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  • «Братва, я нашел, все сюда». «Ростов» снял короткометражный сериал с участием Карпина и игроков, посвященный новой форме

«Братва, я нашел, все сюда». «Ростов» снял короткометражный сериал с участием Карпина и игроков, посвященный новой форме

5 августа 2020, 08:55
13

Пресс-служба «Ростова» опубликовала первую серию короткометражки «Мы – «Ростов». Ролик посвящен новой форме команды. Видео доступно ниже.

«Наши парни ждали новую форму даже больше, чем болельщики! Презентация состоится совсем скоро, но кое-кто оставил «детей без присмотра».

И вот, что получилось», – описал видео «Ростов».

  • В первом туре РПЛ 8 августа «Ростов» сыграет с «Тамбовом».
  • В новом сезоне команда выступит в Лиге Европы.
  • В прошлом сезоне РПЛ «Ростов» финишировал пятым.

Источник: ютуб-канал «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (13)
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paracetamol
1596609154
Керня какая-то. Опять жовтнева-блакитная хохла-майданная чтоль? Не понял!
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zarsm
1596610276
Шедевр)
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Evgeniy32
1596615294
Вот это я понимаю подход к делу)))) Что то необычное. Классно!!!!!
Ответить
Чехов на Садовой
1596615923
Кретивно, свежо ! Лишь бы Прядкин и Роспотребупёр опять не обиделись, с них станется. Коробки со шмотками без их санкции умыкнули, чертяки.
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КаДеС
1596619995
"Джентльмены" 2020
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Sky Spartak
1596620701
Супер !!! Молодцы....Приятно и интересно было посмотреть....
Ответить
Speedmeister
1596629523
Мамаев опять под статью подписался. Никак не угомониться.))))
Ответить
petrucho-spb
1596633119
молодцы!!!!!
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petrucho-spb
1596703121
Творческий подход:« вся жизнь игра и мы в ней все актёры» ,не помню кто сказал.
Ответить
petrucho-spb
1596703619
А если послематчевые разборы снимать, как фильм в реалити, не после как например, "Легенда 17",а в настоящем времени. Когда кипят эмоции и принимаются решения..Думаю если кто то схватит, это будет востребовано.Хотя можно сказать: а в футбол они будут играть? И тоже со своей стороны будут правы.
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