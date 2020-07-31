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Селюк: «Ротенберг на год продлил контракт с «Локомотивом»

31 июля 2020, 18:49
8

Дмитрий Селюк, агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, сообщил, что его клиент останется в московском клубе до конца следующего сезона.

– Боря до сих пор с травмой, он полностью не оправился. Поэтому контракт был продлен на год. Будем надеяться, что он излечится. Он устал от этого больше кого-либо. Но работает, готовится.

Правда, есть нюансы: он не может приехать к врачу в Испанию, окончательно показаться. Из-за коронавируса ему приходится делать все в Москве и отправлять снимки докторам. Но так ведь неправильно.

– Как он себя чувствует?

– Он каждый день тренируется на базе. Бегает, крутит велотренажер. Но при определенных нагрузках травма беспокоит. В целом у него все хорошо.

– Когда Борис успел продлить контракт?

– Не сейчас – раньше. Видимо, поэтому «Локомотив» об этом не объявил.

  • В последний раз Ротенберг выходил на поле в декабре 2018 года.
  • 34-летний футболист выступает за «Локо» с августа 2016 года.
  • За четыре сезона в его активе 17 матчей.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ротенберг Борис Селюк Дмитрий
Комментарии (8)
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Skull_Boy
1596212582
Вот что значит богатый и влиятельный батя и раз он такой классный игрок почему он не в Сочи, а ну да клубов и саун в Москве больше
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Олег1204
1596213380
Ну вот и ответ почему судейских ошибок в сторону локомотива нет
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Рубинище
1596213476
Надежда на то, что Боря хоть станет отличным руководителем. Футбольную кухню знает изнутри, удачи ему. Надоели всякие Кикнадзе, Цорны и т.д. и т.п. Пусть ФК Сочи будет для него, как Краснодар для Галицкого.
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Хейтер Аларм
1596217574
Тут лимит на 8 легов, а эти дэбилы ценное место легионера забивают мажориком-игрочишкой, попавшим в футбол только благодаря отцу миллиардеру! Ничего нового - Российская клоун лига - договорняки, связи, фарм клубы и судейский беспредел
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koli4ka
1596232220
статистика за 4 года просто замечательная,пора бы и о змс уже подумать...есть вариант вместо Смолова в Сельту отправить,ведь Бора в отличие от других не за зарплату числится,ну деньги то ему с какого боку надобны...
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Hektor 84
1596235994
А Бузову зажали денег на операцию. А с вротенбергом контракт продлили и еще и лечат его. Вот что значит папа олигарх. Рецепт прост если хочешь числиться в команде премьер лиги.
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Hektor 84
1596236108
У Селюка хоть один его футболист где нибудь играет. Или все вот так числятся в командах. Еще Гогуа такой же.
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