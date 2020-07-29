Медведев: «Расстроен, что Смольников не принял предложение «Зенита». Отмечу его характер и беззаветную преданность футболу»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход из клуба Игоря Смольникова. Крайний защитник продолжит карьеру в «Краснодаре».
«Честно говоря, расстроен, что он не принял нашего предложения. С другой стороны, если у него есть лучшее предложение, хочется пожелать ему успехов в «Краснодаре». Он хочет играть. Думаю, он готов к конкуренции.
«Зенит» старался как мог, чтобы Смольников остался. Он провeл много сезонов у нас, отмечу его самоотверженность и беззаветную преданность футболу, характер. Хотелось бы, чтобы все игроки обладали такими качествами, как он», – сказал Медведев «Р-Спорт».
- Смольников уже играл за «Краснодар» в 2012-13 годах.
- Игрок провел в Санкт-Петербурге семь лет.
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
Источник: «Р-Спорт»