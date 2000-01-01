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    Metaratings: Кокорин завтра подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»

    «Спартак» договорился с нападающим Александром Кокориным. Завтра, 30 июля, будет подписан контракт, пишет Metaratings.

    Соглашение будет рассчитано на три года. Кокорин на прошлой неделе провел встречу с генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым, который убедил игрока перейти в московский клуб.

    Газизов анонсированное источником подписание контракта с Кокориным комментировать отказался.

    • Завтра, 30 июля, у Кокорина истечет контракт с «Зенитом».
    • «Спартак» финишировал в сезоне РПЛ седьмым.
    • С 2018 по 2019 год Кокорин был в тюрьме.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:56
    Комментарии84
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      Рейтинг: +882

      Max Bobr 2 минуты назад

      Фатальная ошибка!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6174

      Сильвербой 4 минуты назад

      Идиоты, бл...!!! Какие же су..., ублюдки работают в клубе, просто ужас!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12077

      vladimir-7 7 минут назад

      Не факт и есть большие сомнения, посмотрим какое будет решение.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1668

      vsespartak01 > vladimir-7 4 минуты назад

      газизов назвал это сообщение слухом!так что...!ходят слухи тут и там,а бомбардирские .....их разносят по домам!ох уж эти сказочки!ох уж эти сказочники!!а мож просто шамиль не хочет сглазить!

      1
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      ...
      Рейтинг: +8994

      derrik2000 > vsespartak01 57 секунд назад

      А здесь написано совсем другое:
      "Газизов анонсированное источником подписание контракта с Кокориным комментировать отказался."

      А что значит - "КОММЕНТИРОВАТЬ ОТКАЗАЛСЯ"?
      Правильно ты написал -= сглазить не хочет.
      Да и не принято делать такие заявления ДО совершения сделки.

      0
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      Рейтинг: +4599

      Борат 17 минут назад

      Надеюсь рылы помнят его хэштег - яникогданеустануповторять ...
      Гыгы

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +264

      Зентролль > Борат 15 минут назад

      Привет, татарин...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100

      "supermax one" > Борат 14 минут назад

      надеюсь ты помнишь что ты д.о.л.б.о....и по тексту

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +43

      Спартач80 > Борат 13 минут назад

      сосать борат,сосать?помним конечно

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1668

      vsespartak01 > Борат 13 минут назад

      борат осел-епона мать!гы гы гы!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1668

      vsespartak01 > Борат 9 минут назад

      как борат не минусуй получишь от второго в опу х.й!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1668

      vsespartak01 > Зентролль 3 минуты назад

      он не татарин!он смесь бульдога с носорогом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      kvm 20 минут назад

      нам дырявого не надо!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +376

      кран 29 минут назад

      Чё, балать?!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23279

      oyabun 32 минуты назад

      Игрок то, конечно хороший.. Но есть пара сомнений. Будет ли выкладываться на поле, когда даже один в поле воин, если он талантлив? Как Промес когда то. А талантом Саша не обижен. Вот не знаю как насчет трудолюбия.
      И, второе - зачем нам 4-й нападающий? Разве не важнее усилить полузащиту опорником? Да и правый латераль нужен, давно требуется.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1923

      OldenVad > oyabun 19 минут назад

      Я уже устал пытаться понять их

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1668

      vsespartak01 > oyabun 14 минут назад

      читай внимательно!на прошлой неделе убедил кокорина!на прошлой!тебя это удовлетворяет объявление?меня нет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1796

      neim 33 минуты назад

      А тут вдруг раз, завтра, как чёрт из табакерки, Зенит со своим предложением ... А Коко всю жизнь мечтал за них топить ...
      Хотя, Федун похоже не мало бабла отвалил для Кокорина, а это всё же весомый аргумент и он может перевесить ))).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23279

      oyabun > neim 30 минут назад

      Газпром легко может перебить любое предложение любой российской команды.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4481

      САДЫЧОК > oyabun 22 минуты назад

      Сам Газпром сейчас в попе...вряд ли будут её рвать ,чтобы перебить.

      0
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      Рейтинг: +8994

      derrik2000 > oyabun 18 минут назад

      Хотели бы, то давно уже переподписали контракт.

      1
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      Рейтинг: +1799

      Genz 40 минут назад

      Правильный выбор. Спартак сейчас играет комбинационно,красиво. Эстетика владения мячом Кокориным вызывает позывы к неудержанию мочевого пузыря , дисфункции прямой кишки у соперников. И во всем блеске в лакированных туфлях вольётся в команду новый популярный исполнитель под гитару тюремного фольклора коронованный Алехандро Валуйский.
      Трепещите передки соперников.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1516

      FENIX-SL 47 минут назад

      назло зенитушке
      ну хоть какой то нормальный ход от него
      как бы не относился к спартаку..это лучшее решение
      особенно если он забьет зениту

      3
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