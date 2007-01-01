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    Румменигге: «Если Алькантара хочет перемен, то нужно их делать сейчас»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что полузащитник Тиаго Алькантара настроен на смену клуба. Немцы, со слов функционера, не будут удерживать испанца.

    «Я не сержусь на Алькантару. Он отличный игрок с характером. Ему 29 лет. Если он хочет перемен, то нужно их делать сейчас. Когда будет за 30, переходить будет сложнее», – сказал Румменигге Sky Sport Deutschland.

    • Алькантара близок к трансферу в «Ливерпуль».
    • В этом евросезоне сезоне Алькантара забил три мяча в 24 играх Бундеслиги.
    • Рыночная стоимость футболиста – 48 миллионов евро.

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    Источник: Sky Sport Deutschland

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