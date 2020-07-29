Газзаев: «Заговор против «Спартака» исключен. Клубу надо посмотреть в зеркало»

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о судействе в матчах с участием «Спартака».

– В судейский заговор против «Спартак» верите?

– Нет. Обычно, когда команда проигрывает, всегда пытаются найти причину, и главная из них – судья. Ошибаются ли арбитры? Да! Но заговора быть не может, это исключено.

Судейский корпус сейчас возглавляет иностранец, который пришел со стороны, он не ангажирован и не имеет симпатий или антипатий. При этом очевидные грубые ошибки из-за недостаточно профессиональной работы могут быть – и за них судей нужно строго наказывать и отстранять.

Что касается «Спартака», то не надо искать врагов на стороне. Если клуб будет все время экспериментировать, результаты не поменяются. Вот мы видим, чем обернулся очередной эксперимент – команда осталась без еврокубков.

С одним из самых больших бюджетов в лиге, с составом для борьбы за Лигу чемпионов, с отличным стадионом, инфраструктурой и возможностями – «Спартак» финишировал седьмым и в какой-то момент шел 13-м! И кто виноват, судьи? Когда такое происходит, для начала надо посмотреть в зеркало – что ты сделал неправильно.

Сейчас в «Спартаке» говорят о задаче бороться за Лигу чемпионов. Что же, будем надеяться. Ведь усиление «Спартака» очень полезно для всей лиги, это повышает конкуренцию.

Если к «Зениту», ЦСКА, «Локомотиву», «Краснодару» подтянутся еще «Спартак» и «Динамо», плюс не сбавит «Ростов», то мы получим уже семь команд в борьбе за еврокубки – почти половина лиги!

Чем выше конкуренция, тем лучше качество футбола. Вот при такой конкуренции у нас будет действительно сильная лига, что в свою очередь приведет к успехам сборной России и клубов на международной арене, – рассказал Газзаев.