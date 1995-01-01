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    Журналист Алексеев: «Динамо» подпишет пятилетний контракт с Моро»

    Полузащитник Никола Моро в ближайшее время станет игроком «Динамо», пишет журналист Константин Алексеев.

    «Стороны согласовали с 22-летним центральным полузащитником контракт на пять лет. В клубе надеются, что Моро сможет принять участие в матче первого тура с «Уралом» в Екатеринбурге 10 августа, однако для этого надо решить еще и визовые вопросы. Игрок обойдется существенно дешевле 10 миллионов евро», – сообщил журналист.

    Моро забил в чемпионате Хорватии-2019/20 два мяча в 28 играх. Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Константина Алексеева

    Болельщик «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 3,8 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 15:19
    Комментарии5
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      Рейтинг: +531

      АКМ-74У 39 минут назад

      Динамо покупает, покупает, покупает... "Откуда деньги, Зин?"
      Еще недавно клуб банкротом был, весь свой новый стадион распродал, долгов было на 13 лярдов... и вдруг снова куча денег откуда-то берется, а провинциальные клубы , нельзя, видишь ли тратить бюджетные деньги на профессиональный футбол.

      0
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      Рейтинг: +9121

      Skull_Boy > АКМ-74У 35 минут назад

      От верблюда, если владелец концерна Динамо ВТБ

      1
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      Рейтинг: +531

      АКМ-74У > Skull_Boy 31 минуту назад

      Да-да, я и намекаю чт деньги из государственного банка, то есть бюджетные.
      И кроме того, ждем, что УЕФА снова наложит запрет на участие в еврокубках, как уже было.

      -1
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      Рейтинг: +2474

      Dgad > АКМ-74У 5 минут назад

      Сейчас другое руководство и другой вектор развития. Развитие клуба идет поступательно, так сейчас спортивный директор который работал с Клопом в Майнце, Боруссии и Ливерпуле, он отвечает за трансферы.

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      Рейтинг: +10649

      KLIM777 47 минут назад

      Это очень путевый игрок. Сколько бы нападение и центр поля, пока в защите рыков и подобная шелуха, результатов не будет на стабильном уровне

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