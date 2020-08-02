Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юран хочет подать иск против «Химок» в УЕФА

2 августа 2020, 17:29
21

Об этом заявил сам бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран.

«Иск будет подан о нарушении спортивного закона. Должны сначала уволить тренера, чтобы мы нашли соглашения, подписали бумаги, а потом представлять нового. Еще одно нарушение в том, что они не имели права не пускать на базу.

Я буду бороться за честь и достоинство до конца. За справедливость, за моральный ущерб, ведь это дискредитация меня как тренера. Буду разбираться, чтобы в дальнейшем такого с тренерами не происходило. Это невероятный труд. Некоторые заканчивают с микроинсультами. Это огромный стресс, нервы. Если что, я даже готов к тому, чтобы больше не работать. Мало ли, как будет. Главное, чтобы такого не повторялось в будущем», – сказал Юран.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1596379613
А в принципе..не первый случай когда команду выходит в вышку и меняют тренера,,
Ответить
порт
1596380202
С Федуном тяжело будет бодаться.
Ответить
морозз
1596381144
Дурак, иди к бомжам...они таких дураков, судя по их высказываниям уважают безмерно! Скоро он поймёт какую глупость сотворил, но будет поздно!
Ответить
derrik2000
1596381857
Не, ну, конечно, с Юраном поступили по-свински. 2, 5 миллиона РУБЛЕЙ в месяц попросил Юран? Это даже не дотягивает до 0, 5 миллиона евро в год! Где-то порядка 300 000 евро по сегодняшнему курсу. Большие ли это деньги? Для меня - да. А для команд, которые играют в РПЛ, думаю, что это крохи. Вон, за какого-то Урунова 2 МИЛЛИОНА ЕВРО заплатил Спартак и считается в РПЛ, что это игрок (а какой из Урунова игрок? Так...) перешёл ДАРОМ. Так почему же тренеру, который не просто вывел Химки в финал Кубка России, а и его команда на равных играла с Зенитом, у которого каждый игрок стоит как вся команда Химки, не платить достойную - не такую, правда, как в московских командах и Зените, но ДОСТОЙНУЮ - зарплату? Что, Гунько будет в Химках менее 0, 5 миллиона евро в год получать? )))))))))))))))))))))))))))))))))
Ответить
paracetamol
1596383262
Зачем в суд УЕФА? Подавай в обычный гражданский о взыскании зарплаты за неотработанные 3 года!
Ответить
Из Твери Леха
1596386827
Не понимаю, почему спартачи ноют в стиле: почему Зениту можно 12 очков нахаляву, а нам нельзя? Только вот дело в том, что состав Зенита не нуждается в подобных договорняках, ибо сами в состоянии любую команду рпл обыграть. Даже если отнять эти 12 очков, они все равно на первом месте будут. А вот со спартачком другая картина) Он, как выяснилось, может проиграть любой команде лиги, и эти 12 очков от Химок (и по ходу от Уфы) им нужны как воздух, чтобы снова одна нога в зоне вылета не торчала.
Ответить
ilichkadr
1596388089
Серёга, ты куда полез? Как всегда и как обычно по процедурному вопросу. 20 тыщ морального ущерба и пинок под зад. Тебе это надо?
Ответить
Garrincha58
1596389389
уефа следует присмотреться к нашему клубному разгильдяйству и применить санкции отлучить наш футбол от еврокубков на пару тройку лет
Ответить
Hektor 84
1596394227
Что то несет Юрана с каждым днем. Ведет себя как обиженка. Насильно мил не будешь. Тем более выплатят всё по контракту. Что тебе еще нужно? Плетет всякую х. йню. Спартак приплел, федуна, министра, Газизова. Он может и до статьи до пиз деться. Где доказательства? Запись разговора или видео. Справедливость ищет. Не справедливо это когда во время пандемии тебе предлагают либо уволиться по собственному, либо писать заявление без содержания. Зажрался Юран. 3 года получать зарплату не работая. Еще говорит о какой то несправедливости.
Ответить
моэм
1596401236
Очень интересно...такого блюда мы ещё не едали...но ещё интереснее будет если в результате суда наши беспредельщики - мафиози получат "по рогам"...т.е. они узнают что на свете оказывается существуют законы и что их надо соблюдать , а не использовать их как половую тряпку...было бы неплохо чтобы УЕФА и нашими "принципиальным" арбитрами занялось , которые в одной стороны всё видят , а с другой не видят ни черта , даже ВАР-вор не помогает.
Ответить
Главные новости
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
2
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
7
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
8
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
Все новости
Все новости
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
1
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
8
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
31
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
6
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
8
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
10
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
9
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+