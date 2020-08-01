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  • «Химки» объявили о назначении Гунько на пост главного тренера

«Химки» объявили о назначении Гунько на пост главного тренера

1 августа 2020, 17:55
6

Бывший главный тренер академии «Спартака» Дмитрий Гунько официально возглавил «Химки».

Подмосковный клуб не раскрыл детали сотрудничества с 44-летним специалистом.

«Сегодня мне поступило предложение возглавить футбольный клуб «Химки», которое стало для меня абсолютно неожиданным. Было бы глупо отказываться от предложения возглавить команду Премьер-лиги.

Для меня это серьезный вызов, который я принял. Буду полностью отдаваться работе, есть много идей, но самое основное – развивать футболистов в отдельности и команду в целом», – прокомментировал свое назначение сам Гунько.

  • «Химки» стартуют в РПЛ 8 августа домашним матчем с ЦСКА.
  • Гунько всю тренерскую карьеру провел в системе «Спартака», в 2014 году он возглавлял первую команду.
  • Он сменил уволенного сегодня Сергея Юрана.

Источник: Официальный сайт «Химок»
Россия. Премьер-лига Химки Гунько Дмитрий
Комментарии (6)
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Nevsky_RU
1596296650
Ну не Химки а Газизов из Спартака вообще то объявил)) Теперь всем понятно что скуление по поводу Сочи и Оренбурга - была подготовка упоротых масс к реально первому фарм-клубу в РПЛ, вот только не Зенита а Спама))
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BRO_football
1596301154
Спартаку не поможет стать чемпионом даже халявные +6 очков от Химок
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fhnv
1596301903
Что ты там разовьёшь? там дл тебя всё ЮРАН сделал ,а его выгнали как пса...И тебя выгонят.Не обольщайся
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DOCTOR PENALTY
1596302228
Ну вот теперь у нас есть Химсочи. Может ещё Тамборенбург прикупить? Жалко бездомных.
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paracetamol
1596305464
Это который свин тренировал и опустил его ниже плинтуса?
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моэм
1596307472
Ты пришёл на "живое" место , когда человек ещё не ушёл до конца , а ты , образно говоря , как бы в его присутствии занимаешь его её тёплое кресло за столом...нехорошо так то … такие и заканчивают плохо.
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