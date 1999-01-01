Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

    Журналист Алланазаров: Камано подпишет с «Локо» четырехлетний контракт, сумма сделки – 7 миллионов

    «Локомотив» подпишет нападающего «Бордо» Франсуа Камано, сообщил журналист Sport24 Максим Алланазаров.

    «Трансферный комитет «Локомотива» одобрил сделку по Франсуа Комано. Ожидается, что игрок в ближайшее время подпишет четырехлетний контракт с клубом. Ориентировочная сумма трансфера – 7 миллионов евро», – написал Алланазаров в телеграме.

    В феврале гвинейца хотел арендовать «Краснодар».

    • Камано в этом сезоне сыграл 11 матчей в Лиге 1, забив один гол и сделав один ассист.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:09
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1136

      spam2009 3 минуты назад

      будем развивать своих молодых говорили они...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1006

      PAREVG. 8 минут назад

      Вонючий матртыхай, да еще с французким именем, а французы в России не приживаются, год - два и все, хоть куда главное из России
      Кикнадзе никого получше найти не мог, у кого статистика нормальная , а то да сразу вспомнились и Хенти и Обинна. А если не заиграет, нафига его на 4 года подписывать?????
      к тому же, с учетом лимита, он 10 легионер в составе на данный момент, двое лишних

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      isakkobelini 21 минуту назад

      11 матчей и 1 гол, топчик, Хенти 2

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2799

      алдан2014 32 минуты назад

      Супер бомбардир! Кикнадзе рулит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +255

      Зентролль 34 минуты назад

      Круче Кокорина, а главное дешевле...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1331

      Semenycch 49 минут назад

      Игрок интересный и вместе с тем сейчас он деградирует.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78177
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru