Гендиректор «Химок» – об увольнении Юрана: «Он настаивал на повышении зарплаты»

Генеральный директор «Химок» Александр Зайцев рассказал о причинах ухода Сергея Юрана с поста главного тренера клуба.
«Сергей Николаевич, несмотря на действующий контракт, настаивал на значительном увеличении заработной платы. Мы на это пойти не могли, поэтому было принято решение расстаться», – прокомментировал Зайцев.
Сам Юран сообщил, что его увольнение было пролоббировано руководством «Спартака». По информации шефа футбольного отдела «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина написал, новым главным тренером «Химок» стал Дмитрий Гунько.
- Юран возглавлял клуб с января 2020 года.
- Клуб выступит в следующем сезоне в РПЛ.
- Министр физический культуры и спорта Московской области Роман Терюшков говорил, что Юран останется главным тренером команды.
Источник: «Спорт-Экспресс»