Metaratings: Кокорин завтра подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»

«Спартак» договорился с нападающим Александром Кокориным. Завтра, 30 июля, будет подписан контракт, пишет Metaratings.

Соглашение будет рассчитано на три года. Кокорин на прошлой неделе провел встречу с генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым, который убедил игрока перейти в московский клуб.

Газизов анонсированное источником подписание контракта с Кокориным комментировать отказался.