Corriere dello Sport: в ближайшее время Бруну Фернандеш вылетит в Англию на медосмотр для «МЮ»

хороший трансфер для мю !! очень хороший и толковый футболист. при должном внимании близко к уровню бернарду силве может быть.
Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
По информации Corriere dello Sport, клубы согласовали переход 24-летнего игрока за 70 миллионов евро. Португалец уже готовится вылететь в Англию для прохождения медицинского обследования для «МЮ».
- В сезоне-2018/19 футболист провел за «Спортинг» 53 матча во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 18 результативных передач.
- Фернандеш перешел в португальский клуб из «Сампдории» в 2017 году за 9,7 миллиона евро.