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  • Осинькин: «Крылья Советов» должны играть так, чтобы радовать всех»

Осинькин: «Крылья Советов» должны играть так, чтобы радовать всех»

29 июля 2020, 21:34

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин приступил к работе. Он пришел из «Чертаново».

«Работы очень много. Она хорошая, интересная. Уверен, что мы с ней справимся. Есть хорошие футболисты. Мы должны играть так, чтобы радовать всех.

Уверен, что у команды появятся игра, лицо узнаваемое. Надо и омолаживать команду, опираться на своих воспитанников», – сказал тренер.

  • «Крылья Советов» вылетели в ФНЛ по итогам сезона-2019/20, заняв 15-е место в таблице РПЛ.
  • С самарской командой во время прошлого сезона работали Миодраг Божович и Андрей Талалаев.
  • Самарцы начнут сезон ФНЛ 2 августа.

Источник: ютуб-канал «Крыльев Советов»
Россия. ФНЛ Крылья Советов Осинькин Игорь
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