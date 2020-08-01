«Химки» объявили о назначении Гунько на пост главного тренера

Бывший главный тренер академии «Спартака» Дмитрий Гунько официально возглавил «Химки».

Подмосковный клуб не раскрыл детали сотрудничества с 44-летним специалистом.

«Сегодня мне поступило предложение возглавить футбольный клуб «Химки», которое стало для меня абсолютно неожиданным. Было бы глупо отказываться от предложения возглавить команду Премьер-лиги.

Для меня это серьезный вызов, который я принял. Буду полностью отдаваться работе, есть много идей, но самое основное – развивать футболистов в отдельности и команду в целом», – прокомментировал свое назначение сам Гунько.