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    Corriere dello Sport: в ближайшее время Бруну Фернандеш вылетит в Англию на медосмотр для «МЮ»

    Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

    По информации Corriere dello Sport, клубы согласовали переход 24-летнего игрока за 70 миллионов евро. Португалец уже готовится вылететь в Англию для прохождения медицинского обследования для «МЮ».

    • В сезоне-2018/19 футболист провел за «Спортинг» 53 матча во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 18 результативных передач.
    • Фернандеш перешел в португальский клуб из «Сампдории» в 2017 году за 9,7 миллиона евро.

    Источник: Corriere dello Sport

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3011

      dinar7777dinar 38 секунд назад

      хороший трансфер для мю !! очень хороший и толковый футболист. при должном внимании близко к уровню бернарду силве может быть.

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      Рейтинг: +5952

      ivanthebest 56 минут назад

      Отличная новость!!! Наконец-то ожидаемое усиление в центр поля.

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