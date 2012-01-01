Правый защитник «Страсбура» Лала может перейти в «Спартак»

Щас все деньги, что Федун на трансферы дал, вытянут на середнячков и прекрасно попилят. И опять будет у свиней проблема борьбы за 12-е место!
«Спартак» претендует на правого защитника французского «Страсбура» Кенни Лалу. Трансфер может состояться в летнее окно. Им также интересуется «Марсель» и «Аугсбург», информирует Le10sport.
Контракт игрока истекает в следующем году. Рынок оценивает Лалу в 9,5 миллиона евро.
- 28-летний Лала выигрывал Кубок французской лиги.
- За «Страсбур» француз выступает с 2017 года.
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.