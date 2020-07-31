«Интер» из Майами рассчитывает в следующем году бесплатно подписать Суареса

Клуб Дэвида Бекхэма «Интер» (США) надеется следующим летом заполучить нападающего Луиса Суареса, пишет «Матч ТВ» со ссылкой на Mundo Deportivo. Уругваец станет свободным агентом, и за него не надо будет платить деньги.

Однако в нынешнем контракте Суареса с «Барселоной» есть опция автоматического продления, если в следующем сезоне игрок проведет не менее 60 процентов матчей.