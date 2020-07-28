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Ловрен на русском языке обратился к болельщикам «Зенита»

28 июля 2020, 15:23
8

Защитник «Зенита» Деян Ловрен написал обращение к болельщикам петербургской команды.

«Дорогие болельщики «Зенита»! Я очень рад тому, что у меня есть возможность рассказать, как я жду эту новую главу своей жизни. Я постараюсь заслужить ваше уважение своей игрой и стопроцентной самоотдачей на тренировках и в официальных матчах. Я хочу передать свой опыт победителя Лиги чемпионов и английской Премьер-лиги моим новым партнерам по команде. Я голоден до новых побед на «Газпром Арене» и хочу, чтобы «Зенит» не только подкрепил свой успех в России, но и добился новых побед в Европе», – написал Ловрен на своей странице в инстаграме.

  • По информации Goal.com, «Зенит» заплатил за хорвата 12 миллионов евро.
  • Контракт Ловрена с новым клубом рассчитан на три года.

Ловрен: «Горд за переход в «Зенит». Это самая сильная команда России»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Деяна Ловрена
Россия. Премьер-лига Зенит Ловрен Деян
Комментарии (8)
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житель СПб
1595943934
Хорошее начало!
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Garrincha58
1595944031
меньше слов, больше дела
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Zubo
1595944538
Спасибо , Деян, недостатка в нашей поддержке не будет ! Добро пожаловать и успеха !
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Юрэс
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БОГАТАЯ СТРАНА для ЧУЖИХ!!°!°!!!!!
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Hektor 84
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Еще не так заговоришь когда шлюба тебя оприходует в раздевалке
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