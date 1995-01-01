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    Metaratings: «Локомотив» договорился с «Бордо» по трансферу форварда Камано

    Форвард «Бордо» Франсуа Камано должен пополнить «Локомотив». Как пишет Metaratings, клубы уладили последние разногласия по сделке.

    О трансфере вскоре объявят. «Локомотив» заплатит за футболиста 7 миллионов евро, сообщал Максим Алланазаров.

    • Камано в прошлом сезоне сыграл 11 матчей в Лиге 1, забив один гол и сделав один ассист.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
    • 7 августа «Локомотив» сыграет за Суперкубок России против «Зенита».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1086

      PAREVG. 51 секунду назад

      Зачем он такой нужен???????????????????
      глядя на его статистику, как-то сразу вспомнились Хенти и Обиора...

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      Рейтинг: +109

      Moisey 19 минут назад

      Серьезная статистика

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      фанат джигурды 32 минуты назад

      Федя Ельцин, Бомж-мазила, Эдер, Сулейманов с 2-х метров мимо и теперь вот этот.


      Трепещите вратари и защитники соперников!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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