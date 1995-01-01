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    Газизов: «Кокорин хочет, чтобы «Спартак» играл в Лиге чемпионов. Он будет радовать болельщиков»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил подписание контракта с Александром Кокориным. Он заработает за три года более миллиарда рублей.

    — Насколько сложным был этот трансфер?

    — Самое главное, что Саша выбрал футбол и выбрал достижения. Он пошел на понижение зарплаты. У нас с ним одни взгляды. Мы оба хотим, чтобы «Спартак» был в лидерах чемпионата и желаем, чтобы команда играла в Лиге чемпионов. Это самое главное.

    — Некоторые клубы боялись его подписывать по футбольно-политическим причинам... Кто-то не хотел портить отношения с «Зенитом», кого-то отпугивало прошлое Кокорина.

    — «Спартак» ничего не боится. Так и напишите. «Спартак» должен быть впереди.

    — А примут ли Кокорина болельщики «Спартак»? Сам он как-то говорил, что вряд ли перейдет в эту команду...

    — Таких заявлений прям уж не было. У него были маленькие обиды, что его в свое время не взяли в «Спартак». Но это прошлое. Ничего страшного. Зато сейчас он в футболке красно-белых и будет радовать болельщиков.

    • Последним клубом Кокорина был «Сочи».
    • 31 июля у игрока истек контракт с «Зенитом».
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +131

      cevin cigan 29 минут назад

      Ну,в Лиги Чемпионов нас никто не радует,вылетаем с завидным постоянством. Не думаю,что Спартак станет тем исключением.

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