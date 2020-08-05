«Братва, я нашел, все сюда». «Ростов» снял короткометражный сериал с участием Карпина и игроков, посвященный новой форме

Пресс-служба «Ростова» опубликовала первую серию короткометражки «Мы – «Ростов». Ролик посвящен новой форме команды. Видео доступно ниже.

«Наши парни ждали новую форму даже больше, чем болельщики! Презентация состоится совсем скоро, но кое-кто оставил «детей без присмотра».

И вот, что получилось», – описал видео «Ростов».