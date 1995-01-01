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    Селюк: «Ротенберг на год продлил контракт с «Локомотивом»

    Дмитрий Селюк, агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, сообщил, что его клиент останется в московском клубе до конца следующего сезона.

    – Боря до сих пор с травмой, он полностью не оправился. Поэтому контракт был продлен на год. Будем надеяться, что он излечится. Он устал от этого больше кого-либо. Но работает, готовится.

    Правда, есть нюансы: он не может приехать к врачу в Испанию, окончательно показаться. Из-за коронавируса ему приходится делать все в Москве и отправлять снимки докторам. Но так ведь неправильно.

    – Как он себя чувствует?

    – Он каждый день тренируется на базе. Бегает, крутит велотренажер. Но при определенных нагрузках травма беспокоит. В целом у него все хорошо.

    – Когда Борис успел продлить контракт?

    – Не сейчас – раньше. Видимо, поэтому «Локомотив» об этом не объявил.

    • В последний раз Ротенберг выходил на поле в декабре 2018 года.
    • 34-летний футболист выступает за «Локо» с августа 2016 года.
    • За четыре сезона в его активе 17 матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4247

      Рубинище 12 минут назад

      Надежда на то, что Боря хоть станет отличным руководителем. Футбольную кухню знает изнутри, удачи ему. Надоели всякие Кикнадзе, Цорны и т.д. и т.п. Пусть ФК Сочи будет для него, как Краснодар для Галицкого.

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      Рейтинг: +614

      Олег1204 13 минут назад

      Ну вот и ответ почему судейских ошибок в сторону локомотива нет

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      Рейтинг: +9107

      Skull_Boy 27 минут назад

      Вот что значит богатый и влиятельный батя и раз он такой классный игрок почему он не в Сочи, а ну да клубов и саун в Москве больше

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