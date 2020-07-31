Румменигге: «Если Алькантара хочет перемен, то нужно их делать сейчас»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что полузащитник Тиаго Алькантара настроен на смену клуба. Немцы, со слов функционера, не будут удерживать испанца.

«Я не сержусь на Алькантару. Он отличный игрок с характером. Ему 29 лет. Если он хочет перемен, то нужно их делать сейчас. Когда будет за 30, переходить будет сложнее», – сказал Румменигге Sky Sport Deutschland.