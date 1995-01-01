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    Газзаев: «Заговор против «Спартака» исключен. Клубу надо посмотреть в зеркало»

    Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о судействе в матчах с участием «Спартака».

    – В судейский заговор против «Спартак» верите?

    – Нет. Обычно, когда команда проигрывает, всегда пытаются найти причину, и главная из них – судья. Ошибаются ли арбитры? Да! Но заговора быть не может, это исключено.

    Судейский корпус сейчас возглавляет иностранец, который пришел со стороны, он не ангажирован и не имеет симпатий или антипатий. При этом очевидные грубые ошибки из-за недостаточно профессиональной работы могут быть – и за них судей нужно строго наказывать и отстранять.

    Что касается «Спартака», то не надо искать врагов на стороне. Если клуб будет все время экспериментировать, результаты не поменяются. Вот мы видим, чем обернулся очередной эксперимент – команда осталась без еврокубков.

    С одним из самых больших бюджетов в лиге, с составом для борьбы за Лигу чемпионов, с отличным стадионом, инфраструктурой и возможностями – «Спартак» финишировал седьмым и в какой-то момент шел 13-м! И кто виноват, судьи? Когда такое происходит, для начала надо посмотреть в зеркало – что ты сделал неправильно.

    Сейчас в «Спартаке» говорят о задаче бороться за Лигу чемпионов. Что же, будем надеяться. Ведь усиление «Спартака» очень полезно для всей лиги, это повышает конкуренцию.

    Если к «Зениту», ЦСКА, «Локомотиву», «Краснодару» подтянутся еще «Спартак» и «Динамо», плюс не сбавит «Ростов», то мы получим уже семь команд в борьбе за еврокубки – почти половина лиги!

    Чем выше конкуренция, тем лучше качество футбола. Вот при такой конкуренции у нас будет действительно сильная лига, что в свою очередь приведет к успехам сборной России и клубов на международной арене, – рассказал Газзаев.

    • «Спартак» по итогам сезона в РПЛ занял седьмое место.
    • Это худший результат с 2008 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2339

      serhio80 1 минуту назад

      Псина, ты сам то в зеркало глянь) усы видишь? Ну и кто ты после этого?) ничего твои слова не стоят)

      0
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      Рейтинг: +3007

      KPCCSPB 16 минут назад

      Спорток будет и в следующем сезоне про судей говорить.. Они не конкуренты даже за ЛЕ, а их должны засуживать, где логика то, поросята?

      1
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      Рейтинг: +1780

      NewLife 28 минут назад

      Никто не говорил именно о судейском заговоре, просто судьби судили так , как нужно чумазым, потому что иначе они бы остались не удел. Надо смотреть на общую картину, которая все отчетливее вырисовывается: и предвзятое судейство, и постоянная заказуха от хейтеров Спартака из С-Э, и вякание таких флюгеров как газзай, и постоянные провокационные интервью и материалы с антиспартаковским уклоном, и армия клоунов троллей, ежедневно распространяющая вонь (заметьте только против Спартака) - все это составляющие целенаправленной работы против клуба, а точнее против Лукойла, который очень мешает нефтегазовой верхушке.

      1
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      Рейтинг: +5018

      alarm > NewLife 10 минут назад

      всё гораздо проще: вы (и в частности ты) - дезеувы. а дезеувов в нашей стране не любят) позор рылам!

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      Рейтинг: +775

      lejnin > alarm 5 минут назад

      Ахаха, сказал болельщик клуба, чьи игроки сношались в раздевалке :D:D:D

      0
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      Рейтинг: +27

      Y@RDO 53 минуты назад

      Словам депутата государственной думы веры нет! Значит всё таки походу действительно заговор есть.

      6
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      Рейтинг: +5290

      alp 1 час назад

      а лучше в 2 зеркала

      0
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      Рейтинг: +1913

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Ну наконец-то туда пришел адекватный человек, понимающий, что "дело было не в бабине, а в м***ке, который сидит в кабине"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5018

      alarm 1 час назад

      стыдно за рылов!

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      Рейтинг: +1780

      NewLife > alarm 27 минут назад

      ОУКБ

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