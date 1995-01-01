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    «Химки» объявили о назначении Гунько на пост главного тренера

    Бывший главный тренер академии «Спартака» Дмитрий Гунько официально возглавил «Химки».

    Подмосковный клуб не раскрыл детали сотрудничества с 44-летним специалистом.

    «Сегодня мне поступило предложение возглавить футбольный клуб «Химки», которое стало для меня абсолютно неожиданным. Было бы глупо отказываться от предложения возглавить команду Премьер-Лиги.

    Для меня это серьезный вызов, который я принял. Буду полностью отдаваться работе, есть много идей, но самое основное – развивать футболистов в отдельности и команду в целом», – прокомментировал свое назначение сам Гунько.

    • «Химки» стартуют в РПЛ 8 августа домашним матчем с ЦСКА.
    • Гунько всю тренерскую карьеру провел в системе «Спартака», в 2014 году он возглавлял первую команду.
    • Он сменил уволенного сегодня Сергея Юрана.

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    Источник: Официальный сайт «Химок»

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4634

      Alekxei Z. 7 минут назад

      Для особо одаренных питерских писак, читайте заглавие...
      ХИМКИ объявили о назначении Гунько. Они так решили .
      Ну а свои домыслы оставьте при себе.

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