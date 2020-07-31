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  • Гендиректор «Химок» – об увольнении Юрана: «Он настаивал на повышении зарплаты»

Гендиректор «Химок» – об увольнении Юрана: «Он настаивал на повышении зарплаты»

31 июля 2020, 20:11
23

Генеральный директор «Химок» Александр Зайцев рассказал о причинах ухода Сергея Юрана с поста главного тренера клуба.

«Сергей Николаевич, несмотря на действующий контракт, настаивал на значительном увеличении заработной платы. Мы на это пойти не могли, поэтому было принято решение расстаться», – прокомментировал Зайцев.

Сам Юран сообщил, что его увольнение было пролоббировано руководством «Спартака». По информации шефа футбольного отдела «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина написал, новым главным тренером «Химок» стал Дмитрий Гунько.

  • Юран возглавлял клуб с января 2020 года.
  • Клуб выступит в следующем сезоне в РПЛ.
  • Министр физический культуры и спорта Московской области Роман Терюшков говорил, что Юран останется главным тренером команды.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей
Комментарии (23)
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порт
1596216117
Голимая отмазка. Даже если и Юран настаивал на повышении зарплаты, то это пустой номер, за это не увольняют, есть контракт и человек обязан его выполнять. А так, уволили, будьте любезны выплатить неустойку.
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tushkanlz
1596216809
Ну,что за ерунда,блин! Без Сергея Юрана «Химки» не так интересны... Бабло,конечно, рулит,но могли бы договориться. Жаль..
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Artemka444
1596221310
мутная вода опять пошла,Химки первый кандидат на вылет!!!!!
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Snek
1596222545
Так а чего теперь за вывод в высшую лигу никак не премируется? Сезон вот-вот начнётся и из-за того, что тренер, который команду вывел в высшую лигу захотел повышения в з\п, причём логичного повышения в з\п всё-таки, отправлен в отставку? Либо в Химках руководят неадекваты, либо Юран прав и Химки фарм-клуб Спартака.
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морозз
1596223351
Эх Серёга, очень много сказал непонятных, ничем не подтверждённых слов и закономерно сдулся! Тренер должен тренировать, а говорун говорить...так кто ты после этого?
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NewLife
1596224837
Этот дятел Короткин пишет, что Спартак пролобировал, чтобы Юран потребовал повысить зарплату. Мозгами недалеко от зюбы ушел. Теперь на базе этой туфты разбудили весь бомжатник, и пошла вонь от немытых.
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paracetamol
1596226868
Везде свини, везде свиньи свой пятачок суют. Все наши проблемы от свиней!
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Просто-333
1596229762
Обидно. Как тренер Юран совсем не плох. Без него Химки в вышке недолго задержатся
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woyser
1596241059
Ну это хайп российского футбола - отблагодарить увольнением!
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alex1951
1596253069
Зайчик,ты дурашка ,жмотливая ....... Одно дело ФНЛ - там одни цифры, А в вышке .совсем другие..... но тебе этого не понять......
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