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    Юран: «Я пока официально не уволен. Поэтому, может быть, еще поработаем»

    Сергей Юран заявил, что его будущее на посту главного тренера «Химок» еще окончательно не определено.

    «Дорогие болельщики, прежде всего, хочу вас поблагодарить за ту отличную поддержку, которую вы нам оказывали. Мы играли для вас. Хочется верить, что доставляли вам удовольствие своим футболом и результатами, а вы гнали нас вперед.

    Я пока еще официально не уволен, мне уведомление клуб пока не дал. Поэтому, может быть, еще поработаем. Сейчас как никогда команде нужна ваша поддержка!» – сказал Юран.

    • Футболисты «Химок» написали открытое письмо губернатору Московской области с просьбой вернуть тренера.
    • Под руководством Юрана команда вышла в РПЛ и добралась до финала Кубка России.
    • 51-летний специалист обвинил в своем увольнении гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1951

      NewLife 2 минуты назад

      Инфа от синит-экспресса каждый день меняется на 180 град. Завтра эта цука Короткин напишет (а Бомба опубликует), что Юрана пригласили в Ювентус, но Спартак не пустил.

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