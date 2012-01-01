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    Правый защитник «Страсбура» Лала может перейти в «Спартак»

    «Спартак» претендует на правого защитника французского «Страсбура» Кенни Лалу. Трансфер может состояться в летнее окно. Им также интересуется «Марсель» и «Аугсбург», информирует Le10sport.

    Контракт игрока истекает в следующем году. Рынок оценивает Лалу в 9,5 миллиона евро.

    • 28-летний Лала выигрывал Кубок французской лиги.
    • За «Страсбур» француз выступает с 2017 года.
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Le10sport

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии15
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      Рейтинг: +6915

      paracetamol 5 минут назад

      Щас все деньги, что Федун на трансферы дал, вытянут на середнячков и прекрасно попилят. И опять будет у свиней проблема борьбы за 12-е место!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +10490

      silver29 8 минут назад

      Стоит за него побороться, несомненно усилит хромающую оборону Спартака.

      0
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      Рейтинг: +230

      Фанат Рубина 58 минут назад

      очень хороший игрок, если перейдет будет звездой РПЛ

      1
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      Рейтинг: +7

      zago54 1 час назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "zago", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +23341

      oyabun 1 час назад

      Хорошо бы. Но как насчет нового лимита на легионеров? Впишется ли?

      0
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      Рейтинг: +4363

      vladik12 1 час назад

      Те, кто смотрел Лигу 1, говорят, что Лала в РПЛ будет топом.

      1
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      Рейтинг: +5160

      серега кашин 1 час назад

      может но не перейдет

      0
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      Рейтинг: +5117

      alarm 1 час назад

      снова пальмы начали трясти!

      0
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      Рейтинг: +1728

      vsespartak01 > alarm 1 час назад

      затычка собачей опы шел бы ты к себе!второй наверное заждался!

      3
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      Рейтинг: +332

      Vizual > alarm 42 минуты назад

      У самих черножопые играют и Шлюба с СриДаром Азмяном

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4363

      vladik12 1 час назад

      Хорошо, что хватило ума усилить эту позицию. Лала вполне может стать основным.

      2
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      Рейтинг: +1728

      vsespartak01 > vladik12 1 час назад

      очередной вброс!осталась неделя ,а никого еще не подписали,и навряд ли подпишут!

      0
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      Рейтинг: +4363

      vladik12 > vsespartak01 1 час назад

      Да вряд ли вброс. Интерес наверняка есть. Только вот вопрос, выиграют ли конкуренцию у "Марселя" и немцев.

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      Рейтинг: +1728

      vsespartak01 > vladik12 1 час назад

      знаешь!я сейчас ваще ничему не верю!завтра кокоша объявит о продлении контракта с зенитом потом опять какие -нибудь отмазки........

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      Рейтинг: +23341

      oyabun > vsespartak01 1 час назад

      Летнее ТО до 17 октября.

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