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    «Интер» из Майами рассчитывает в следующем году бесплатно подписать Суареса

    Клуб Дэвида Бекхэма «Интер» (США) надеется следующим летом заполучить нападающего Луиса Суареса, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на Mundo Deportivo. Уругваец станет свободным агентом, и за него не надо будет платить деньги.

    Однако в нынешнем контракте Суареса с «Барселоной» есть опция автоматического продления, если в следующем сезоне игрок проведет не менее 60 процентов матчей.

    • Суарес играет в Каталонии с 2014 года.
    • С командой он брал Лигу чемпионов.
    • Для «Интера» текущий сезон МЛС дебютный.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5160

      серега кашин 2 часа назад

      так он в расцвете сил променял европу на никчемную млс

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      Рейтинг: +1546

      ItalianFootball 2 часа назад

      В 34 думаю возможно. В Барсе перестройку какую-нибудь затеят.

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