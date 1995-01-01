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    Фомин: «Динамо» относится к великим клубам. Это отличный вариант для продолжения карьеры»

    Полузащитник Даниил Фомин прокомментировал свой переход из «Уфы» в «Динамо».

    «Динамо» – это клуб, который действительно относится к великим. Здесь есть все условия для развития: отличные болельщики, прекрасный стадион, великолепная инфраструктура. Я рад здесь оказаться и приложу максимум усилий, чтобы помочь клубу достигать поставленных целей.

    Относительно перехода советовался только с родителями и близкими людьми. Папа у меня связан с футболом, сам играл, я часто к нему обращаюсь за советами, причeм по разным вопросам. Сам для себя я решение принял быстро, потому что, повторюсь, «Динамо» – это отличный вариант для продолжения карьеры.

    В команде в первую очередь хорошо знаю Николая Комличенко – конечно, по «Краснодару». Также знаком с Дмитрием Скопинцевым, с которым тоже пересекались в рядах чeрно-зелeных, плюс в юношеских и молодeжных сборных. Ещe знаю Игоря Лещука и Антона Шунина.

    С Кириллом Александровичем (Новиковым) разговаривали и могу сказать, что это тоже послужило важным фактором ответить согласием на предложение о переходе. Когда главный тренер проявляет такую заинтересованность, значит, на футболиста точно рассчитывают», – сказал Фомин.

    • Хавбек заключил с «Динамо» пятилетний контракт.
    • Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.

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    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    Сегодня, 19:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4892

      Борат 1 час назад

      Бугага !
      Вот умора !
      Когда эти великие в последний раз чемпионат выигрывали ???
      Гыгы

      -1
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      ...
      Рейтинг: +167

      111Hunter111 > Борат 30 минут назад

      Когда синит на зажопинских выселках тряпичным мячом играл.

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