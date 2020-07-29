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  • Арустамян: «В Кокорине заинтересованы «Марсель», «Рома», «Галатасарай»

Арустамян: «В Кокорине заинтересованы «Марсель», «Рома», «Галатасарай»

29 июля 2020, 20:49
6

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал об интересе к форварду Александру Кокорину в Европе. Речь идет о чемпионатах топ-5.

«К Кокорину обращался тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш. В Александре сильно заинтересован Андре. Бумаги, впрочем, пока нет.

Зато бумага есть от «Галатасарая». Турки готовы подписать Кокорина, фигурирует зарплата в два миллиона евро. Уже несколько недель это предложение на столе у Саши. Впрочем, Турция — явно не его мечта и не уж точно не топовый европейский чемпионат.

На 100 процентов знаю: в Кокорина всерьез заинтересована «Рома». Все упирается в нюансы: команда пролетела мимо Лиги чемпионов, свободных денег мало, клуб в предпродажной стадии, а тут малопредсказуемый русский, без паспорта ЕС, с зарплатой больше 2 миллионов евро.

Кроме «Ромы» дельный интерес проявляли «Фиорентина» и «Наполи». Там тоже не дошло дело до официального предложения. Но были звонки, комплименты и общение», – написал инсайдер.

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Франция. Лига 1 Галатасарай Зенит Марсель Рома Кокорин Александр Арустамян Нобель
Комментарии (6)
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Томик
1596045295
Подождём хотя бы до завтра.
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paracetamol
1596045489
Ну прям на расхват, золотце!
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aaaaahhhh
1596046715
а еще Реал, Барса и оба Манчестера....
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Хрюхрю
1596047559
увольте этого арустамЭна, постоянно сплетничает, а на деле нифига...
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Hektor 84
1596048830
Зачем мусолить эти сопли? Не поедет он на такие условия в Европу, а сколько он хочет ему платить не будут. Он пойдет туда где больше дадут. В России такие условия могут дать зенит , Спартак и фарм клуб зенита Сочи.
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ivany4
1596055246
Ему нужны бабки, а не футбол. Он об этом прямо заявил. В Европе нужно будет корячится на поле. А дома будет по полю ходить и в потолок поплевывать. Было бы хорошо, если бы уехал за границу.
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