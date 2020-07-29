«Зенит» обсмеял видео ЦСКА с куклами. В ответ московский клуб выложил фото из раздевалки с участием Дзюбы и Азмуна

Твиттер «Зенита» выложил реакцию на новое шоу ЦСКА, первый выпуск которого вышел 27 июля на ютуб-канале московского клуба.

В шоу, которое получило название FOOTDOLL, общаются миниатюрные куклы. В пилотной серии главными героями были вратарь Игорь Акинфеев, главный тренер Виктор Гончаренко и генеральный директор клуба Роман Бабаев.

В ответ на реакцию «Зенита» ЦСКА напомнил сопернику по РПЛ об эпизоде в чемпионской раздевалке в Краснодаре с участием форвардов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.