Ловрен на русском языке обратился к болельщикам «Зенита»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен написал обращение к болельщикам петербургской команды.

«Дорогие болельщики «Зенита»! Я очень рад тому, что у меня есть возможность рассказать, как я жду эту новую главу своей жизни. Я постараюсь заслужить ваше уважение своей игрой и стопроцентной самоотдачей на тренировках и в официальных матчах. Я хочу передать свой опыт победителя Лиги чемпионов и английской Премьер-лиги моим новым партнерам по команде. Я голоден до новых побед на «Газпром Арене» и хочу, чтобы «Зенит» не только подкрепил свой успех в России, но и добился новых побед в Европе», – написал Ловрен на своей странице в инстаграме.

По информации Goal.com, «Зенит» заплатил за хорвата 12 миллионов евро.

Контракт Ловрена с новым клубом рассчитан на три года.

Ловрен: «Горд за переход в «Зенит». Это самая сильная команда России»