Селюк: «Ротенберг на год продлил контракт с «Локомотивом»

Дмитрий Селюк, агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, сообщил, что его клиент останется в московском клубе до конца следующего сезона.

– Боря до сих пор с травмой, он полностью не оправился. Поэтому контракт был продлен на год. Будем надеяться, что он излечится. Он устал от этого больше кого-либо. Но работает, готовится.

Правда, есть нюансы: он не может приехать к врачу в Испанию, окончательно показаться. Из-за коронавируса ему приходится делать все в Москве и отправлять снимки докторам. Но так ведь неправильно.

– Как он себя чувствует?

– Он каждый день тренируется на базе. Бегает, крутит велотренажер. Но при определенных нагрузках травма беспокоит. В целом у него все хорошо.

– Когда Борис успел продлить контракт?

– Не сейчас – раньше. Видимо, поэтому «Локомотив» об этом не объявил.