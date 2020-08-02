Газизов: «Естественно, знаю Лалу. Хороший футболист»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал интерес к правому защитнику французского «Страсбура» Кенни Лале. Функционер его не опроверг.

«Лала – хороший футболист. На рынке, думаю, около 8 миллионов евро стоит. Можно купить дешевле, если его не переподпишут. Естественно, знаю этого футболиста», – сказал функционер.