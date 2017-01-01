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    Газизов: «Естественно, знаю Лалу. Хороший футболист»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал интерес к правому защитнику французского «Страсбура» Кенни Лале. Функционер его не опроверг.

    «Лала – хороший футболист. На рынке, думаю, около 8 миллионов евро стоит. Можно купить дешевле, если его не переподпишут. Естественно, знаю этого футболиста», – сказал функционер.

    • Газизов ранее называл «клевым» футболистом Александра Кокорина. Он подписал контракт со «Спартаком», писал «Спорт-Экспресс».
    • За «Страсбур» Лала выступает с 2017 года.
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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