаю, как моя подруга Катя Бобкова рвала за них задницу, заступалась за них и как в конце Мамаев и Кокорин себя повели. Я знаю эту историю не как ее развивали СМИ.

Водитель им сказал: «Эй, петухи, вы плохо играете». За это они его побили.

А мужчина азиатской внешности, который сидел в кафе, начал хамски с ними разговаривать. Они начали ему тоже хамить. В конце они переборщили, конечно, что стулом начали его бить. Вообще не понимаю, что этот депутат делал в шесть утра в том месте, где все тусуются, в основном, после пьянок.

Но я их ни в коем случае не оправдываю. Я говорю о Кате, которая старалась объяснить всем, заступалась за них, а на нее нападали СМИ, люди. В итоге она и в окно еще выпала «непонятным методом», когда она проходила свидетелем по этому делу.

Но когда они вышли оба, они даже не позвонили ей и не поблагодарили», – сказал Нуриев.