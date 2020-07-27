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  • «Не знал, что это настолько красивое место». Крыховяк показал фото с Камчатки на фоне медведей

«Не знал, что это настолько красивое место». Крыховяк показал фото с Камчатки на фоне медведей

27 июля 2020, 17:07
11

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк показал, как отдыхает на Камчатке.

Игрок выложил фотографию с полуострова, где его запечатлели на фоне медведей.

«Я знал, что Камчатка – уникальное место, но я не ожидал, что здесь будет так красиво. Я не возвращаюсь дважды в одно и то же место, но сюда я однажды вернусь. Семья медведей на заднем плане – главная причина моей поездки», – написал Крыховяк в сопровождении к фото.

  • «Локомотив» занял в минувшем сезоне РПЛ второе место.
  • Поляк в этом сезоне забил в чемпионате девять голов, став вторым бомбардиром команды.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Гжегожа Крыховяка
Россия. Премьер-лига Локомотив Крыховяк Гжегож
Комментарии (11)
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Romio-xxx
1595859876
Кокорину в пример!
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Hektor 84
1595863131
Грегож мужик уважаю!!!
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PAREVG.
1595865349
Правильно, Гжегош. В России, много красивых мест, и лучше бывать в разных природных заповедниках, чем тупой пляжный отдых, после которого нужно худеть.
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Томик
1595869990
Камчатка - это охрененно. Только с медведями поосторожней. Они там регулярно кого-нибудь едят.
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paracetamol
1595870013
Раша - не гнилая Польша!
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