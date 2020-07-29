Осинькин: «Крылья Советов» должны играть так, чтобы радовать всех»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин приступил к работе. Он пришел из «Чертаново».
«Работы очень много. Она хорошая, интересная. Уверен, что мы с ней справимся. Есть хорошие футболисты. Мы должны играть так, чтобы радовать всех.
Уверен, что у команды появятся игра, лицо узнаваемое. Надо и омолаживать команду, опираться на своих воспитанников», – сказал тренер.
- «Крылья Советов» вылетели в ФНЛ по итогам сезона-2019/20, заняв 15-е место в таблице РПЛ.
- С самарской командой во время прошлого сезона работали Миодраг Божович и Андрей Талалаев.
- Самарцы начнут сезон ФНЛ 2 августа.
Источник: ютуб-канал «Крыльев Советов»