Фомин: «Динамо» относится к великим клубам. Это отличный вариант для продолжения карьеры»

Полузащитник Даниил Фомин прокомментировал свой переход из «Уфы» в «Динамо».

«Динамо» – это клуб, который действительно относится к великим. Здесь есть все условия для развития: отличные болельщики, прекрасный стадион, великолепная инфраструктура. Я рад здесь оказаться и приложу максимум усилий, чтобы помочь клубу достигать поставленных целей.

Относительно перехода советовался только с родителями и близкими людьми. Папа у меня связан с футболом, сам играл, я часто к нему обращаюсь за советами, причeм по разным вопросам. Сам для себя я решение принял быстро, потому что, повторюсь, «Динамо» – это отличный вариант для продолжения карьеры.

В команде в первую очередь хорошо знаю Николая Комличенко – конечно, по «Краснодару». Также знаком с Дмитрием Скопинцевым, с которым тоже пересекались в рядах чeрно-зелeных, плюс в юношеских и молодeжных сборных. Ещe знаю Игоря Лещука и Антона Шунина.

С Кириллом Александровичем (Новиковым) разговаривали и могу сказать, что это тоже послужило важным фактором ответить согласием на предложение о переходе. Когда главный тренер проявляет такую заинтересованность, значит, на футболиста точно рассчитывают», – сказал Фомин.

Хавбек заключил с «Динамо» пятилетний контракт.

Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.

«Уфа»: «Динамо» через пару лет заработает на трансфере Фомина в Европу»