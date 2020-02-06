«Краснодар» хочет арендовать форварда «Бордо» Камано. Летом от него отказался «Ливерпуль»

Нападающий «Бордо» Франсуа Камано может перейти в «Краснодар», сообщает L’Equipe.

Краснодарцы планируют взять 23-летнего гвинейца в аренду с правом выкупа за 8 миллионов евро. Клуб сделал «Бордо» предложение о переходе нападающего.

По информации Liverpool Echo, в Камано был заинтересован «Ливерпуль», но летом отказался от подписания футболиста.