Журналист Алексеев: «Динамо» подпишет пятилетний контракт с Моро»

Полузащитник Никола Моро в ближайшее время станет игроком «Динамо», пишет журналист Константин Алексеев.
«Стороны согласовали с 22-летним центральным полузащитником контракт на пять лет. В клубе надеются, что Моро сможет принять участие в матче первого тура с «Уралом» в Екатеринбурге 10 августа, однако для этого надо решить еще и визовые вопросы. Игрок обойдется существенно дешевле 10 миллионов евро», – сообщил журналист.
Моро забил в чемпионате Хорватии-2019/20 два мяча в 28 играх. Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
Источник: Телеграм-канал Константина Алексеева
Болельщик «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 3,8 тысячи подписчиков.