«Ливерпуль» отказался от варианта с переходом Камано и планирует перехватить Бруну Фернандеша у «МЮ»

«Ливерпуль» отказался от идеи подписывать форварда «Бордо» Франсуа Камано.
По информации Liverpool Echo, клуб был заинтересован в гвинейском форварде, отслеживал его выступления во Франции, но этим летом не будет подписывать футболиста.
Ресурс также сообщает, что «Ливерпуль» ждет в своем составе полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша.
Его заметили расстроенным после товарищеского матча с «Валенсией» из-за, возможно, последней игры за португальский клуб.
Сообщалось, что Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» за 70 миллионов евро.
- Камано в прошедшем сезоне провел в чемпионате Франции 37 матчей, забил 10 голов и сделал одну голевую передачу.
- Бруну в сезоне-2018/19 футболист провел за «Спортинг» 53 матча во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 18 результативных передач.