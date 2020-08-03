«Уфа»: «Динамо» через пару лет заработает на трансфере Фомина в Европу»

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал трансфер в «Динамо» полузащитника Даниила Фомина. Функционер видит футболиста в Европе.

«Переговоры не шли тяжело, потому что игроков уровня, перспектив, позиции на поле и возраста Фомина в России не так много. Я думаю, что «Динамо» через пару лет на его трансфере в Европу заработает еще больше. Мы будет только рады за наших коллег. Опции процента с перепродажи Даниила нет, мы довольны тем, что сейчас получаем», – сказал Мурзагулов «Р-Спорт».