«Уфа»: «Динамо» через пару лет заработает на трансфере Фомина в Европу»

В Уфе вскармливают почти всю команду биодобавками,гормональными препаратами. Качества отдельных игроков быстро прогрессируют . Как кур накачивают для продажи. Фармакологи получали от Газизова большие деньги. Как это отразится в будущем на ребятах,не факт, что будут прогрессировать. Если Фомина в Динамо не будут подкармливать химией он может сдуться в ноль. И Динамо ,получится ,выбросило деньги на ветер
Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал трансфер в «Динамо» полузащитника Даниила Фомина. Функционер видит футболиста в Европе.
«Переговоры не шли тяжело, потому что игроков уровня, перспектив, позиции на поле и возраста Фомина в России не так много. Я думаю, что «Динамо» через пару лет на его трансфере в Европу заработает еще больше. Мы будет только рады за наших коллег. Опции процента с перепродажи Даниила нет, мы довольны тем, что сейчас получаем», – сказал Мурзагулов «Р-Спорт».
- Фомин – воспитанник «Краснодара».
- В минувшем сезоне хавбек провел за «Уфу» 29 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.
- Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.