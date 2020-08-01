«Химки» объявили о назначении Гунько на пост главного тренера

Бывший главный тренер академии «Спартака» Дмитрий Гунько официально возглавил «Химки».
Подмосковный клуб не раскрыл детали сотрудничества с 44-летним специалистом.
«Сегодня мне поступило предложение возглавить футбольный клуб «Химки», которое стало для меня абсолютно неожиданным. Было бы глупо отказываться от предложения возглавить команду Премьер-лиги.
Для меня это серьезный вызов, который я принял. Буду полностью отдаваться работе, есть много идей, но самое основное – развивать футболистов в отдельности и команду в целом», – прокомментировал свое назначение сам Гунько.
- «Химки» стартуют в РПЛ 8 августа домашним матчем с ЦСКА.
- Гунько всю тренерскую карьеру провел в системе «Спартака», в 2014 году он возглавлял первую команду.
- Он сменил уволенного сегодня Сергея Юрана.
Источник: Официальный сайт «Химок»