«Братва, я нашел, все сюда». «Ростов» снял короткометражный сериал с участием Карпина и игроков, посвященный новой форме

Пресс-служба «Ростова» опубликовала первую серию короткометражки «Мы – «Ростов». Ролик посвящен новой форме команды. Видео доступно ниже.
«Наши парни ждали новую форму даже больше, чем болельщики! Презентация состоится совсем скоро, но кое-кто оставил «детей без присмотра».
И вот, что получилось», – описал видео «Ростов».
- В первом туре РПЛ 8 августа «Ростов» сыграет с «Тамбовом».
- В новом сезоне команда выступит в Лиге Европы.
- В прошлом сезоне РПЛ «Ростов» финишировал пятым.
Источник: ютуб-канал «Ростова»