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    Арустамян: «В Кокорине заинтересованы «Марсель», «Рома», «Галатасарай»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал об интересе к форварду Александру Кокорину в Европе. Речь идет о чемпионатах топ-5.

    «К Кокорину обращался тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш. В Александре сильно заинтересован Андре. Бумаги, впрочем, пока нет.

    Зато бумага есть от «Галатасарая». Турки готовы подписать Кокорина, фигурирует зарплата в два миллиона евро. Уже несколько недель это предложение на столе у Саши. Впрочем, Турция — явно не его мечта и не уж точно не топовый европейский чемпионат.

    На 100 процентов знаю: в Кокорина всерьез заинтересована «Рома». Все упирается в нюансы: команда пролетела мимо Лиги чемпионов, свободных денег мало, клуб в предпродажной стадии, а тут малопредсказуемый русский, без паспорта ЕС, с зарплатой больше 2 миллионов евро.

    Кроме «Ромы» дельный интерес проявляли «Фиорентина» и «Наполи». Там тоже не дошло дело до официального предложения. Но были звонки, комплименты и общение», – написал инсайдер.

    • Другой источник сообщает, что Кокорин пополнит «Спартак».
    • Завтра, 30 июля, у Кокорина истечет контракт с «Зенитом».
    • С 2018 по 2019 год Кокорин был в тюрьме.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 20:49
    Комментарии9
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      Рейтинг: +30

      Хрюхрю 6 минут назад

      увольте этого арустамЭна, постоянно сплетничает, а на деле нифига...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +264

      Зентролль 9 минут назад

      Он уже голы забивает за Спартак пока Семак с Миллером советуется...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2341

      aaaaahhhh 20 минут назад

      а еще Реал, Барса и оба Манчестера....

      0
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      Рейтинг: +1799

      Genz 30 минут назад

      Эту информацию выложили двухмесячной давности. Устарела. Почесать языки захотели

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2475

      Cleaner 35 минут назад

      «В Кокорине заинтересованы «Марсель», «Рома», «Галатасарай». И это только начало списка. Далее идут Реал, Ливерпуль и Барселона!

      0
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      Рейтинг: +6869

      paracetamol 41 минуту назад

      Ну прям на расхват, золотце!

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      Рейтинг: +5043

      alarm 41 минуту назад

      на всякий случай я поскринил визги хряков и здесь, и на ВВ, как они рады, добро пожаловать домой пишут)) переобувальщики те ещё) и если он не перейдёт к дезеувам - будет весело))

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      Рейтинг: +100

      "supermax one" > alarm 29 минут назад

      по ходу ты один уссышься....остальные не заметят

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      Рейтинг: +3359

      Томик 44 минуты назад

      Подождём хотя бы до завтра.

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