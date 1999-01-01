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    Гендиректор «Химок» – об увольнении Юрана: «Он настаивал на повышении зарплаты»

    Генеральный директор «Химок» Александр Зайцев рассказал о причинах ухода Сергея Юрана с поста главного тренера клуба.

    «Сергей Николаевич, несмотря на действующий контракт, настаивал на значительном увеличении заработной платы. Мы на это пойти не могли, поэтому было принято решение расстаться», – прокомментировал Зайцев.

    Сам Юран сообщил, что его увольнение было пролоббировано руководством «Спартака». По информации шефа футбольного отдела «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина написал, новым главным тренером «Химок» стал Дмитрий Гунько.

    • Юран возглавлял клуб с января 2020 года.
    • Клуб выступит в следующем сезоне в РПЛ.
    • Министр физический культуры и спорта Московской области Роман Терюшков говорил, что Юран останется главным тренером команды.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:11
    Комментарии14
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      Рейтинг: +537

      Artemka444 7 минут назад

      мутная вода опять пошла,Химки первый кандидат на вылет!!!!!

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      Рейтинг: +21101

      пьяныйхоровод 17 минут назад

      Дюран все лавандосы просадил когда победу в финале КР отмечал заранее .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1667

      Валерий1965 28 минут назад

      Вот ведь гад какой!)))

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      Рейтинг: +1586

      Из Твери Леха 1 час назад

      Видимо Юран был не согласен с установкой руководства - сливать нужные матчи нужным командам.

      0
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      Рейтинг: +1571

      ziborock > Из Твери Леха 47 минут назад

      Главное что в Оренбурге и Сочи с такой установкой согласны!)

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      Рейтинг: +475

      tushkanlz 1 час назад

      Ну,что за ерунда,блин! Без Сергея Юрана «Химки» не так интересны... Бабло,конечно, рулит,но могли бы договориться. Жаль..

      0
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      Рейтинг: +267

      Хейтер Аларм > tushkanlz 1 час назад

      Тут и дураку понятно, что это надуманная причина. Скорее всего, хрячье, как и голубые, решили поиметь фарм- клуб в Лиге, а вместе с ним стабильные 6 очков

      3
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      Рейтинг: +205

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Если новым главным тренером «Химок» стал Дмитрий Гунько, то Зайцев вообще не палится. Назначили совершенно независимого от Спартака тренера))) В этой ситуации веры, конечно, больше Юрану.

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      Рейтинг: +1571

      ziborock > Радио1000шумеров 45 минут назад

      Гунько почти 2 года назад турнули из Спартака так что на кого он теперь работает можно только догадываться!!!

      0
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      Рейтинг: +108

      vingor 1 час назад

      Повыгоняли правдорубов. Хотели сломать систему-а система сломала их. Сначала директор, теперь Юран! Как все это печально!

      0
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      Рейтинг: +4313

      порт 1 час назад

      Голимая отмазка. Даже если и Юран настаивал на повышении зарплаты, то это пустой номер, за это не увольняют, есть контракт и человек обязан его выполнять. А так, уволили, будьте любезны выплатить неустойку.

      6
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      Рейтинг: +205

      Радио1000шумеров > порт 1 час назад

      "есть контракт и человек обязан его выполнять". Абсолютли))) ©.

      0
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      Рейтинг: +1415

      Semenycch 1 час назад

      Не лепи горбатого! Тебе нет доверия!

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      Рейтинг: +9118

      derrik2000 > Semenycch 1 час назад

      "«Сергей Николаевич, несмотря на действующий контракт, настаивал на значительном увеличении заработной платы. Мы на это пойти не могли, поэтому было принято решение расстаться», – прокомментировал Зайцев."

      Что, договориться была не судьба?
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