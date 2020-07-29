Журналист Алланазаров: Камано подпишет с «Локо» четырехлетний контракт, сумма сделки – 7 миллионов

«Локомотив» подпишет нападающего «Бордо» Франсуа Камано, сообщил журналист Sport24 Максим Алланазаров.

«Трансферный комитет «Локомотива» одобрил сделку по Франсуа Комано. Ожидается, что игрок в ближайшее время подпишет четырехлетний контракт с клубом. Ориентировочная сумма трансфера – 7 миллионов евро», – написал Алланазаров в телеграме.

В феврале гвинейца хотел арендовать «Краснодар».