«Не знал, что это настолько красивое место». Крыховяк показал фото с Камчатки на фоне медведей

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк показал, как отдыхает на Камчатке.

Игрок выложил фотографию с полуострова, где его запечатлели на фоне медведей.

«Я знал, что Камчатка – уникальное место, но я не ожидал, что здесь будет так красиво. Я не возвращаюсь дважды в одно и то же место, но сюда я однажды вернусь. Семья медведей на заднем плане – главная причина моей поездки», – написал Крыховяк в сопровождении к фото.

«Локомотив» занял в минувшем сезоне РПЛ второе место.

Поляк в этом сезоне забил в чемпионате девять голов, став вторым бомбардиром команды.