Газизов: «Кокорин хочет, чтобы «Спартак» играл в Лиге чемпионов. Он будет радовать болельщиков»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил подписание контракта с Александром Кокориным. Он заработает за три года более миллиарда рублей.

— Насколько сложным был этот трансфер?

— Самое главное, что Саша выбрал футбол и выбрал достижения. Он пошел на понижение зарплаты. У нас с ним одни взгляды. Мы оба хотим, чтобы «Спартак» был в лидерах чемпионата и желаем, чтобы команда играла в Лиге чемпионов. Это самое главное.

— Некоторые клубы боялись его подписывать по футбольно-политическим причинам... Кто-то не хотел портить отношения с «Зенитом», кого-то отпугивало прошлое Кокорина.

— «Спартак» ничего не боится. Так и напишите. «Спартак» должен быть впереди.

— А примут ли Кокорина болельщики «Спартак»? Сам он как-то говорил, что вряд ли перейдет в эту команду...

— Таких заявлений прям уж не было. У него были маленькие обиды, что его в свое время не взяли в «Спартак». Но это прошлое. Ничего страшного. Зато сейчас он в футболке красно-белых и будет радовать болельщиков.

Последним клубом Кокорина был «Сочи».

31 июля у игрока истек контракт с «Зенитом».

Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

Кокорин раньше: «Никогда не перейду в «Спартак» и хештег #яникогданеустануповторять. У него детская обида на клуб

Заиграет ли Кокорин в «Спартаке»?