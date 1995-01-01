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    Tuttomercatoweb: «Ювентус» провел предварительные переговоры с шестью тренерами, включая Зидана и Покеттино

    «Ювентус» планирует уволить Маурицио Сарри в случае невыполнения задачи в Лиге чемпионов. Туринцы уже провели предварительные переговоры с шестью возможными сменщиками, утверждает Tuttomercatoweb.

    Речь идет о Зинедине Зидане (отказался уходить из «Реала»), Маурисио Покеттино (без работы), Симоне Индзаги («Лацио»), Лучано Спаллетти (без работы), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»).

    • Сарри возглавил «Ювентус» прошлым летом.
    • Под его руководством команда в девятый раз подряд стала чемпионом Италии.
    • Контракт тренера с клубом рассчитан до июня 2022 года.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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