«Интер» из Майами рассчитывает в следующем году бесплатно подписать Суареса

так он в расцвете сил променял европу на никчемную млс
Клуб Дэвида Бекхэма «Интер» (США) надеется следующим летом заполучить нападающего Луиса Суареса, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на Mundo Deportivo. Уругваец станет свободным агентом, и за него не надо будет платить деньги.
Однако в нынешнем контракте Суареса с «Барселоной» есть опция автоматического продления, если в следующем сезоне игрок проведет не менее 60 процентов матчей.
- Суарес играет в Каталонии с 2014 года.
- С командой он брал Лигу чемпионов.
- Для «Интера» текущий сезон МЛС дебютный.