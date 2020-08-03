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Тедеско: «Спартак» – это что-то вроде российской «Баварии»

3 августа 2020, 09:32
32

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сравнил московский клуб с «Баварией».

– Насколько осознанным было решение уехать в другую лигу, которая не так известна в Германии?

– Я выключился после эмоционального периода в «Шальке» и не беспокоился о следующем шаге. У меня было несколько предложений, но «Спартак» – правильный выбор. Сначала я сомневался, но за пару дней посмотрел город и клуб, и сразу почувствовал себя хорошо.

«Спартак» – это что-то вроде российской «Баварии». У команды 30 миллионов фанатов по всей стране, невероятная сила.

– Значит решение было правильным?

– Абсолютно. Кто может сказать, что он тренировал русскую «Баварию»? Это бесценный опыт.

  • Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
  • В завершившемся чемпионате команда финишировала на седьмом месте.

Источник: Fussball24
Россия. Премьер-лига Спартак Бавария Тедеско Доменико
Комментарии (32)
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oyabun
1596437415
Подобные сравнения, конечно, льстят. Но это пока верно только в отношении армии болельщиков. А хотелось бы все таки быть похожими на Баварию по уровню игры и количеству побед.
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vladik12
1596438819
Я в голос.
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Урия Гип 2
1596440507
Тедеска российскую Баварию сгубил.
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ilichkadr
1596440679
Остапа понесло....
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alp
1596441864
так себя называть при таких результатах, это по спартаковски ))) вызывает только улыбку ))
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Lenin26
1596441976
Смешная шутка!
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фксм85
1596442084
Он не говорит про игру Спартака и Баварии. Он имет ввиду про армию болещиков. У Спартака самая большая армия болел,в России, так же как и у Баварии в Германии.
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Spirit_78
1596442684
Баварию не дерут все подряд в Германии и она не занимает 7-е место.
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Axe111
1596445034
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА
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3a zenit
1596453892
ну за то бабло что ему платят он не скажет,что это дрищ клуб типо последней команды бундеслиги.
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