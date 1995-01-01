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    «Не знал, что это настолько красивое место». Крыховяк показал фото с Камчатки на фоне медведей

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк показал, как отдыхает на Камчатке.

    Игрок выложил фотографию с полуострова, где его запечатлели на фоне медведей.

    «Я знал, что Камчатка – уникальное место, но я не ожидал, что здесь будет так красиво. Я не возвращаюсь дважды в одно и то же место, но сюда я однажды вернусь. Семья медведей на заднем плане – главная причина моей поездки», – написал Крыховяк в сопровождении к фото.

    • «Локомотив» занял в минувшем сезоне РПЛ второе место.
    • Поляк в этом сезоне забил в чемпионате девять голов, став вторым бомбардиром команды.
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    Публикация от text (@grzegorz.krychowiak) 26 Июл 2020 в 8:49 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Гжегожа Крыховяка

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4373

      Hektor 84 26 минут назад

      Грегож мужик уважаю!!!

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      Рейтинг: +617

      elessar arnor 1 час назад

      хоть кто-то выбирает интересные места отдыха, в целом, норм мужик

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      Рейтинг: +1206

      Romio-xxx 1 час назад

      Кокорину в пример!

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