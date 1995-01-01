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    Юран хочет подать иск против «Химок» в УЕФА

    Об этом заявил сам бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран.

    «Иск будет подан о нарушении спортивного закона. Должны сначала уволить тренера, чтобы мы нашли соглашения, подписали бумаги, а потом представлять нового. Еще одно нарушение в том, что они не имели права не пускать на базу.

    Я буду бороться за честь и достоинство до конца. За справедливость, за моральный ущерб, ведь это дискредитация меня как тренера. Буду разбираться, чтобы в дальнейшем такого с тренерами не происходило. Это невероятный труд. Некоторые заканчивают с микроинсультами. Это огромный стресс, нервы. Если что, я даже готов к тому, чтобы больше не работать. Мало ли, как будет. Главное, чтобы такого не повторялось в будущем», – сказал Юран.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 17:29
    Комментарии17
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      Рейтинг: +9165

      derrik2000 1 минуту назад

      Не, ну, конечно, с Юраном поступили по-свински.
      2, 5 миллиона РУБЛЕЙ в месяц попросил Юран?
      Это даже не дотягивает до 0, 5 миллиона евро в год!
      Где-то порядка 300 000 евро по сегодняшнему курсу.
      Большие ли это деньги?
      Для меня - да.
      А для команд, которые играют в РПЛ, думаю, что это крохи.
      Вон, за какого-то Урунова 2 МИЛЛИОНА ЕВРО заплатил Спартак и считается в РПЛ, что это игрок (а какой из Урунова игрок? Так...) перешёл ДАРОМ.
      Так почему же тренеру, который не просто вывел Химки в финал Кубка России, а и его команда на равных играла с Зенитом, у которого каждый игрок стоит как вся команда Химки, не платить достойную - не такую, правда, как в московских командах и Зените, но ДОСТОЙНУЮ - зарплату?
      Что, Гунько будет в Химках менее 0, 5 миллиона евро в год получать?
      )))))))))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +3730

      морозз 13 минут назад

      Дурак, иди к бомжам...они таких дураков, судя по их высказываниям уважают безмерно! Скоро он поймёт какую глупость сотворил, но будет поздно!

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      Рейтинг: +1444

      Гавроша 27 минут назад

      Федун даже уволить по-человечески не может.

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      Рейтинг: +4339

      порт 29 минут назад

      С Федуном тяжело будет бодаться.

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      Рейтинг: +10602

      silver29 > порт 21 минуту назад

      Не забывай за Федуном стоит Лукойл, а за юраном только гонор и слюни со сплетнями, адвокатам Спартака его на раз-два обуть на деньги можно по статье клевета.

      0
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      Рейтинг: +1435

      Semenycch > silver29 10 минут назад

      Ты статью УК 128 читал хоть раз?

      -1
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      Рейтинг: +10602

      silver29 > Semenycch 8 минут назад

      И тебе советую прочесть !

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      Рейтинг: +1866

      Genz 37 минут назад

      Юран удачи.
      УЕФА уцепится за химки с удовольствием,что касается нарушений в России.
      Химки - мафиозный клуб всегда был. И со стороны руководства и со стороны криминала,
      Химки надо дисквалифицировать такой организацией,как УЕФА

      1
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      Рейтинг: +10602

      silver29 > Genz 35 минут назад

      Ты путаешь, мафиозный клуб это сенит, может УЕФА вынесет частное определение на потеху Газпрому (((

      1
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      Рейтинг: +10602

      silver29 38 минут назад

      После этого его даже в команду ЖЭКа не возьмут, он сейчас будет все помои выплескивать, гниловатый чел с Юго-Востока неньки ((((.

      1
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      Рейтинг: +13161

      slavutiq70 39 минут назад

      А в принципе..не первый случай когда команду выходит в вышку и меняют тренера,,

      2
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      Рейтинг: +1435

      Semenycch > slavutiq70 8 минут назад

      Верно, но все нужно делать в рамках законодательства. Ну на нравственность этим скотам плевать.

      -2
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      Рейтинг: +224

      "supermax one" 51 минуту назад

      спортивный закон....интересный термин....какая-то по настоящему глупая и странная ситуация с Юраном

      -1
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      Рейтинг: +10602

      silver29 > "supermax one" 36 минут назад

      Ситуация до невозможности проста, юрашка возомнил себя топ-тренером и стал диктовать условия, в основном финансовые, у Химок сейчас напряг с финансами, вот и попросили на выход с его хотелками. Никакой тут спортивной составляющей.

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      Рейтинг: +224

      "supermax one" > silver29 28 минут назад

      в таком случае не понимаю зачем ему идти в уефа и портить свою репутацию ...даже если он не просил больших денег, это не первый раз когда при переходе из одной лиги в другую меняют тренера, можно сказать уже обычная практика...не уж то так сильно обида взяла

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      Рейтинг: +10602

      silver29 > "supermax one" 24 минуты назад

      У него неадекватное восприятие реальности, он еще будучи не плохим игроком звездился, а тут видимо решил пойти ва-банк, хотя его тренерская репутация сильно пострадает, вряд ли кто-то его возьмет в РПЛ, по крайней мере клубы с финансами, а у него амбиции финансовые ого-го.

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      Рейтинг: +224

      "supermax one" > silver29 16 минут назад

      просто тут и Спартак приплел и заговоры у него....если это действительно все из-за того что ему не дали зарплату которую он запросил, то я не готов оценить размеры его эго))

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