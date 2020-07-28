Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    «Зенит» обсмеял видео ЦСКА с куклами. В ответ московский клуб выложил фото из раздевалки с участием Дзюбы и Азмуна

    Твиттер «Зенита» выложил реакцию на новое шоу ЦСКА, первый выпуск которого вышел 27 июля на ютуб-канале московского клуба.

    В шоу, которое получило название FOOTDOLL, общаются миниатюрные куклы. В пилотной серии главными героями были вратарь Игорь Акинфеев, главный тренер Виктор Гончаренко и генеральный директор клуба Роман Бабаев.

    В ответ на реакцию «Зенита» ЦСКА напомнил сопернику по РПЛ об эпизоде в чемпионской раздевалке в Краснодаре с участием форвардов Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:24
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10869

      Garrincha58 30 минут назад

      люди чем вы занимаетесь??? как дети

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      ziborock 47 минут назад

      Молодцы кони!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +166

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Там в комментариях Олег FURA полную версию с Дзюбой и Азмуном без цензуры выложил. Синий Лев чуть себе голову не расшиб от позора, ггг.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1029

      Oldtrafford83 1 час назад

      Кони молодцы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5018

      alarm 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а в итоге всей стране стыдно за спартак, в котором реальные дезеувы, а не постановка!

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +123

      Pangolin 1 час назад

      Вот Зениту сейчас реально лучше помалкивать и не "шутковать".

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78177
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru