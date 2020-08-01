Юран: «Я пока официально не уволен. Поэтому, может быть, еще поработаем»

Сергей Юран заявил, что его будущее на посту главного тренера «Химок» еще окончательно не определено.

«Дорогие болельщики, прежде всего, хочу вас поблагодарить за ту отличную поддержку, которую вы нам оказывали. Мы играли для вас. Хочется верить, что доставляли вам удовольствие своим футболом и результатами, а вы гнали нас вперед.

Я пока еще официально не уволен, мне уведомление клуб пока не дал. Поэтому, может быть, еще поработаем. Сейчас как никогда команде нужна ваша поддержка!» – сказал Юран.