Тедеско: «Мы с помощниками добились цели – уберегли «Спартак» от вылета. Мы довольны»

Этот козёл будет руками-ногами цепляться за тот "вкусный" оклад, который ему дали в Спартаке.
Он дальше будет нести всякую чушню в надежде, что с ним продлят контракт, который заключён по схеме 1+1.
Если всё таки Федун пойдёт на продление контракта с этом фуфлыжником, то я тогда даже не знаю, что и думать о - не скажу кого!)) - умственных способностях.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итог первого сезона в России. Немец наряду с помощниками-соотечественниками доволен.
«Первые месяцы в «Спартаке» прошли очень увлекательно. Когда мы с помощниками приступили к работе, команда занимала 12-е место и находилась в двух очках от зоны вылета. Начало было неровным, и, конечно же, во время пандемии было тяжело.
Но в итоге мы добились своей цели и уберегли невероятно молодую команду от вылета. Мы завершили сезон на седьмом месте, в двух очках от Лиги Европы. К тому же нам очень не повезло вылететь от «Зенита» в полуфинале Кубка России. В целом мы довольны», – цитирует Тедеско «Чемпионат» со ссылкой на Zeit Online.
- Тедеско сравнил «Спартак» с «Баварией».
- Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.