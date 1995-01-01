Юран хочет подать иск против «Химок» в УЕФА

Не, ну, конечно, с Юраном поступили по-свински.
2, 5 миллиона РУБЛЕЙ в месяц попросил Юран?
Это даже не дотягивает до 0, 5 миллиона евро в год!
Где-то порядка 300 000 евро по сегодняшнему курсу.
Большие ли это деньги?
Для меня - да.
А для команд, которые играют в РПЛ, думаю, что это крохи.
Вон, за какого-то Урунова 2 МИЛЛИОНА ЕВРО заплатил Спартак и считается в РПЛ, что это игрок (а какой из Урунова игрок? Так...) перешёл ДАРОМ.
Так почему же тренеру, который не просто вывел Химки в финал Кубка России, а и его команда на равных играла с Зенитом, у которого каждый игрок стоит как вся команда Химки, не платить достойную - не такую, правда, как в московских командах и Зените, но ДОСТОЙНУЮ - зарплату?
Что, Гунько будет в Химках менее 0, 5 миллиона евро в год получать?
)))))))))))))))))))))))))))))))))
Об этом заявил сам бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран.
«Иск будет подан о нарушении спортивного закона. Должны сначала уволить тренера, чтобы мы нашли соглашения, подписали бумаги, а потом представлять нового. Еще одно нарушение в том, что они не имели права не пускать на базу.
Я буду бороться за честь и достоинство до конца. За справедливость, за моральный ущерб, ведь это дискредитация меня как тренера. Буду разбираться, чтобы в дальнейшем такого с тренерами не происходило. Это невероятный труд. Некоторые заканчивают с микроинсультами. Это огромный стресс, нервы. Если что, я даже готов к тому, чтобы больше не работать. Мало ли, как будет. Главное, чтобы такого не повторялось в будущем», – сказал Юран.
- Юран возглавил «Химки» в январе 2020 года. Под его руководством команда дошла до финала Кубка России.
- В конце июля его уволили. Новым главным тренером стал Дмитрий Гунько.
- Юран обвинил в своем увольнении гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова.