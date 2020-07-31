Гендиректор «Химок» – об увольнении Юрана: «Он настаивал на повышении зарплаты»

Генеральный директор «Химок» Александр Зайцев рассказал о причинах ухода Сергея Юрана с поста главного тренера клуба.

«Сергей Николаевич, несмотря на действующий контракт, настаивал на значительном увеличении заработной платы. Мы на это пойти не могли, поэтому было принято решение расстаться», – прокомментировал Зайцев.

Сам Юран сообщил, что его увольнение было пролоббировано руководством «Спартака». По информации шефа футбольного отдела «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина написал, новым главным тренером «Химок» стал Дмитрий Гунько.