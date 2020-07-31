Селюк: «Ротенберг на год продлил контракт с «Локомотивом»

Дмитрий Селюк, агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, сообщил, что его клиент останется в московском клубе до конца следующего сезона.
– Боря до сих пор с травмой, он полностью не оправился. Поэтому контракт был продлен на год. Будем надеяться, что он излечится. Он устал от этого больше кого-либо. Но работает, готовится.
Правда, есть нюансы: он не может приехать к врачу в Испанию, окончательно показаться. Из-за коронавируса ему приходится делать все в Москве и отправлять снимки докторам. Но так ведь неправильно.
– Как он себя чувствует?
– Он каждый день тренируется на базе. Бегает, крутит велотренажер. Но при определенных нагрузках травма беспокоит. В целом у него все хорошо.
– Когда Борис успел продлить контракт?
– Не сейчас – раньше. Видимо, поэтому «Локомотив» об этом не объявил.
- В последний раз Ротенберг выходил на поле в декабре 2018 года.
- 34-летний футболист выступает за «Локо» с августа 2016 года.
- За четыре сезона в его активе 17 матчей.