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    Тедеско: «Спартак» – это что-то вроде российской «Баварии»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сравнил московский клуб с «Баварией».

    – Насколько осознанным было решение уехать в другую лигу, которая не так известна в Германии?

    – Я выключился после эмоционального периода в «Шальке» и не беспокоился о следующем шаге. У меня было несколько предложений, но «Спартак» – правильный выбор. Сначала я сомневался, но за пару дней посмотрел город и клуб, и сразу почувствовал себя хорошо.

    «Спартак» – это что-то вроде российской «Баварии». У команды 30 миллионов фанатов по всей стране, невероятная сила.

    – Значит решение было правильным?

    – Абсолютно. Кто может сказать, что он тренировал русскую «Баварию»? Это бесценный опыт.

    • Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
    • В завершившемся чемпионате команда финишировала на седьмом месте.

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    Источник: Fussball24

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    Сегодня, 09:32
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2098

      NewLife 2 минуты назад

      Все вы так говорите. Нужен результат, меньше трепа.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23427

      oyabun 2 минуты назад

      Подобные сравнения, конечно, льстят. Но это пока верно только в отношении армии болельщиков. А хотелось бы все таки быть похожими на Баварию по уровню игры и количеству побед.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3157

      KPCCSPB 5 минут назад

      Зачем такие сравнения делать, если команда от вылета спаслась. Вывел бы в ЛЧ для начала, а потом и фантазировал бы.

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