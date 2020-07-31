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  • Журналист Короткин: «Парфенов – кандидат на пост главного тренера «Химок»

Журналист Короткин: «Парфенов – кандидат на пост главного тренера «Химок»

31 июля 2020, 22:33
12

Новым главным тренером «Химок» может стать Дмитрий Парфенов, пишет шеф футбольного отдела «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

«В деле с назначением главного тренера «Химок» может случиться интересный поворот. Возникла новая кандидатура, никто о ней не думал – Дмитрий Парфeнов.

В субботу титулованный экс-спартаковец встречается с людьми, от которых зависит решение. Сам 45-летний коуч, по иронии судьбы покинувший «Урал» после поражения в полуфинале Кубка России именно от «Химок», хотел бы остаться в московском регионе и в РПЛ, хотя у него есть ещe один вариант – «Астана».

Однако это пока не отменяет возможность назначения в подмосковный клуб Дмитрия Гунько», – сообщил журналист.

Сегодня стало известно об отставке Сергея Юрана с должности главного тренера подмосковного клуба. Гендиректор «Химок» Александр Зайцев сказал, что причина увольнения – завышенные требования Юрана по зарплате. Сам специалист утверждает, что указание о его отставке было передано руководством «Спартака».

Источник: Телерам-канал Вячеслава Короткина

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что тренера вернули к руководству командой.

Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей Парфенов Дмитрий
Комментарии (12)
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derrik2000
1596224572
Кого уже только в Химки не сватали: И Гунько, и Рахимова, теперь - Парфёнова... А не замахнуться ли нам, товарищи, на Жозе нашего ...гм-гм... Мауриньо? ))))))))))))))))))))))))))))
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paracetamol
1596227079
Этот очки свиням сольёт. Он и в Урале сливал, регулярно.
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_Marqella_
1596256584
Кто такую хрень пишет???,три раза перечитала.....Вечеслав Короткин ???? добавлю, до-л-бо-ё-б
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vladimir-7
1596262811
Д.Парфенов в Химки, это будет интересно посмотреть, ему можно Химки доверить и он их выведет где-то в пятерку лидирующих команд РПЛ.
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portero
1596263307
Химки не могут без спартаковских, Юран озвучил это...
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GreyDM
1596269560
Теперь все тренеры замеченные в радиусе нескольких км. от офиса Спартака, или, не дай Бог ,в городе Химки (даже если к другу на пивко заехал), автоматически будут потенциальными тренерами ФК Химки)))
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