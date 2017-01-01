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    «Краснодар» хочет арендовать форварда «Бордо» Камано. Летом от него отказался «Ливерпуль»

    Нападающий «Бордо» Франсуа Камано может перейти в «Краснодар», сообщает L’Equipe.

    Краснодарцы планируют взять 23-летнего гвинейца в аренду с правом выкупа за 8 миллионов евро. Клуб сделал «Бордо» предложение о переходе нападающего.

    По информации Liverpool Echo, в Камано был заинтересован «Ливерпуль», но летом отказался от подписания футболиста.

    • В этом сезоне форвард сыграл в Лиге 1 девять матчей, забил гол.
    • В прошедшем сезоне Камано провел в чемпионате Франции 37 матчей, забил 10 голов и сделал одну голевую передачу.
    • Рыночная стоимость гвинейца – 12 миллионов евро.

    Источник: L’Equipe

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