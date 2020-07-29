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  • Газзаев: «Заговор против «Спартака» исключен. Клубу надо посмотреть в зеркало»

Газзаев: «Заговор против «Спартака» исключен. Клубу надо посмотреть в зеркало»

29 июля 2020, 07:40
25

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о судействе в матчах с участием «Спартака».

– В судейский заговор против «Спартак» верите?

– Нет. Обычно, когда команда проигрывает, всегда пытаются найти причину, и главная из них – судья. Ошибаются ли арбитры? Да! Но заговора быть не может, это исключено.

Судейский корпус сейчас возглавляет иностранец, который пришел со стороны, он не ангажирован и не имеет симпатий или антипатий. При этом очевидные грубые ошибки из-за недостаточно профессиональной работы могут быть – и за них судей нужно строго наказывать и отстранять.

Что касается «Спартака», то не надо искать врагов на стороне. Если клуб будет все время экспериментировать, результаты не поменяются. Вот мы видим, чем обернулся очередной эксперимент – команда осталась без еврокубков.

С одним из самых больших бюджетов в лиге, с составом для борьбы за Лигу чемпионов, с отличным стадионом, инфраструктурой и возможностями – «Спартак» финишировал седьмым и в какой-то момент шел 13-м! И кто виноват, судьи? Когда такое происходит, для начала надо посмотреть в зеркало – что ты сделал неправильно.

Сейчас в «Спартаке» говорят о задаче бороться за Лигу чемпионов. Что же, будем надеяться. Ведь усиление «Спартака» очень полезно для всей лиги, это повышает конкуренцию.

Если к «Зениту», ЦСКА, «Локомотиву», «Краснодару» подтянутся еще «Спартак» и «Динамо», плюс не сбавит «Ростов», то мы получим уже семь команд в борьбе за еврокубки – почти половина лиги!

Чем выше конкуренция, тем лучше качество футбола. Вот при такой конкуренции у нас будет действительно сильная лига, что в свою очередь приведет к успехам сборной России и клубов на международной арене, – рассказал Газзаев.

  • «Спартак» по итогам сезона в РПЛ занял седьмое место.
  • Это худший результат с 2008 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Газзаев Валерий
Комментарии (25)
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Ганнибал Лектор
1596000048
Ну наконец-то туда пришел адекватный человек, понимающий, что "дело было не в бабине, а в м***ке, который сидит в кабине"
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Y@RDO
1596001422
Словам депутата государственной думы веры нет! Значит всё таки походу действительно заговор есть.
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NewLife
1596002911
Никто не говорил именно о судейском заговоре, просто судьби судили так , как нужно чумазым, потому что иначе они бы остались не удел. Надо смотреть на общую картину, которая все отчетливее вырисовывается: и предвзятое судейство, и постоянная заказуха от хейтеров Спартака из С-Э, и вякание таких флюгеров как газзай, и постоянные провокационные интервью и материалы с антиспартаковским уклоном, и армия клоунов троллей, ежедневно распространяющая вонь (заметьте только против Спартака) - все это составляющие целенаправленной работы против клуба, а точнее против Лукойла, который очень мешает нефтегазовой верхушке.
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serhio80
1596004532
Псина, ты сам то в зеркало глянь) усы видишь? Ну и кто ты после этого?) ничего твои слова не стоят)
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oyabun
1596004926
"..Судейский корпус сейчас возглавляет иностранец, который пришел со стороны, он не ангажирован..". Важная поправочка - Изначально был не ангажирован! А сейчас факты судейства, особенно действия ВАР и открытое покрывание всех этих ошибок со стороны венгра говорят что очень даже ангажирован.
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alp
1596009812
если спартак продолжит усиливаться игроками из Уфы, то следующий сезон закончат на 9 месте. естественно, во всем будут виноваты судьи
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ivany4
1596012366
"Ошибаются ли арбитры? Да! Но заговора быть не может, это исключено. Судейский корпус сейчас возглавляет иностранец, который пришел со стороны, он не ангажирован и не имеет симпатий или антипатий. При этом очевидные грубые ошибки из-за недостаточно профессиональной работы могут быть – и за них судей нужно строго наказывать и отстранять." А если не изменяя слов и мысли пса, изменить напечатание текста, то получается - "он конечно виноват, но он не виноват.") Конечно, без всякого заговора, без злого умысла, стоит ошибиться так, что одна команда теряет 9 очков и оказывается не в зоне евротуров, а вторая, получив ошибочные 3 пенальти, становится, как бы чемпионом и выигрывает кубок.))) Не мы такие, жизнь при газпреме в РПЛ такая. Правильно, с судей надо спрашивать строго. Но кто будет спрашивать???
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Spartak Piter
1596013745
Быдлоганам пишут данное. Одна серия Путин наш президент, зенит честный чемпион, а Спартак не душили. Одного поля ягода.
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SLADE2019
1596014868
Вот уж чье мнение абсолютно неинтересно, так это мнение Газаева! Пусть экспертные заключения по ЦСКА делает! Ну по Динами тоже.
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Соарес
1596037139
Усы побрей пиз.да.бол
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