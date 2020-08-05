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  • Журналист Алексеев: «Динамо» подпишет пятилетний контракт с Моро»

Журналист Алексеев: «Динамо» подпишет пятилетний контракт с Моро»

5 августа 2020, 15:19
10

Полузащитник Никола Моро в ближайшее время станет игроком «Динамо», пишет журналист Константин Алексеев.

«Стороны согласовали с 22-летним центральным полузащитником контракт на пять лет. В клубе надеются, что Моро сможет принять участие в матче первого тура с «Уралом» в Екатеринбурге 10 августа, однако для этого надо решить еще и визовые вопросы. Игрок обойдется существенно дешевле 10 миллионов евро», – сообщил журналист.

Моро забил в чемпионате Хорватии-2019/20 два мяча в 28 играх. Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

Источник: Телеграм-канал Константина Алексеева

Болельщик «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 3,8 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Динамо Моро Никола
Комментарии (10)
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АКС-74У
1596630871
Динамо покупает, покупает, покупает... "Откуда деньги, Зин?" Еще недавно клуб банкротом был, весь свой новый стадион распродал, долгов было на 13 лярдов... и вдруг снова куча денег откуда-то берется, а провинциальные клубы , нельзя, видишь ли тратить бюджетные деньги на профессиональный футбол.
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Просто-333
1596637139
удачи
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lysenkoff
1596646157
Из Динамо в Динамо. Легче с Адаптацией)))
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glofoffswodush
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