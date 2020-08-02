Газизов: «Кокорин хочет, чтобы «Спартак» играл в Лиге чемпионов. Он будет радовать болельщиков»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил подписание контракта с Александром Кокориным. Он заработает за три года более миллиарда рублей.
— Насколько сложным был этот трансфер?
— Самое главное, что Саша выбрал футбол и выбрал достижения. Он пошел на понижение зарплаты. У нас с ним одни взгляды. Мы оба хотим, чтобы «Спартак» был в лидерах чемпионата и желаем, чтобы команда играла в Лиге чемпионов. Это самое главное.
— Некоторые клубы боялись его подписывать по футбольно-политическим причинам... Кто-то не хотел портить отношения с «Зенитом», кого-то отпугивало прошлое Кокорина.
— «Спартак» ничего не боится. Так и напишите. «Спартак» должен быть впереди.
— А примут ли Кокорина болельщики «Спартак»? Сам он как-то говорил, что вряд ли перейдет в эту команду...
— Таких заявлений прям уж не было. У него были маленькие обиды, что его в свое время не взяли в «Спартак». Но это прошлое. Ничего страшного. Зато сейчас он в футболке красно-белых и будет радовать болельщиков.
- Последним клубом Кокорина был «Сочи».
- 31 июля у игрока истек контракт с «Зенитом».
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб
Заиграет ли Кокорин в «Спартаке»?