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    «Наполи» готов продать Кулибали в «Ман Сити»

    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали становится ближе к переходу в «Манчестер Сити».

    Как сообщает Goal, владелец неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис готов продать сенегальца в английский клуб.

    «Манчестер Сити» почти закрыл сделку по покупке Натана Аке из «Борнмута», однако Хосеп Гвардиола хочет иметь в защите еще и более опытного игрока.

    Сообщалось, что «Наполи» может отдать Кулибали в обмена на Александра Зинченко и Николаса Отаменди.

    • Кулибали провел в этом сезоне Серии А 24 игры.
    • Рыночная стоимость футболиста – 56 миллионов евро.

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    Источник: Goal.com

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