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    Тедеско: «Мы с помощниками добились цели – уберегли «Спартак» от вылета. Мы довольны»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итог первого сезона в России. Немец наряду с помощниками-соотечественниками доволен.

    «Первые месяцы в «Спартаке» прошли очень увлекательно. Когда мы с помощниками приступили к работе, команда занимала 12-е место и находилась в двух очках от зоны вылета. Начало было неровным, и, конечно же, во время пандемии было тяжело.

    Но в итоге мы добились своей цели и уберегли невероятно молодую команду от вылета. Мы завершили сезон на седьмом месте, в двух очках от Лиги Европы. К тому же нам очень не повезло вылететь от «Зенита» в полуфинале Кубка России. В целом мы довольны», – цитирует Тедеско «Чемпионат» со ссылкой на Zeit Online.

    • Тедеско сравнил «Спартак» с «Баварией».
    • Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:13
    Комментарии16
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      Рейтинг: +9234

      derrik2000 7 минут назад

      Этот козёл будет руками-ногами цепляться за тот "вкусный" оклад, который ему дали в Спартаке.
      Он дальше будет нести всякую чушню в надежде, что с ним продлят контракт, который заключён по схеме 1+1.
      Если всё таки Федун пойдёт на продление контракта с этом фуфлыжником, то я тогда даже не знаю, что и думать о - не скажу кого!)) - умственных способностях.

      0
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      Рейтинг: +5439

      alarm 14 минут назад

      вот это ПОЗОР!

      1
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      Рейтинг: +4366

      порт 16 минут назад

      Эту же цель нужно поставить и на следующий сезон.

      1
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      Рейтинг: +19

      выхухоль 22 минуты назад

      вот она татарская мудрость в действии ..)) сто пудов, Шамиль научил ..))

      0
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      Рейтинг: +364

      RJM555 1 час назад

      Если это правильный перевод то он уже должен быть у себя на родине..

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      Рейтинг: +1230

      Romio-xxx 1 час назад

      Сто пудов просто бредовый перевод,не мог он такого сказать!

      1
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      Рейтинг: +40605

      portero 1 час назад

      а разве цель была "не вылет" ??? поискать надо первые высказывания.....

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      Рейтинг: +10347

      Cules2013 1 час назад

      ёлки-маталки...
      молчал бы лучше

      0
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      Рейтинг: +4880

      Борат 1 час назад

      Хорошего физрука взяли рылы !
      Глядишь и в новом сезоне убережёт пищевик от пердива !
      Бугагага

      1
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      Рейтинг: +1139

      латунный сепаратист 1 час назад

      в этом году задача попасть в переходные игры

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