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  • «Эй, петухи, вы плохо играете». Рэпер Птаха рассказал, как водитель телеведущей спровоцировал Кокорина и Мамаева

«Эй, петухи, вы плохо играете». Рэпер Птаха рассказал, как водитель телеведущей спровоцировал Кокорина и Мамаева

6 августа 2020, 13:37
14

Известный рэпер Давид Нуриев (Птаха) рассказал подробности драки Александра Кокорина и Павла Мамаева с Виталием Соловчуком – водителем телеведущей «Первого канала Ольги Ушаковой.

«Знаю, как моя подруга Катя Бобкова рвала за них задницу, заступалась за них и как в конце Мамаев и Кокорин себя повели. Я знаю эту историю не как ее развивали СМИ.

Водитель им сказал: «Эй, петухи, вы плохо играете». За это они его побили.

А мужчина азиатской внешности, который сидел в кафе, начал хамски с ними разговаривать. Они начали ему тоже хамить. В конце они переборщили, конечно, что стулом начали его бить. Вообще не понимаю, что этот депутат делал в шесть утра в том месте, где все тусуются, в основном, после пьянок.

Но я их ни в коем случае не оправдываю. Я говорю о Кате, которая старалась объяснить всем, заступалась за них, а на нее нападали СМИ, люди. В итоге она и в окно еще выпала «непонятным методом», когда она проходила свидетелем по этому делу.

Но когда они вышли оба, они даже не позвонили ей и не поблагодарили», – сказал Нуриев.

  • События произошли в Москве в октябре 2018 года.
  • Игроки провели 11 месяцев в тюрьме.
  • Оба вернулись на уровень РПЛ.

Источник: Ютуб-канал OSporte TV
Россия. Премьер-лига Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (14)
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NewLife
1596713121
Походу водила за правду пострадал.
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Spirit_78
1596717271
Сейчас переобувшиеся сектанты будут защищать Кокорина, хотя год назад чморили его последними словами.
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extelveappoisk
1596717933
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СвинкаСправедливости
1596719054
Это чмо зачем кудахчет?
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Hektor 84
1596720998
Рэпер петушок решил прокукарекать и выгородить свою подругу эскортницу. Вот кукарекаешь свой говнорэп и кукарекай дальше. То что он там дрыгается и клюв свой раззевает и рэпом то не назовешь. Зачем в эту историю лезешь? Тебе какое дело до этого? А то Паковские дружки и тебе горлышко перетянут. Будешь потом бутылки и бычки собирать. Что там делал Пак это его дело, он сам решает где ему завтракать. И по поводу водилы сомневаюсь что он им что то говорил.просто Мамай и кокошка решили что им всё можно и за это им ничего не будет. Решили понтануться перед своими шлюшками. Думали прокатит ведь они за сборную пешком ходят. Вот и накосарезили.
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Просто-333
1596721992
набор бессмысленных слов для пиара
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Соарес
1596728616
Для бомжей петухи это нормально
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