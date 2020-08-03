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  • Тедеско: «Мы с помощниками добились цели – уберегли «Спартак» от вылета. Мы довольны»

Тедеско: «Мы с помощниками добились цели – уберегли «Спартак» от вылета. Мы довольны»

3 августа 2020, 17:13
26

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итог первого сезона в России. Немец наряду с помощниками-соотечественниками доволен.

«Первые месяцы в «Спартаке» прошли очень увлекательно. Когда мы с помощниками приступили к работе, команда занимала 12-е место и находилась в двух очках от зоны вылета. Начало было неровным, и, конечно же, во время пандемии было тяжело.

Но в итоге мы добились своей цели и уберегли невероятно молодую команду от вылета. Мы завершили сезон на седьмом месте, в двух очках от Лиги Европы. К тому же нам очень не повезло вылететь от «Зенита» в полуфинале Кубка России. В целом мы довольны», – цитирует Тедеско «Чемпионат» со ссылкой на Zeit Online.

  • Тедеско сравнил «Спартак» с «Баварией».
  • Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (26)
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Ден 781
1596464400
О как
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Cules2013
1596465352
ёлки-маталки... молчал бы лучше
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portero
1596465912
а разве цель была "не вылет" ??? поискать надо первые высказывания.....
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Romio-xxx
1596465940
Сто пудов просто бредовый перевод,не мог он такого сказать!
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RJM555
1596466245
Если это правильный перевод то он уже должен быть у себя на родине..
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порт
1596468898
Эту же цель нужно поставить и на следующий сезон.
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derrik2000
1596469455
Этот козёл будет руками-ногами цепляться за тот "вкусный" оклад, который ему дали в Спартаке. Он дальше будет нести всякую чушню в надежде, что с ним продлят контракт, который заключён по схеме 1+1. Если всё таки Федун пойдёт на продление контракта с этом фуфлыжником, то я тогда даже не знаю, что и думать о - не скажу кого!)) - умственных способностях.
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absent32
1596470228
у берегли от вылета?))) такое чувство как будто перед сезоном у Спартака была задача закрепиться в элите, а не бороться за призы)))
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ivany4
1596471929
Насколько я помню задачи поменялись по ходу сезона. То что задумывалось, благополучно было похоронено великим Пиджаком. И перед Тедеско ставилась задача, собрать перспективную команду на следующий сезон и постараться зацепиться за еврокубки. Да, и команда находилась на 9-11 месте. Видимо поэтому он рад, что появилась молодая команда. Которая не провалилась и имеет перспективы. Ну а что помешало зацепиться за еврокубки все прекрасно знают. Думаю Тед учтет такие ситуации, и скорректирует свою работу, в психологическом плане, а так же в подготовке команды. Да и сезон судя по всему у него будет полный, а не "пожарный".
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zigbert
1596484656
В чем то Тедеско прав. В 1976 году никто и не предполагал о вылете Спартака в первую лигу. В тот год команда находилась в середине турнирной таблицы и в последнем туре Спартаку можно было сыграть вничью с потерявшими всякие шансы минским Динамо. Ту игру Спартак проиграл а его конкуренты все как один выиграли. Правда потом началась замечательная эпопея нового Спартака. Команде это пошло на пользу. Однако такие перевоплощения встречаются не всегда. Все может случится с точностью до наоборот. Так что лучше остаться в РПЛ и не важно какое место заняла команда 7е или 13е. Главное что было видно игру. Смена состава которая началась после чемпионского сезона не могла не сказаться. Постоянная смена тренеров тоже сказывается на результатах. Сейчас у Спартака один из самых молодых составов и есть надежда что следующий сезон будет для нас более успешным.
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