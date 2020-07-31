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  • Министр спорта МО: «Я не говорил Юрану, что его увольнение связано со «Спартаком». Он мне нравится как тренер и человек»

Министр спорта МО: «Я не говорил Юрану, что его увольнение связано со «Спартаком». Он мне нравится как тренер и человек»

31 июля 2020, 23:54
18

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков высказался относительно отставки Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

— И у вас нет понимания, почему Юрана уволили?

— Честно говоря, я даже предполагать не хочу. Это уже их внутренние дела. Может быть, не договорились по условиям контракта. Или еще что-то. Не могу сказать.

— Тогда цитата Юрана: «Министр спорта мне сказал, что моя кандидатура не согласована со «Спартаком». Поэтому меня и убирают»

— Да нет. Такого вообще я ему не говорил. Я ему просто сообщил, что, к сожалению, есть такое решение клуба. Дальше он уже с руководством «Химок» должен расставить все точки над i по поводу своего контракта. Я к Сергею Николаевичу отношусь с глубоким уважением, пиететом. Мне он как тренер, как человек нравится. Но такова жизнь, это футбол. Клуб завтра выпустит официальный пресс-релиз и все разъяснит.

— Есть версия, что с Юраном свели счеты за его заявление о том, что место «Химок» в РПЛ продано и деньги уже лежат на депозите.

— Это глупость. Надо, наверное, у него узнать, где деньги и что это были за деньги. Комментировать это не могу. Просто руководство клуба принимало решение, исходя из того, какой тренер лучше подходит. Но это лишь мои предположения.

— Вы не говорили Юрану, что решение идет от «Спартака»?

— Да нет, конечно. Просто Сергей Николаевич эмоциональный человек. И причем здесь «Спартак» и «Химки»? Я не могу понять эту связь.

Сегодня стало известно об отставке Сергея Юрана с должности главного тренера подмосковного клуба. Гендиректор «Химок» Александр Зайцев сказал, что причина увольнения – завышенные требования Юрана по зарплате. Сам специалист утверждает, что указание о его отставке было передано руководством «Спартака».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей
Комментарии (18)
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Томик
1596231108
Вот и кто из них перед разговором покурил и что?
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Hektor 84
1596237694
Просто Юран в последнее время не следит за метлой и много разговаривает. Все у него плохие, а он один белый и пушистый. Что футболистом был интриганом, что тренером не изменился. Кстати Юран один из тех кто подписывал письмо четырнадцати в 1993 перед чемпионатом мира. Скорее Юран в обиду придумал что его увольнение связано со Спартаком. С ним свели счеты за его язык. Вот он усирался за Химки, что они должны играть в премьер лиге, и что он доказал? Самим Химкам это не надо было, они ему прямо об этом заявляли, чтоб выступать в премьер лиге нужны деньги, у команды их нет. Я просто не пойму логику этого Юрана. Нет спонсоров, на трансферы тем более нет, губернатор много не выделяет, скорее в регионе есть проблемы и по серьезнее футбольного клуба. С этим составом не факт что они удержатся, в любом случае нужно усиление. А Юран как упрямый баран уперся. Допиз делся до увольнения, а еще может и на статью наговорить. Дурик!!!
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Чехов на Садовой
1596241436
Московская область - это где честнейший губер Воробьёв? Ну тогда и его министр такой-же кристальной чистоты персона. Вы ещё у Васи фармазона интервью возьмите.
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Соарес
1596259389
Кто то точно пи.з.дит
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NewLife
1596267854
Когда-нибудь синит-экспресс ответит за все фейки и провокации.
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Из Твери Леха
1596273272
А вообще с какой это стати Химки должны принимать в команду отработанный спартаковский шлак в виде аренды? Говорят там Мирзова, Мелкадзе и еще кого-то уже точно туда погонят. Что за идиотия?
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