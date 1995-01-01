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    «Эй, петухи, вы плохо играете». Рэпер Птаха рассказал, как водитель телеведущей спровоцировал Кокорина и Мамаева

    Известный рэпер Давид Нуриев (Птаха) рассказал подробности драки Александра Кокорина и Павла Мамаева с Виталием Соловчуком – водителем телеведущей «Первого канала Ольги Ушаковой.

    «Знаю, как моя подруга Катя Бобкова рвала за них задницу, заступалась за них и как в конце Мамаев и Кокорин себя повели. Я знаю эту историю не как ее развивали СМИ.

    Водитель им сказал: «Эй, петухи, вы плохо играете». За это они его побили.

    А мужчина азиатской внешности, который сидел в кафе, начал хамски с ними разговаривать. Они начали ему тоже хамить. В конце они переборщили, конечно, что стулом начали его бить. Вообще не понимаю, что этот депутат делал в шесть утра в том месте, где все тусуются, в основном, после пьянок.

    Но я их ни в коем случае не оправдываю. Я говорю о Кате, которая старалась объяснить всем, заступалась за них, а на нее нападали СМИ, люди. В итоге она и в окно еще выпала «непонятным методом», когда она проходила свидетелем по этому делу.

    Но когда они вышли оба, они даже не позвонили ей и не поблагодарили», – сказал Нуриев.

    • События произошли в Москве в октябре 2018 года.
    • Игроки провели 11 месяцев в тюрьме.
    • Оба вернулись на уровень РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал OSporte TV

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5744

      alarm 2 минуты назад

      водитель принял их за спартачей. в одном случае впоследствии оказался даже прав)

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