«Ливерпуль» отказался от варианта с переходом Камано и планирует перехватить Бруну Фернандеша у «МЮ»

«Ливерпуль» отказался от идеи подписывать форварда «Бордо» Франсуа Камано.

По информации Liverpool Echo, клуб был заинтересован в гвинейском форварде, отслеживал его выступления во Франции, но этим летом не будет подписывать футболиста.

Ресурс также сообщает, что «Ливерпуль» ждет в своем составе полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша.

Его заметили расстроенным после товарищеского матча с «Валенсией» из-за, возможно, последней игры за португальский клуб.

Сообщалось, что Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» за 70 миллионов евро.