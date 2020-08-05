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  • Tuttomercatoweb: «Ювентус» провел предварительные переговоры с шестью тренерами, включая Зидана и Покеттино

Tuttomercatoweb: «Ювентус» провел предварительные переговоры с шестью тренерами, включая Зидана и Покеттино

5 августа 2020, 07:12
3

«Ювентус» планирует уволить Маурицио Сарри в случае невыполнения задачи в Лиге чемпионов. Туринцы уже провели предварительные переговоры с шестью возможными сменщиками, утверждает Tuttomercatoweb.

Речь идет о Зинедине Зидане (отказался уходить из «Реала»), Маурисио Покеттино (без работы), Симоне Индзаги («Лацио»), Лучано Спаллетти (без работы), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»).

  • Сарри возглавил «Ювентус» прошлым летом.
  • Под его руководством команда в девятый раз подряд стала чемпионом Италии.
  • Контракт тренера с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Источник: Tuttomercatoweb
Италия. Серия А Испания. Примера Ювентус Почеттино Маурисио Зидан Зинедин
Комментарии (3)
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portero
1596609143
Покеттино интересно было бы посмотреть.
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Dizayner
1596630399
Зидан по-любому не пойдет, Гасперини тоже, Покеттино интересный вариант, даже очень, может все таки Пепа удастся переманить, хотя навряд ли. В любом случае, пепельницу нужно убирать пока не поздно, даже выигранный скудетто это не показатель
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zigbert
1596649081
При Сарри игра Ювентуса не улучшилась. Вполне возможно что в ближайшее время его заменят.
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