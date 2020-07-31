Журналист Короткин: «Парфенов – кандидат на пост главного тренера «Химок»

Новым главным тренером «Химок» может стать Дмитрий Парфенов, пишет шеф футбольного отдела «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

«В деле с назначением главного тренера «Химок» может случиться интересный поворот. Возникла новая кандидатура, никто о ней не думал – Дмитрий Парфeнов.

В субботу титулованный экс-спартаковец встречается с людьми, от которых зависит решение. Сам 45-летний коуч, по иронии судьбы покинувший «Урал» после поражения в полуфинале Кубка России именно от «Химок», хотел бы остаться в московском регионе и в РПЛ, хотя у него есть ещe один вариант – «Астана».

Однако это пока не отменяет возможность назначения в подмосковный клуб Дмитрия Гунько», – сообщил журналист.

Сегодня стало известно об отставке Сергея Юрана с должности главного тренера подмосковного клуба. Гендиректор «Химок» Александр Зайцев сказал, что причина увольнения – завышенные требования Юрана по зарплате. Сам специалист утверждает, что указание о его отставке было передано руководством «Спартака».