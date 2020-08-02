Юран хочет подать иск против «Химок» в УЕФА

Об этом заявил сам бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран.

«Иск будет подан о нарушении спортивного закона. Должны сначала уволить тренера, чтобы мы нашли соглашения, подписали бумаги, а потом представлять нового. Еще одно нарушение в том, что они не имели права не пускать на базу.

Я буду бороться за честь и достоинство до конца. За справедливость, за моральный ущерб, ведь это дискредитация меня как тренера. Буду разбираться, чтобы в дальнейшем такого с тренерами не происходило. Это невероятный труд. Некоторые заканчивают с микроинсультами. Это огромный стресс, нервы. Если что, я даже готов к тому, чтобы больше не работать. Мало ли, как будет. Главное, чтобы такого не повторялось в будущем», – сказал Юран.