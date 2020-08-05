Tuttomercatoweb: «Ювентус» провел предварительные переговоры с шестью тренерами, включая Зидана и Покеттино

«Ювентус» планирует уволить Маурицио Сарри в случае невыполнения задачи в Лиге чемпионов. Туринцы уже провели предварительные переговоры с шестью возможными сменщиками, утверждает Tuttomercatoweb.

Речь идет о Зинедине Зидане (отказался уходить из «Реала»), Маурисио Покеттино (без работы), Симоне Индзаги («Лацио»), Лучано Спаллетти (без работы), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»).