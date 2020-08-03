Тедеско: «Мы с помощниками добились цели – уберегли «Спартак» от вылета. Мы довольны»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итог первого сезона в России. Немец наряду с помощниками-соотечественниками доволен.

«Первые месяцы в «Спартаке» прошли очень увлекательно. Когда мы с помощниками приступили к работе, команда занимала 12-е место и находилась в двух очках от зоны вылета. Начало было неровным, и, конечно же, во время пандемии было тяжело.

Но в итоге мы добились своей цели и уберегли невероятно молодую команду от вылета. Мы завершили сезон на седьмом месте, в двух очках от Лиги Европы. К тому же нам очень не повезло вылететь от «Зенита» в полуфинале Кубка России. В целом мы довольны», – цитирует Тедеско «Чемпионат» со ссылкой на Zeit Online.