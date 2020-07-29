Metaratings: Кокорин завтра подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»

«Спартак» договорился с нападающим Александром Кокориным. Завтра, 30 июля, будет подписан контракт, пишет Metaratings.
Соглашение будет рассчитано на три года. Кокорин на прошлой неделе провел встречу с генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым, который убедил игрока перейти в московский клуб.
Газизов анонсированное источником подписание контракта с Кокориным комментировать отказался.
- 31 июля у Кокорина истечет контракт с «Зенитом».
- «Спартак» финишировал в сезоне РПЛ седьмым.
- С 2018 по 2019 год Кокорин был в тюрьме.
Источник: Metaratings