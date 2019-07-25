Corriere dello Sport: в ближайшее время Бруну Фернандеш вылетит в Англию на медосмотр для «МЮ»

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По информации Corriere dello Sport, клубы согласовали переход 24-летнего игрока за 70 миллионов евро. Португалец уже готовится вылететь в Англию для прохождения медицинского обследования для «МЮ».