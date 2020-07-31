Министр спорта МО: «Я не говорил Юрану, что его увольнение связано со «Спартаком». Он мне нравится как тренер и человек»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков высказался относительно отставки Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

— И у вас нет понимания, почему Юрана уволили?

— Честно говоря, я даже предполагать не хочу. Это уже их внутренние дела. Может быть, не договорились по условиям контракта. Или еще что-то. Не могу сказать.

— Тогда цитата Юрана: «Министр спорта мне сказал, что моя кандидатура не согласована со «Спартаком». Поэтому меня и убирают»

— Да нет. Такого вообще я ему не говорил. Я ему просто сообщил, что, к сожалению, есть такое решение клуба. Дальше он уже с руководством «Химок» должен расставить все точки над i по поводу своего контракта. Я к Сергею Николаевичу отношусь с глубоким уважением, пиететом. Мне он как тренер, как человек нравится. Но такова жизнь, это футбол. Клуб завтра выпустит официальный пресс-релиз и все разъяснит.

— Есть версия, что с Юраном свели счеты за его заявление о том, что место «Химок» в РПЛ продано и деньги уже лежат на депозите.

— Это глупость. Надо, наверное, у него узнать, где деньги и что это были за деньги. Комментировать это не могу. Просто руководство клуба принимало решение, исходя из того, какой тренер лучше подходит. Но это лишь мои предположения.

— Вы не говорили Юрану, что решение идет от «Спартака»?

— Да нет, конечно. Просто Сергей Николаевич эмоциональный человек. И причем здесь «Спартак» и «Химки»? Я не могу понять эту связь.

Сегодня стало известно об отставке Сергея Юрана с должности главного тренера подмосковного клуба. Гендиректор «Химок» Александр Зайцев сказал, что причина увольнения – завышенные требования Юрана по зарплате. Сам специалист утверждает, что указание о его отставке было передано руководством «Спартака».