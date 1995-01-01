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    Metaratings: «Краснодар» и «Сочи» претендуют на Терехова из «Оренбурга»

    Защитником «Оренбурга» Сергеем Тереховым заинтересовались клубы РПЛ.

    По информации Metaratings, на футболиста претендуют «Краснодар» и «Сочи», которые уже сделали предложения по трансферу. Сумма отступных за Терехова – 2 миллиона евро.

    Игрок провел в минувшем сезоне РПЛ 27 матчей, отметившись двумя голевыми передачами.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7030

      paracetamol 23 минуты назад

      Терехов - хороший игрок, опытный, но староват уже!

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      Рейтинг: +1833

      Krasnodar 123 30 минут назад

      В Краснодаре будет сборная пенсионеров? Клуб кому за 30? Старики разбойники?

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