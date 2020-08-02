Газизов: «Естественно, знаю Лалу. Хороший футболист»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал интерес к правому защитнику французского «Страсбура» Кенни Лале. Функционер его не опроверг.
«Лала – хороший футболист. На рынке, думаю, около 8 миллионов евро стоит. Можно купить дешевле, если его не переподпишут. Естественно, знаю этого футболиста», – сказал функционер.
- Газизов ранее называл «клевым» футболистом Александра Кокорина. Он подписал контракт со «Спартаком», писал «Спорт-Экспресс».
- За «Страсбур» Лала выступает с 2017 года.
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»