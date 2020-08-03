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  • «Уфа»: «Динамо» через пару лет заработает на трансфере Фомина в Европу»

«Уфа»: «Динамо» через пару лет заработает на трансфере Фомина в Европу»

3 августа 2020, 14:59
2

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал трансфер в «Динамо» полузащитника Даниила Фомина. Функционер видит футболиста в Европе.

«Переговоры не шли тяжело, потому что игроков уровня, перспектив, позиции на поле и возраста Фомина в России не так много. Я думаю, что «Динамо» через пару лет на его трансфере в Европу заработает еще больше. Мы будет только рады за наших коллег. Опции процента с перепродажи Даниила нет, мы довольны тем, что сейчас получаем», – сказал Мурзагулов «Р-Спорт».

  • Фомин – воспитанник «Краснодара».
  • В минувшем сезоне хавбек провел за «Уфу» 29 матчей, забил шесть голов и сделал два ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Уфа Динамо Фомин Даниил
Комментарии (2)
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Вальдемар IV
1596456876
от создателей шутки про уфа самый рентабельный клуб
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paracetamol
1596456989
Если он такой хороший, зачем его продавать? Не понимаю!
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