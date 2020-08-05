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Главные новости дня. Урунов – в «Спартаке»; «Локомотив» подпишет форварда «Бордо» Камано

5 августа 2020, 21:12

«Локомотив» подтвердил уход Фарфана.

Tuttomercatoweb: «Ювентус» провел предварительные переговоры с шестью тренерами, включая Зидана и Покеттино.

«Братва, я нашел, все сюда». «Ростов» снял короткометражный сериал с участием Карпина и игроков, посвященный новой форме.

Metaratings: «Локомотив» договорился с «Бордо» по трансферу форварда Камано.

«Лестер» получил предложение от «Спартака» по хавбеку Силве.

Урунов подписал долгосрочный контракт со «Спартаком» с зарплатой 600 тысяч в год и будет играть под 20-м номером.

«Манчестер Сити» планирует подписать пять игроков. В списке целей – Лаутаро и Фелиш.

Журналист Алексеев: «Динамо» подпишет пятилетний контракт с Моро».

ЦСКА отдал Гогуа в аренду «Ротору».

Гайч подписал с ЦСКА пятилетний контракт.

Источник: Бомбардир.ру
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