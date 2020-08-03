Тедеско: «Спартак» – это что-то вроде российской «Баварии»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сравнил московский клуб с «Баварией».

– Насколько осознанным было решение уехать в другую лигу, которая не так известна в Германии?

– Я выключился после эмоционального периода в «Шальке» и не беспокоился о следующем шаге. У меня было несколько предложений, но «Спартак» – правильный выбор. Сначала я сомневался, но за пару дней посмотрел город и клуб, и сразу почувствовал себя хорошо.

«Спартак» – это что-то вроде российской «Баварии». У команды 30 миллионов фанатов по всей стране, невероятная сила.

– Значит решение было правильным?

– Абсолютно. Кто может сказать, что он тренировал русскую «Баварию»? Это бесценный опыт.