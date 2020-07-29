Арустамян: «В Кокорине заинтересованы «Марсель», «Рома», «Галатасарай»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал об интересе к форварду Александру Кокорину в Европе. Речь идет о чемпионатах топ-5.

«К Кокорину обращался тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш. В Александре сильно заинтересован Андре. Бумаги, впрочем, пока нет.

Зато бумага есть от «Галатасарая». Турки готовы подписать Кокорина, фигурирует зарплата в два миллиона евро. Уже несколько недель это предложение на столе у Саши. Впрочем, Турция — явно не его мечта и не уж точно не топовый европейский чемпионат.

На 100 процентов знаю: в Кокорина всерьез заинтересована «Рома». Все упирается в нюансы: команда пролетела мимо Лиги чемпионов, свободных денег мало, клуб в предпродажной стадии, а тут малопредсказуемый русский, без паспорта ЕС, с зарплатой больше 2 миллионов евро.

Кроме «Ромы» дельный интерес проявляли «Фиорентина» и «Наполи». Там тоже не дошло дело до официального предложения. Но были звонки, комплименты и общение», – написал инсайдер.