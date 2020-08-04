Metaratings: «Краснодар» и «Сочи» претендуют на Терехова из «Оренбурга»

Защитником «Оренбурга» Сергеем Тереховым заинтересовались клубы РПЛ.
По информации Metaratings, на футболиста претендуют «Краснодар» и «Сочи», которые уже сделали предложения по трансферу. Сумма отступных за Терехова – 2 миллиона евро.
Игрок провел в минувшем сезоне РПЛ 27 матчей, отметившись двумя голевыми передачами.
Источник: Metaratings
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