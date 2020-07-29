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  • Metaratings: Кокорин завтра подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»

Metaratings: Кокорин завтра подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»

29 июля 2020, 19:56
106

«Спартак» договорился с нападающим Александром Кокориным. Завтра, 30 июля, будет подписан контракт, пишет Metaratings.

Соглашение будет рассчитано на три года. Кокорин на прошлой неделе провел встречу с генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым, который убедил игрока перейти в московский клуб.

Газизов анонсированное источником подписание контракта с Кокориным комментировать отказался.

  • 31 июля у Кокорина истечет контракт с «Зенитом».
  • «Спартак» финишировал в сезоне РПЛ седьмым.
  • С 2018 по 2019 год Кокорин был в тюрьме.

Источник: Metaratings
Спартак Кокорин Александр
Комментарии (106)
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порт
1596042509
А вот сейчас и посмотрим как быстро переобуваются некоторые болелы кб, и сравним то что они писали до этого, и что будут писать сейчас.
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derrik2000
1596042560
Я же уже писал, что никакой Кокорин ни "зэк", а просто случайно оступившийся человек, который, отбыв срок заключения, всё осознал, раскаялся, загладил потерпевшему причинённый вред и теперь хочет жить тихо-мирно. По закону. P.S.Этот комментарий прошу считать действительным только в том случае, если Кокорин завтра подпишет контракт со Спартаком. )))))))))))))))))))))))))))))))
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Томик
1596043853
Вот уж чего-чего, а такого не ожидал. Это я за Кокорина болеть буду? Охренеть. Ну Саша, держись, коли так. Пахать надо будет, а то рядом с Бакаевым место в позорном углу найдём.
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_Marqella_
1596044537
Ахаха, прикольно, как же спартачи засерали Кокошу и как быстро переобуваются....мне лично всё равно куда он уходит...
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Хрюхрю
1596044719
Спартаку надо сначала тренера найти нормального...
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oyabun
1596045944
Игрок то, конечно хороший.. Но есть пара сомнений. Будет ли выкладываться на поле, когда даже один в поле воин, если он талантлив? Как Промес когда то. А талантом Саша не обижен. Вот не знаю как насчет трудолюбия. И, второе - зачем нам 4-й нападающий? Разве не важнее усилить полузащиту опорником? Да и правый латераль нужен, давно требуется.
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Max Bobr
1596047770
Фатальная ошибка!
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Hektor 84
1596048265
Кокоша шалашовка как и шлюба. Нах не нужен в Спартаке.
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NewLife
1596048466
Я этой новости был бы не рад.
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ivany4
1596054291
Вот уж не ожидал. Видать Федун рулит. Собирает "любимых" футболистов. Неужели ему мало было Широкого. Ну посмотрим, во что такая авантюра выльется.
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