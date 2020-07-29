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    Медведев: «Расстроен, что Смольников не принял предложение «Зенита». Отмечу его характер и беззаветную преданность футболу»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход из клуба Игоря Смольникова. Крайний защитник продолжит карьеру в «Краснодаре».

    «Честно говоря, расстроен, что он не принял нашего предложения. С другой стороны, если у него есть лучшее предложение, хочется пожелать ему успехов в «Краснодаре». Он хочет играть. Думаю, он готов к конкуренции.

    «Зенит» старался как мог, чтобы Смольников остался. Он провeл много сезонов у нас, отмечу его самоотверженность и беззаветную преданность футболу, характер. Хотелось бы, чтобы все игроки обладали такими качествами, как он», – сказал Медведев «Р-Спорт».

    • Смольников уже играл за «Краснодар» в 2012-13 годах.
    • Игрок провел в Санкт-Петербурге семь лет.
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

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    Источник: «Р-Спорт»

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