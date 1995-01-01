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    Журналист Короткин: «Парфенов – кандидат на пост главного тренера «Химок»

    Новым главным тренером «Химок» может стать Дмитрий Парфенов, пишет шеф футбольного отдела «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    «В деле с назначением главного тренера «Химок» может случиться интересный поворот. Возникла новая кандидатура, никто о ней не думал – Дмитрий Парфeнов.

    В субботу титулованный экс-спартаковец встречается с людьми, от которых зависит решение. Сам 45-летний коуч, по иронии судьбы покинувший «Урал» после поражения в полуфинале Кубка России именно от «Химок», хотел бы остаться в московском регионе и в РПЛ, хотя у него есть ещe один вариант – «Астана».

    Однако это пока не отменяет возможность назначения в подмосковный клуб Дмитрия Гунько», – сообщил журналист.

    Сегодня стало известно об отставке Сергея Юрана с должности главного тренера подмосковного клуба. Гендиректор «Химок» Александр Зайцев сказал, что причина увольнения – завышенные требования Юрана по зарплате. Сам специалист утверждает, что указание о его отставке было передано руководством «Спартака».

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    Источник: Телерам-канал Вячеслава Короткина

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что тренера вернули к руководству командой.

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    Сегодня, 22:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      bituplekayarie 13 минут назад

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      Рейтинг: +6942

      paracetamol 33 минуты назад

      Этот очки свиням сольёт. Он и в Урале сливал, регулярно.

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      Рейтинг: +1843

      Genz 1 час назад

      Скорее будет рокировка - Юран в Спартак,а тедеско в химки

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      Рейтинг: +9122

      derrik2000 1 час назад

      Кого уже только в Химки не сватали: И Гунько, и Рахимова, теперь - Парфёнова...
      А не замахнуться ли нам, товарищи, на Жозе нашего ...гм-гм... Мауриньо?
      ))))))))))))))))))))))))))))

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