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    «Ливерпуль» отказался от варианта с переходом Камано и планирует перехватить Бруну Фернандеша у «МЮ»

    «Ливерпуль» отказался от идеи подписывать форварда «Бордо» Франсуа Камано.

    По информации Liverpool Echo, клуб был заинтересован в гвинейском форварде, отслеживал его выступления во Франции, но этим летом не будет подписывать футболиста.

    Ресурс также сообщает, что «Ливерпуль» ждет в своем составе полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша.

    Его заметили расстроенным после товарищеского матча с «Валенсией» из-за, возможно, последней игры за португальский клуб.

    Сообщалось, что Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Юнайтед» за 70 миллионов евро.

    • Камано в прошедшем сезоне провел в чемпионате Франции 37 матчей, забил 10 голов и сделал одну голевую передачу.
    • Бруну в сезоне-2018/19 футболист провел за «Спортинг» 53 матча во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 18 результативных передач.

    Источник: Liverpool Echo

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