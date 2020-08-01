Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

    Обамеянг уронил кубок Англии во время празднования

    «Арсеналу» на «Уэмбли» вручили трофей Кубка Англии. Пока капитан Пьер-Эмерик Обамеянг нес кубок к партнерам, он его уронил. Видео доступно ниже.

    На прошлой неделе трофей Кубка России уронил и частично разбил «Зенит».

    • Обамеянг в финале оформил дубль.
    • Габонец стал первым за 30 лет игроком, оформившим дубль в полуфинале и финале одного розыгрыша Кубка Англии.
    • «Арсенал» взял 14-й Кубок Англии.

    UPD: «Зенит» в твиттере по этому поводу написал: «Все лучшие команды роняют трофеи».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:34
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +494

      GreyDM 46 минут назад

      пора начинать монолитные кубки делать, из цельного куска железа,чтоб при всём желании ничего отломать не смогли)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5196

      alarm 47 минут назад

      брюквогрызы, вылазьте! или только на зенит хрюкать можете? гы-гы

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78255
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru