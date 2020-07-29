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  • «Зенит» обсмеял видео ЦСКА с куклами. В ответ московский клуб выложил фото из раздевалки с участием Дзюбы и Азмуна

«Зенит» обсмеял видео ЦСКА с куклами. В ответ московский клуб выложил фото из раздевалки с участием Дзюбы и Азмуна

29 июля 2020, 07:24
14

Твиттер «Зенита» выложил реакцию на новое шоу ЦСКА, первый выпуск которого вышел 27 июля на ютуб-канале московского клуба.

В шоу, которое получило название FOOTDOLL, общаются миниатюрные куклы. В пилотной серии главными героями были вратарь Игорь Акинфеев, главный тренер Виктор Гончаренко и генеральный директор клуба Роман Бабаев.

В ответ на реакцию «Зенита» ЦСКА напомнил сопернику по РПЛ об эпизоде в чемпионской раздевалке в Краснодаре с участием форвардов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Акинфеев Игорь Дзюба Артем Азмун Сердар Гончаренко Виктор Бабаев Роман
Комментарии (14)
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Pangolin
1595998394
Вот Зениту сейчас реально лучше помалкивать и не "шутковать".
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Oldtrafford83
1596000182
Кони молодцы.
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Garrincha58
1596002703
люди чем вы занимаетесь??? как дети
Ответить
ALEX ML
1596009908
Делают антинародную команду и скоро будут болелы чиновники и фанатики
Ответить
ivany4
1596012668
Помимо голубизны, в бомжатнике процветает мазохизм. Клуб и "болельщиков" постоянно стебут и унижают поступком их игроков - а им все по барабану, они болеют за голубого льва.
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Мост
1596014432
фк" раздевалка"!гы-гы.
Ответить
алдан2014
1596026338
Кони молодцы! Топчи голубятню!
Ответить
Питер - гейская столица Р
1596027236
Питерские петушки.
Ответить
3a zenit
1596032795
уровень сми ЦСКА-унитаз.
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Соарес
1596037328
Теперь не мытым ни когда не отмыться
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