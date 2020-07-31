«Наполи» готов продать Кулибали в «Ман Сити»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали становится ближе к переходу в «Манчестер Сити».
Как сообщает Goal, владелец неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис готов продать сенегальца в английский клуб.
«Манчестер Сити» почти закрыл сделку по покупке Натана Аке из «Борнмута», однако Хосеп Гвардиола хочет иметь в защите еще и более опытного игрока.
Сообщалось, что «Наполи» может отдать Кулибали в обмена на Александра Зинченко и Николаса Отаменди.
- Кулибали провел в этом сезоне Серии А 24 игры.
- Рыночная стоимость футболиста – 56 миллионов евро.
Источник: Goal.com