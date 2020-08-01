Обамеянг уронил кубок Англии во время празднования

«Арсеналу» на «Уэмбли» вручили трофей Кубка Англии. Пока капитан Пьер-Эмерик Обамеянг нес кубок к партнерам, он его уронил. Видео доступно ниже.

На прошлой неделе трофей Кубка России уронил и частично разбил «Зенит».

Обамеянг в финале оформил дубль.

Габонец стал первым за 30 лет игроком, оформившим дубль в полуфинале и финале одного розыгрыша Кубка Англии.

«Арсенал» взял 14-й Кубок Англии.

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UPD: «Зенит» в твиттере по этому поводу написал: «Все лучшие команды роняют трофеи».