Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    «Уфа»: «Динамо» через пару лет заработает на трансфере Фомина в Европу»

    Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал трансфер в «Динамо» полузащитника Даниила Фомина. Функционер видит футболиста в Европе.

    «Переговоры не шли тяжело, потому что игроков уровня, перспектив, позиции на поле и возраста Фомина в России не так много. Я думаю, что «Динамо» через пару лет на его трансфере в Европу заработает еще больше. Мы будет только рады за наших коллег. Опции процента с перепродажи Даниила нет, мы довольны тем, что сейчас получаем», – сказал Мурзагулов «Р-Спорт».

    • Фомин – воспитанник «Краснодара».
    • В минувшем сезоне хавбек провел за «Уфу» 29 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:59
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1870

      Genz 53 минуты назад

      В Уфе вскармливают почти всю команду биодобавками,гормональными препаратами. Качества отдельных игроков быстро прогрессируют . Как кур накачивают для продажи. Фармакологи получали от Газизова большие деньги. Как это отразится в будущем на ребятах,не факт, что будут прогрессировать. Если Фомина в Динамо не будут подкармливать химией он может сдуться в ноль. И Динамо ,получится ,выбросило деньги на ветер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6986

      paracetamol 54 минуты назад

      Если он такой хороший, зачем его продавать? Не понимаю!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +247

      Вальдемар IV 56 минут назад

      от создателей шутки про уфа самый рентабельный клуб

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +644

      elessar arnor 1 час назад

      как бы ему 23 года, да и Динамо не тот клуб

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78282
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru