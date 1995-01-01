Metaratings: «Локомотив» договорился с «Бордо» по трансферу форварда Камано

Зачем он такой нужен???????????????????
глядя на его статистику, как-то сразу вспомнились Хенти и Обиора...
Форвард «Бордо» Франсуа Камано должен пополнить «Локомотив». Как пишет Metaratings, клубы уладили последние разногласия по сделке.
О трансфере вскоре объявят. «Локомотив» заплатит за футболиста 7 миллионов евро, сообщал Максим Алланазаров.
- Камано в прошлом сезоне сыграл 11 матчей в Лиге 1, забив один гол и сделав один ассист.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
- 7 августа «Локомотив» сыграет за Суперкубок России против «Зенита».