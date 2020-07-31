«Наполи» готов продать Кулибали в «Ман Сити»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали становится ближе к переходу в «Манчестер Сити».

Как сообщает Goal, владелец неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис готов продать сенегальца в английский клуб.

«Манчестер Сити» почти закрыл сделку по покупке Натана Аке из «Борнмута», однако Хосеп Гвардиола хочет иметь в защите еще и более опытного игрока.

Сообщалось, что «Наполи» может отдать Кулибали в обмена на Александра Зинченко и Николаса Отаменди.