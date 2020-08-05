Журналист Алексеев: «Динамо» подпишет пятилетний контракт с Моро»

Полузащитник Никола Моро в ближайшее время станет игроком «Динамо», пишет журналист Константин Алексеев.

«Стороны согласовали с 22-летним центральным полузащитником контракт на пять лет. В клубе надеются, что Моро сможет принять участие в матче первого тура с «Уралом» в Екатеринбурге 10 августа, однако для этого надо решить еще и визовые вопросы. Игрок обойдется существенно дешевле 10 миллионов евро», – сообщил журналист.

Моро забил в чемпионате Хорватии-2019/20 два мяча в 28 играх. Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.