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  • Газизов: «Кокорин хочет, чтобы «Спартак» играл в Лиге чемпионов. Он будет радовать болельщиков»

Газизов: «Кокорин хочет, чтобы «Спартак» играл в Лиге чемпионов. Он будет радовать болельщиков»

2 августа 2020, 15:35
14

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил подписание контракта с Александром Кокориным. Он заработает за три года более миллиарда рублей.

— Насколько сложным был этот трансфер?

— Самое главное, что Саша выбрал футбол и выбрал достижения. Он пошел на понижение зарплаты. У нас с ним одни взгляды. Мы оба хотим, чтобы «Спартак» был в лидерах чемпионата и желаем, чтобы команда играла в Лиге чемпионов. Это самое главное.

— Некоторые клубы боялись его подписывать по футбольно-политическим причинам... Кто-то не хотел портить отношения с «Зенитом», кого-то отпугивало прошлое Кокорина.

— «Спартак» ничего не боится. Так и напишите. «Спартак» должен быть впереди.

— А примут ли Кокорина болельщики «Спартак»? Сам он как-то говорил, что вряд ли перейдет в эту команду...

— Таких заявлений прям уж не было. У него были маленькие обиды, что его в свое время не взяли в «Спартак». Но это прошлое. Ничего страшного. Зато сейчас он в футболке красно-белых и будет радовать болельщиков.

  • Последним клубом Кокорина был «Сочи».
  • 31 июля у игрока истек контракт с «Зенитом».
  • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб

Заиграет ли Кокорин в «Спартаке»?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак Кокорин Александр Газизов Шамиль
Комментарии (14)
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cevin cigan
1596372567
Ну,в Лиги Чемпионов нас никто не радует,вылетаем с завидным постоянством. Не думаю,что Спартак станет тем исключением.
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vladimir-7
1596378166
Мало того, что Кокорин усилит команду, он и Соболев в сборной России выпрут бревно Дзюбу.
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ivany4
1596378547
От хотения и желания, до реальных дел, бывает 10 трамвайных остановок. Меньше слов и больше дел. И стыдиться за свои слова не придется.
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Mister_Tomsk
1596381653
аа т.е. коко готов раскошелиться, и взять 11 топов в мяско? да так, что бы именно лимит на свинину не действовал?))) более лярда рублей, *****, он бы и в фнл тот же пошел, если бы там так же башляли) за лярд то
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portero
1596382443
Игра покажет, а пока у Коки эйфория от денежек.
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paracetamol
1596385918
Уже несколько раз играл в ЕК, и как порадовал!
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raritet
1596387230
Мечта посмотреть как Спартак с Кокориным выходит из группы в ЛЧ.
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Axe111
1596392321
Не надо(
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zigbert
1596395186
Громких заявлений пока делать не стоит.Для начала нужно освоится в команде, наиграть связи.
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portero
1596834565
ну прямо желания Кокорина исполнятся... надо смотреть какой кнут его подстегнет работать на поле, без него он отдыхать будет.
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